Real Madrid tái sinh hy vọng không chứng kiến thêm "phép màu" ở Benfica

Chỉ sau 19 ngày, Real Madrid lại bay về Lisbon để thử lại. Dù với tất cả drama, dù thủ môn Trubin bay lên đánh đầu ở phút 98 dưới cơn mưa tầm tã, khiến Jose Mourinho lao lên đường pitch ôm chầm cậu bé nhặt bóng, và mọi người ở Estádio da Luz phát điên và dù đội bóng của HLV Arbeloa "rơi" khỏi top 8, nhưng CLB lớn nhất thế giới vẫn có cơ hội thứ hai. Đó chính là cách Champions League được thiết kế. Bây giờ, họ quay lại, và mọi thứ dường như tốt hơn. Nhưng họ cũng từng nghĩ vậy trước đó.

Những gì xảy ra sau đó, như một tiêu đề báo chí, là "thất bại toàn diện". Madrid không chỉ thua 2-4 mà còn bị Benfica đè bẹp. Bàn thắng muộn của thủ thành Trubin, khoảnh khắc đẹp nhất giải đấu, thay đổi mọi thứ cho Benfica nhưng không thực sự thay đổi số phận Madrid. Họ vẫn vào playoff, chỉ là "sự xấu hổ" sâu sắc hơn, theo lời Kylian Mbappe. Ba tuần sau, họ gặp lại nhau tại Lisbon – Madrid đối đầu Benfica, Mourinho chống lại "cậu bé" của ông – với cơ hội bắt đầu lại, một chút hy vọng và nhiệt huyết được phép trở về.

Kể từ khi trở về từ Lisbon sau thất bại ấy, Real Madrid thắng ba trận liên tiếp. Họ quay lại với vị trí dẫn đầu La Liga. Khủng hoảng gì chứ? Trong hai tuần sau thảm họa, Madrid đánh bại Rayo Vallecano, Valencia và Real Sociedad. Đến nay, mọi thứ vẫn bình thường. Mới nhất là chiến thắng hôm thứ Bảy, một đêm dễ dàng đến bất ngờ trước Real Sociedad vốn đang có chuỗi 9 trận bất bại. Madrid ghi bốn bàn, tiếng huýt sáo thay bằng vỗ tay. "Madrid mê hoặc" là tiêu đề một báo. "Thật tuyệt khi mọi người ủng hộ bạn suốt 90 phút", Fede Valverde nói, và đó là điều mới mẻ.

Valverde có bàn đầu mùa

Không có Mbappe, người được dự bị để hồi phục đầu gối trước trận Benfica, Gonzalo García ghi bàn mở tỷ số. Vinicius Júnior ghi hai bàn, và Valverde có bàn đầu mùa, trở lại trung tuyến sau những tháng khốn khổ ở vị trí hậu vệ phải. Trent Alexander-Arnold cũng đóng vai trò quan trọng, một nguồn lạc quan khác. Tiền vệ người Anh đá chính lần đầu sau 73 ngày, anh có đường chuyền tuyệt vời kiến tạo bàn đầu cho Garcia.

"Cú chuyền bóng của Trent đơn giản hóa mọi thứ", tờ AS bình luận. "Thật dễ khi có chuyên gia phân phối này, chuyền bóng chính xác chết người", El País viết. Đây là kiến tạo thứ hai của Alexander-Arnold, lần đầu tiên cũng là lần đá chính cuối cùng, trận gặp A.Bilbao. Đêm đó, anh dính chấn thương cơ lần thứ hai trong mùa. Trước thứ Bảy, anh mới chơi được 16% tổng số phút tối đa.

Nhưng khi mọi thứ lại tốt, có lẽ cần lời cảnh báo. Hai trong bốn bàn mà Madrid có hôm cuối tuần là penalty – Đó là những bàn thứ 12 và 13 mùa này ở La Liga. Hơn nữa, Real Sociedad mệt mỏi sau bán kết Copa del Rey, chấn thương và treo giò, năm trụ cột không thể ra sân. Trong bối cảnh này, trận đấu sắp tới không chỉ là cơ hội cứu vãn mùa Champions League mà còn kiểm chứng sự tái sinh của Real Madrid dưới thời Arbeloa.

