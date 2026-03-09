Luis Enrique thừa nhận PSG 'rõ ràng đang gặp khó khăn' trước trận đấu với Chelsea

PSG tái đấu Chelsea tại knock-out Champions League 2025/26. Ảnh: Ligue 1

Paris Saint-Germain đã tiến vào vòng đấu loại của UEFA Champions League 2025/26 sau khi loại đối thủ 'đồng hương' AS Monaco. Chiến thắng chật vật với tổng tỷ số 5-4 đưa nhà đương kim vô địch giải đấu chạm trán Chelsea. Đây chính là địch thủ đã hạ đoàn quân HLV Luis Enrique đến ba bàn không gỡ tại chung kết FIFA Club World Cup 2025, khiến cho giấc mơ thâu tóm mọi danh hiệu cao quý trong một mùa giải của Les Parisiens tan vỡ.

Sự chuẩn bị cho cuộc tái ngộ Chelsea của PSG không hề suôn sẻ. Họ đã bị đánh bại ngay trước mặt người hâm mộ của mình tại Ligue 1 vào cuối tuần vừa qua. Đối thủ lại là Monaco, lần thứ ba trong ba tuần. Lần này, đội bóng từ Công quốc đã giành chiến thắng 3-1. Thất bại này mang lại hy vọng cho Lens, đội đang muốn thu hẹp khoảng cách với PSG xuống chỉ còn một điểm ở tốp đầu Ligue 1.

Có lẽ điều quan trọng hơn cả là, thất bại được đánh giá là bất ngờ trước Monaco phơi bày nhiều điểm yếu của nhà đương kim vô địch châu Âu, và phần nào đó cũng làm họ mất tự tin khi chuẩn bị đón tiếp Chelsea tại Champions League. HLV Luis Enrique đã thừa nhận điều đó: “Đây là thời điểm then chốt của mùa giải. PSG cần lấy lại sự tự tin càng sớm càng tốt. Monaco đã tấn công vào yếu tố đó của chúng tôi một cách mạnh mẽ."

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm: “Sự tự tin không phải là thứ bạn có thể mua. Bạn phải xây dựng nó từng ngày. Rõ ràng chúng tôi đang gặp khó khăn, nhưng chúng tôi phải giữ vững hy vọng để thay đổi điều đó trước Chelsea, một trong những đội bóng hàng đầu thế giới và được dẫn dắt bởi Liam (Rosenior), một người không xa lạ gì với PSG qua những cuộc đấu khi còn ở Strasbourg.”

