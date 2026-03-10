HLV Simeone: "Atletico có kỹ thuật, Tottenham không thể thắng chỉ bằng cường độ"

Trước trận đấu với Tottenham ở vòng 16 đội Champions League, HLV Diego Simeone của Atletico Madrid nhấn mạnh tốc độ chơi bóng của các đội bóng Ngoại hạng Anh nhanh hơn so với các giải đấu hàng đầu khác ở châu Âu.

Mặc dù đang phải vật lộn trụ hạng ở giải Ngoại hạng Anh, Tottenham vẫn kết thúc ở vị trí thứ 4 trong vòng bảng của giải đấu hàng đầu châu Âu. Năm đội bóng Anh nằm trong top 8, trong khi 6 đội đã lọt vào vòng 16 đội, so với ba đội bóng Tây Ban Nha, quốc gia có số lượng đại diện nhiều thứ hai.

Simeone nói với các phóng viên trước trận đấu hôm thứ Ba tại sân vận động Metropolitano: "Các đội bóng Anh chơi với tốc độ nhanh hơn. Tôi không biết tại sao, tôi không thể lý giải được. Một số người nói rằng trọng tài để trận đấu diễn ra trôi chảy hơn. Tôi không biết đó là do chiến thuật hay sự chuẩn bị trước trận đấu, nhưng tốc độ thực sự nhanh hơn. Khi xem trên truyền hình, bạn có thể thấy tốc độ nhanh hơn cả ở Tây Ban Nha, Italy, Đức... Đây là giải đấu nhanh nhất".

Mặc dù vậy, Simeone cho rằng "chất lượng kỹ thuật" cũng sẽ đóng vai trò quyết định trận đấu, và Tottenham không thể thắng "chỉ bằng cường độ". HLV người Argentina không đồng ý rằng Atletico là đội được đánh giá cao hơn trước trận đấu, mặc dù đội bóng của Igor Tudor đã thua 5 trận liên tiếp.

Simeone nói tiếp: "Khi bước ra sân, bạn không nhớ mình đang ở vị trí nào trên bảng xếp hạng hay đang ở thời điểm nào. Các cầu thủ muốn thắng, muốn chơi tốt, tôi không biết ai lại nghĩ về vị trí của mình trên bảng xếp hạng khi họ sắp có cơ hội ghi bàn".

Atletico sẽ đối đầu với một gương mặt quen thuộc là tiền vệ Conor Gallagher, người đã gia nhập Tottenham vào tháng Giêng sau một mùa rưỡi thi đấu tại thủ đô Tây Ban Nha. Simeone đúc kết: "Cậu ấy là một cầu thủ trẻ làm việc với chúng tôi rất khiêm tốn và, xuất thân từ tuyến giữa, cậu ấy rất nguy hiểm. Cậu ấy cư xử rất tốt ở Madrid, và chúng tôi có những kỷ niệm rất đẹp về thời gian cậu ấy ở Atletico".

