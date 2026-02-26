Những điểm nhấn sau vòng play-off

Sau vòng play-off knock-out, giải đấu đã chứng kiến 17 bàn thắng, ba thẻ đỏ và những kết quả gây sốc, như Bodø/Glimt loại Inter Milan. Champions League còn phản chiếu một giai đoạn chuyển giao đầy bất định của bóng đá châu Âu. Ở đó, Real Madrid đang tìm lại bản ngã sau nhiều mùa tái thiết, Paris Saint-Germain gồng mình giữ vị thế nhà vô địch, còn bóng đá Italy đối diện nguy cơ rơi vào thời kỳ sa sút tệ nhất trong thập kỷ.

Đầu tiên, là cuộc tranh luận sôi nổi: Giữa 2 ông lớn Real Madrid và PSG, ai đang bị tổn thương hơn sau vòng play-off?

Real Madrid đã vượt qua Benfica với tổng tỷ số 3–1 để giành vé vào vòng 1/8, nhưng cách họ thắng không đủ thuyết phục. Trận lượt về ở Bernabéu cho thấy một Madrid lỏng lẻo, thiếu nhịp điệu và phụ thuộc nặng nề vào những khoảnh khắc cá nhân. Nhiều thời điểm, họ bị đội bóng Bồ Đào Nha áp đảo về tốc độ, pressing và cả quyết tâm.

Đây không còn là Madrid toàn năng của Carlo Ancelotti những năm đỉnh cao, mà là một phiên bản đang học cách sống sót trong thời kỳ chuyển giao. Những trụ cột như Vinícius Junior hay Thibaut Courtois vẫn biết cách định đoạt trận đấu, nhưng sự gắn kết trong hệ thống chiến thuật chưa đủ để biến họ thành kẻ thống trị. Real thắng bằng kinh nghiệm hơn là kế hoạch, bằng di sản hơn là sự tiến hóa.

Thực tế, Real Madrid vẫn đủ sức đi xa – vì bản năng sinh tồn ở Champions League của họ là điều ít ai sánh kịp. Nhưng đằng sau mỗi chiến thắng là câu hỏi: đến bao giờ đội bóng này mới chịu thích nghi hoàn toàn với thời đại mới, khi pressing, tốc độ và khoa học dữ liệu đang làm thay đổi mọi chuẩn mực chiến thuật?

Ngược lại, PSG – đương kim vô địch – vất vả vượt qua Monaco với tổng tỷ số 5-4, nhưng màn trình diễn của họ bị đánh giá là "mờ nhạt". Không khí sân Parc des Princes im ắng, đội bóng Pháp lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi về tinh thần và thể chất sau các giải đấu như Club World Cup. Các chuyên gia nhận định PSG khó bảo vệ ngôi vương, với nhược điểm bao gồm chấn thương, vấn đề thủ môn (Không còn Donnarumma), và sáu thất bại mùa này (bốn trước các đội Pháp).

Vitinha và các trụ cột khác mất phong độ so với mùa trước. Dù vậy, ưu điểm của PSG nằm ở sức trẻ, kinh nghiệm và tiềm năng bùng nổ nếu Ousmane Dembele, Fabián Ruiz hay Vitinha hồi phục.

Bóng đá Italy: Bản đồ quyền lực cũ đang biến mất

Không nền bóng đá nào ở châu Âu chịu tổn thương lớn như Italy mùa này. Inter Milan bị Bodø/Glimt loại với tổng tỷ số 2-5, một cú sốc làm chấn động cả Serie A. Juventus dừng bước trước Galatasaray dù đã cố gắng ở lượt về, Atalanta suýt thua Dortmund nhưng thắng nhờ quả phạt đền VAR đem đến sau pha phạm lỗi đẫm máu, trong khi Napoli thậm chí không lọt vào knock-out. Những kết quả này làm dấy lên lo ngại về sự suy thoái của Serie A.

Nhược điểm chính của giải đấu này là cường độ thi đấu thấp (nhiều trận hòa 0-0 nhất trong top 5 giải châu Âu), chảy máu tài năng sang các giải khác, giao dịch cầu thủ chủ yếu nội bộ, và thiếu đầu tư. Kể từ 2010, các đại diện Serie A chỉ giành hai cúp châu Âu (Roma 2022 Conference League, Atalanta 2024 Europa League), và đội tuyển quốc gia phải đá play-off World Cup. Người ta nói "bóng đá Italy bị đóng băng", với vấn đề lãnh đạo và tuyển mộ toàn cầu. Nếu không thay đổi, Serie A sẽ tiếp tục trượt dài. Và lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, bóng đá Italy có thể phải nhìn Champions League từ bên ngoài, như một ký ức vàng son bị phủ bụi.

Một châu Âu đang thay hình đổi dạng

Điểm sáng từ vòng play-off chắc chắn là câu chuyện cổ tích của Bodø/Glimt – đại diện Na Uy lần đầu lọt sâu đến vậy. Thành công nhờ tổ chức chặt chẽ, văn hóa CLB mạnh mẽ, đầu tư thông minh, cường độ cao, lối chơi mạo hiểm và sức mạnh tinh thần. Sân cỏ nhân tạo ở Vòng Bắc Cực thêm yếu tố độc đáo.

Về vòng 16 đội sắp đến, các chuyên gia mong đợi các trận cầu đỉnh cao để tăng sức hút. Các cặp đấu lý tưởng bao gồm A.Madrid vs Liverpool, Manchester City vs Real Madrid, PSG sẽ gặp Chelsea hoặc Barcelona, và Bayer Leverkusen vs Bayern Munich. Cặp đấu dự kiến giữa Newcastle vs Barcelona cũng thú vị nhờ sự tương phản phong cách. Kết quả bốc thăm sẽ có vào đêm thứ Sáu này.

LONG KHANG