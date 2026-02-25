Bodo/Glimt – Chuyện cổ tích từ vòng Bắc Cực làm rung chuyển Champions League

Từ một thị trấn nhỏ chỉ có 55.000 dân nằm sát vòng Bắc Cực, FK Bodø/Glimt vừa tạo nên cú sốc lớn nhất lịch sử Champions League. Hạ gục Inter Milan – đương kim á quân – với tổng tỷ số 5–2, đội bóng nhỏ bé của Na Uy đã viết nên chương phi thường trong thế giới bóng đá nơi những điều không tưởng dường như không còn tồn tại.

Câu chuyện không tưởng từ miền băng giá

Chỉ tám năm trước, Bodo/Glimt còn ngụp lặn ở hạng Nhì Na Uy. Giờ đây, họ trở thành đội bóng nằm xa nhất về phía Bắc lục địa già từng góp mặt – và giờ là vượt qua vòng 1/8 – của Champions League. Đặt đại bản doanh tại thị trấn Bodo, cách thủ đô Oslo – Na Uy 16 giờ lái xe, CLB này hoạt động với ngân sách chỉ bằng tiền lương một tháng của một ngôi sao ở các đội bóng lớn.

Dưới bàn tay của HLV Kjetil Knutsen, người gắn bó từ năm 2018, Bodo/Glimt xây dựng một mô hình bóng đá cộng đồng: đoàn kết, bền bỉ và không sợ hãi. Điều đáng kinh ngạc là đội bóng của Knutsen đang trong kỳ nghỉ đông; giải VĐQG Na Uy (Eliteserien) kết thúc ngày 30-11-2025 do thời tiết khắc nghiệt và chỉ khởi tranh lại vào giữa tháng 3. Thế nhưng, họ lại chơi thứ bóng đá như thể mùa giải của họ chưa bao giờ dừng lại. Trên hành trình kỳ diệu này, họ đã đánh bại cả Man City, Atletico Madrid và Inter – ba ông lớn đến từ ba nền bóng đá hàng đầu châu Âu.

Sau chiến thắng 3–1 ở lượt đi tại sân Aspmyra – nơi mặt cỏ nhân tạo và gió lạnh trở thành đồng minh của họ – Bodo/Glimt hành quân đến San Siro trong tư thế kẻ yếu. Nhưng thay vì co cụm, họ chọn cách chiến đấu. Jens Petter Hauge tận dụng sai lầm của Manuel Akanji để mở tỷ số, trước khi Hakon Evjen nhân đôi cách biệt bằng pha phản công mẫu mực. Bàn gỡ muộn của Alessandro Bastoni chỉ đủ giúp Inter giữ lại chút danh dự.

Từ Roma đến Inter – hành trình của niềm tin

Tổng tỷ số 5–2 khiến Inter và cả Serie A rung chuyển. Lần đầu tiên kể từ mùa 1987–88, một đội bóng Na Uy thắng ở vòng knock-out Champions League. Và Bodo/Glimt cũng là CLB đầu tiên ngoài “Big 5” (Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italy, Pháp) thắng liên tiếp bốn trận trước các đội nằm trong nhóm đó kể từ Ajax của Johan Cruyff năm 1972 – mùa Ajax đăng quang cúp châu Âu.

“Thật không thể tin nổi”, HLV Knutsen xúc động nói. “Một đội bóng nhỏ, ở miền Bắc lạnh giá này, làm được điều không ai nghĩ đến. Hôm nay là ngày đặc biệt.”

Bodo/Glimt từng khiến Jose Mourinho muối mặt khi thắng AS Roma 6–1 ở Europa Conference League 2021. Họ sau đó vượt qua Celtic và Lazio, trước khi dừng bước ở bán kết mùa trước sau khi thua Tottenham – nhưng đã thu lượm bài học quý giá.

Bước vào mùa Champions League đầu tiên, khởi đầu của họ thật chật vật – thua liên tiếp và tưởng như bị loại. Rồi đến trận gặp Man City, họ tạo nên cơn địa chấn, hạ đội bóng của Pep Guardiola ngay tại Aspmyra. Hai tuần sau, họ tiếp tục đánh bại Atletico tại Madrid để giành vé vào vòng play-off, nơi Inter chờ đợi. Phần còn lại là lịch sử.

“Chúng tôi đang sống trong giấc mơ”

Trong thế giới bóng đá nơi tiền bạc và bản ngã thống trị, Bodo/Glimt chọn con đường khác. “Với tôi, con người quan trọng hơn danh hiệu”, HLV Knutsen chia sẻ trên kênh TV2. “Niềm vui lớn nhất là chiến thắng cùng nhau. Chúng tôi tạo ra môi trường nơi ai cũng quan tâm, tin tưởng và hỗ trợ nhau.”

Tinh thần đó thể hiện rõ nơi Jens Petter Hauge – người từng khoác áo AC Milan và Eintracht Frankfurt, rồi trở về quê hương sau khi nhận ra điều quý giá nhất nằm ở Bodo. Sáu bàn thắng trong chín trận Champions League mùa này là minh chứng cho phong độ rực rỡ và niềm tin anh tìm lại được.

Không thể không nhắc đến Bjørn Mannsverk – cựu phi công chiến đấu trở thành chuyên gia tâm lý của đội. Ông mang đến triết lý “thiền và niềm tin”, khuyến khích cầu thủ tập trung vào quá trình, không phải kết quả. “Từ hạng Nhì năm 2017 đến Champions League hôm nay, tưởng chừng là phép màu,” ông nói. “Nhưng nếu bạn có tư duy đúng và làm việc bền bỉ, điều kỳ diệu sẽ đến.”

“Nghe thật khó tin, nhưng chúng tôi đã ở đây – trong nhóm 16 đội mạnh nhất”, tiền đạo Hauge nói sau chiến thắng. “Chúng tôi tự hào về tập thể này – huấn luyện viên, cầu thủ, đội ngũ y tế. Tất cả tin vào cùng một giấc mơ. Chúng tôi biết nếu giữ vững niềm tin, cơ hội sẽ đến – và chúng tôi đã tận dụng được”. HLV Knutsen kết lại: “Tôi không tin nổi. Nhưng họ – các cầu thủ – thật phi thường”.

