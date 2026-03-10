Mamardashvili sẽ thay thế Alisson khi Liverpool đấu với Galatasaray

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Liverpool sẽ không có sự phục vụ của Alisson Becker trong trận đấu quan trọng vòng 16 Champions League gặp Galatasaray vào thứ Ba, do thủ môn người Brazil phải ngồi ngoài vì vấn đề thể lực.

Alisson Becker và Giorgi Mamardashvili

Sự vắng mặt của thủ thành 33 tuổi này càng làm tăng thêm nỗi lo về chấn thương của The Reds trước trận lượt đi trên sân khách. Thay vào đó, thủ môn Giorgi Mamardashvili sẽ bắt chính, với nhiệm vụ giữ sạch lưới trước đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ môn người Gruzia sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn khi Liverpool tìm cách tạo lợi thế trong trận đấu hai lượt. Việc Alisson ít có khả năng ra sân đã làm gián đoạn quá trình chuẩn bị của Liverpool trong tuần này, với việc HLV Arne Slot phải điều chỉnh các buổi tập để phù hợp với những thay đổi.

Sự hiện diện của thủ môn người Brazil đóng vai trò then chốt trong sự ổn định phòng ngự của Liverpool suốt mùa giải. Bất chấp mất mát từ Alisson, Liverpool vẫn tự tin vào chiều sâu đội hình và kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường châu Âu. Những màn trình diễn của Mamardashvili trong các buổi tập cho thấy anh ấy có khả năng tỏa sáng tại Rams Park.

Liverpool đã trả Valencia 25 triệu bảng để mua Mamardashvili và vì muốn có được thủ môn người Gruzia này, CLB sẵn sàng chờ thêm một năm để chiêu mộ anh. Tuy nhiên, kể từ khi đến vào mùa hè năm ngoái, anh vẫn chỉ là lựa chọn thứ hai sau Alisson, ra sân chính thức 9 trận: vòng 3 FA Cup, vòng 3 Carabao Cup và 7 trận khi thủ môn số 1 bị chấn thương.

Thủ môn 25 tuổi nói: “Mọi chuyện không bao giờ dễ dàng vì chỉ có một chỗ duy nhất. Nếu không được ra sân, tôi cũng không phiền. Tôi phải nỗ lực mỗi ngày và thế thôi. Thời gian của tôi chắc chắn sẽ đến. Có thể không phải năm nay nhưng thời gian của tôi sẽ đến”.

Mamardashvili giải thích: “Khi tôi còn ở Valencia, HLV thủ môn cũ của tôi, Jose Manuel Ochotorena, đã nói rằng tôi phải tìm được sự cân bằng giữa tham vọng và sự kiên nhẫn. Vì vậy, hãy tiếp tục nỗ lực và bạn sẽ không bao giờ biết khi nào cơ hội của mình đến”.

Arne Slot lo lắng chấn thương Chiesa và Nyoni

Ngoài Alisson Becker, Liverpool còn lo lắng về thể trạng của hai cầu thủ khác, đó là Federico Chiesa và Trey Nyoni. Cả 2 đều vắng mặt trong buổi tập hôm thứ Hai, khi Liverpool chuẩn bị cho chuyến du hành sang sân Galatasaray.

Arne Slot đã cho Liverpool tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện AXA hôm thứ Hai trước chuyến đi đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tiền vệ cánh người Italy Federico Chiesa đã vắng mặt một cách khá bất ngờ. Cầu thủ 27 tuổi gia nhập từ Juventus mùa hè năm ngoái, đã gặp khó khăn với chấn thương kể từ khi đến và hiện đang bị nghi ngờ về khả năng ra sân trong trận đấu loại trực tiếp quan trọng.

Chiesa chỉ có 43 lần ra sân cho Liverpool (chỉ có 9 lần đá chính) sau một loạt chấn thương cản trở quá trình hòa nhập của anh tại Anfield. Anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thắng Wolves ở Premier League giữa tuần nhưng vẫn là cầu thủ dự bị không được sử dụng trong trận tái đấu Cúp FA giữa hai đội sau đó.

Ngoài Chiesa, Slot cũng đang đối mặt với sự không chắc chắn về tiền vệ trẻ Trey Nyoni, người cũng đã bỏ lỡ buổi tập hôm thứ Hai. HLV người Hà Lan dự kiến ​​sẽ đưa ra thông tin rõ ràng hơn khi ông gặp gỡ giới truyền thông tại buổi họp báo trước trận đấu.

HOÀNG HÀ