Benfica vs Real Madrid

Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta – dựa trên 10.000 lần chạy kịch bản trước trận – Real Madrid vẫn là đội được đánh giá cao hơn, với 47 % khả năng giành chiến thắng ở lượt đi trên sân Benfica. Trong khi đó, đội chủ nhà Bồ Đào Nha có tỷ lệ 28,7 % và 24,3 % kết quả hòa.

Những con số đó phản ánh thực tế rằng dù Benfica đã gây chấn động khi đánh bại Real 4-2 ngay tại Lisbon trong giai đoạn bảng, đội bóng của Jose Mourinho vẫn là cửa dưới trong mô hình dự kiến. Điều này là bởi Real Madrid, dù thất bại ấy khiến họ không giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, vẫn được xem là một trong những đội có kinh nghiệm lớn nhất trong các trận play-off – nhờ lịch sử dày dạn ở đấu trường châu Âu và lực lượng chất lượng cao.

Tuy nhiên, những dự báo chỉ là dự báo. Thực tế phũ phàng: trong 11 trận Champions League gần nhất, Los Blancos thua nhiều hơn thắng (sáu thua, năm thắng). Trước đó, họ chỉ thua sáu trong 39 trận từ tháng Tư - 2022 đến tháng Ba - 2025 – một sự sa sút đáng báo động!

Trong khi đó, Benfica đang có phong độ tốt. Từ sau chiến thắng "huyền thoại" ấy, họ bất bại ba trận liên tiếp. "Đại Bàng" Benfica đang "bay cao" tại sân nhà: thắng hai trận Champions League gần nhất (2-0 Napoli và 4-2 Real Madrid), và có thể lập kỷ lục ba thắng sân nhà liên tiếp trong một mùa – lần thứ hai sau 1994-95. Sức mạnh từ sân Estádio da Luz là "bùa hộ mệnh" không thể xem nhẹ.

Về lối chơi, cả hai đều "máu lửa" với lối tấn công trực diện, dẫn dắt bởi những "siêu sao cánh" đầy tốc độ. Real Madrid đang "cầu trời" Mbappe kịp bình phục. Siêu sao người Pháp đã "nổ súng" 13 bàn trong bảy trận châu Âu – tỷ lệ "khủng" nhất lịch sử Champions League (1,86 bàn/trận) cho cầu thủ chơi ít nhất năm trận. Cặp đôi "hủy diệt" Mbappe - Vinicius tạo ra 19 cơ hội mùa này – nhiều nhất giải. Vinicius "dọn cỗ" chín lần cho Mbappe, chỉ kém Mbappe "trả ơn" mười lần!

Còn Benfica thì trông cậy vào Vangelis Pavlidis với chín bàn – chỉ cách kỷ lục hai chữ số một mùa của Benfica tại Champions League, sau Oscar Cardozo (11). Nhưng Benfica chỉ thắng hai trong tám trận gần nhất trước đội Tây Ban Nha. Ngược lại, Real Madrid "ăn tươi nuốt sống" các đối thủ Bồ Đào Nha: tám thắng trong mười trận (hòa một, thua một), trung bình 2,2 bàn.

Đội Hình dự kiến Benfica: Anatoliy Trubin, Amar Dedic, Tomás Araújo, Nicolás Otamendi, Samuel Dahl, Leandro Barreiro, Enzo Barrenechea, Gianluca Prestianni, Heorhii Sudakov, Andreas Schjelderup, Vangelis Pavlidis. HLV: José Mourinho. Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Dean Huijsen, David Alaba, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Franco Mastantuono, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé. HLV: Alvaro Arbeloa.

HỒ VIỆT