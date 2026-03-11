Liverpool thiếu tập trung trong khi tiếp tục thua Galatasaray

Liverpool tiếp tục thua 0-1 trên sân Galatasaray tại Champions League mùa giải này.

Liverpool đã để thủng lưới bàn duy nhất bởi pha đánh đầu của Mario Lemina ngay đầu hiệp một tại sân vận động RAMS ở Istanbul. Các cầu thủ đội khách đã may mắn không bị dẫn nhiều hơn trước giờ nghỉ giải lao, khi Galatasaray tạo ra hàng loạt cơ hội để gia tăng tỷ số. Nhà vô địch Anh dù đã chơi tốt hơn sau giờ nghỉ, nhưng Galatasaray thấy bàn thắng của Victor Osimhen bị từ chối vì lỗi việt vị. “Liverpool là một CLB lớn, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Chúng tôi đã làm những gì cần làm ở đây. Chúng tôi đã thắng. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc”, HLV Okan Buruk của Galatasaray nói.

Liverpool cũng chứng kiến ​​bàn thắng của Ibrahima Konate bị VAR từ chối vì lỗi chạm tay. Mohamed Salah có màn trình diễn mờ nhạt và bị thay ra sau một giờ thi đấu, trong trận đấu thứ 81 của anh tại Champions League - đây là một kỷ lục của Liverpool. “Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu rất tốt”, Slot nói. “Chúng tôi đã có 3 hoặc 4 cơ hội tuyệt vời. Cơ hội lớn nhất là khi Florian Wirtz có cơ hội đối mặt với khung thành trống, nhưng cậu ấy không thể dứt điểm thành công”.

“Chúng tôi không thể ghi bàn và ngay trong pha tấn công đầu tiên của họ đã dẫn đến một quả phạt góc, và phải dành lời khen cho cách họ tận dụng cơ hội. Họ chơi như thể đó là cơ hội cuối cùng trong đời. Đó chắc chắn là điều chúng tôi có thể học hỏi. Đôi khi chúng tôi có cơ hội nhưng lại chơi như thể, chúng tôi nghĩ mình sẽ có thêm 10 cơ hội nữa. Đây vốn dĩ đã là một sân đấu khó khăn, và khi bị dẫn trước 1-0 thì mọi chuyện càng khó khăn hơn”.

HLV Arne Slot thất vọng trước những pha dứt điểm thiếu chính xác của Liverpool.

Đang xếp thứ 6 tại Premier League, Liverpool hy vọng sẽ cứu vãn một mùa giải đầy biến động bằng cách vô địch Champions League, nhưng đây lại là màn trình diễn thất thường mới nhất trong chuỗi trận đấu không ổn định. Sau khi tham vãn về đội nhà, Slot than phiền về quyết định gây tranh cãi của VAR khi từ chối bàn thắng của Konate, cho rằng “không thể nào có quá nhiều điều bất lợi xảy ra với chúng tôi” như trong 2 chuyến làm khách đến Galatasaray - nơi Liverpool cũng thua 0-1 ở vòng bảng hồi đầu mùa giải.

Slot ám chỉ trọng tài Jesus Gil Manzano đã bị ảnh hưởng bởi bầu không khí cuồng nhiệt do các cổ động viên Galatasaray tạo ra. Trong khi, ông cũng cho rằng pha kéo áo đối với đội trưởng Liverpool, Virgil van Dijk trong quả phạt góc dẫn đến tình huống của Konate xứng đáng bị thổi phạt đền.

PHI SƠN