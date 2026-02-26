Vinicius giúp Real Madrid đi tiếp, Atalanta là đại diện Italy cuối cùng

Với bàn thắng quyết định và màn ăn mừng cuồng nhiệt ở cột cờ, Vinicius Junior đã có tiếng nói cuối cùng trong trận tái đấu đầy cảm xúc với Benfica, giúp Real Madrid tiến vào vòng 16 đội Champions League hôm thứ Tư.

Thi đấu một tuần sau khi bị cáo buộc phân biệt chủng tộc trong trận lượt đi gặp Benfica, Vinicius đã ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid trước đội bóng Bồ Đào Nha, và chiến thắng chung cuộc 3-1, với bàn thắng thứ 2 của đội ở phút 80 tại sân vận động Santiago Bernabeu. Ngôi sao người Brazil dứt điểm hiểm hóc vào góc khung thành và ăn mừng bàn thắng như tuần trước, bằng cách nhảy múa bên cạnh cột cờ góc.

Vinicius bị các cổ động viên Benfica la ó gần như mỗi khi anh chạm bóng, dư âm từ trận lượt đi khi anh cáo buộc cầu thủ Gianluca Prestianni của Benfica gọi mình là ‘con khỉ”. Prestianni đã phủ nhận việc xúc phạm Vinicius bằng lời lẽ phân biệt chủng tộc khi đối đầu với anh ta bằng cách lấy áo che miệng, nhưng đã không thi đấu trận hôm thứ Tư sau khi bị UEFA cấm thi đấu một trận. HLV của Benfica, Jose Mourinho - người từng dẫn dắt Real Madrid - cũng bị cấm chỉ đạo trận này nên không có mặt trên băng ghế chỉ đạo.

Benfica mở tỷ số ở phút thứ 14 nhờ bàn thắng của Rafa Silva, đưa tỷ số chung cuộc lên 1-1, nhưng Aurelien Tchouameni đã gỡ hòa cho Real Madrid 2 phút sau đó. Cuối cùng, pha lập công của Vinicius đảm bảo Real Madrid tiếp tục giữ vững kỷ lục lọt vào vòng 16 đội mỗi năm trong thế kỷ này, và sẽ gặp Man.City hoặc Sporting Lisbon ở vòng tiếp theo.

Paris Saint-Germain giành quyền đi tiếp từ vòng play-off mùa thứ 2 liên tiếp.

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain cũng giành quyền đi tiếp từ vòng play-off mùa thứ 2 liên tiếp. Nhưng PSG đã vượt qua một tình huống nguy hiểm ở trận lượt về và chỉ vượt qua Monaco một cách sít sao. Có lợi thế dẫn trước 3-2 từ tuần trước, nhưng nhà đương kim vô địch châu Âu thấy tỷ số chung cuộc cân bằng bởi bàn thắng của Maghnes Akliouche ở phút 45. Tuy nhiên, họ sau đó được tiếp thêm sức mạnh nhờ thẻ đỏ của Mamadou Coulibaly bên phía Monaco ở phút 58.

Các bàn thắng của Marquinhos và Khvicha Kvaratskhelia đã giúp PSG vươn lên dẫn lại trong trận đấu. Nỗ lực của Monaco chỉ được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ của Jordan Teze. Thắng chung cuộc 5-4, phần thưởng cho PSG là cuộc gặp gỡ với Barcelona hoặc Chelsea.

Juventus suýt chút nữa đã tạo nên một trong những màn lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử Champions League. Bị dẫn trước 2-5 ở trận lượt đi, Juventus đã vươn lên dẫn trước Galatasaray khi Manuel Locatelli thực hiện thành công quả phạt đền trước giờ nghỉ, và vượt qua tấm thẻ đỏ của hậu vệ Lloyd Kelly bằng cách ghi thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của Federico Gatti và Weston McKennie để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Tình hình có thể còn tồi tệ hơn đối với Galatasaray, khi Kenan Yıldız cũng sút trúng cột dọc cho Juventus trong thời gian thi đấu chính thức.

Galatasaray đã vùng lên trong 30 phút hiệp phụ với lợi thế hơn người, ghi bàn nhờ công của Victor Osimhen và Barıs Yılmaz, qua đó thắng chung cuộc 7-5. Sau khi nhà vô địch Serie A, Napoli bị loại từ vòng bảng 36 đội, đến lượt Inter Milan và Juventus ở vòng play-off, kỷ lục của bóng đá Italy về việc có ít nhất một đội bóng ở vòng 16 đội kể từ khi vòng đấu này được tái giới thiệu tại Champions League mùa giải 2003-2004 chỉ được duy trì nhờ màn lội ngược dòng ngoạn mục của Atalanta trước Borussia Dortmund.

Atalanta là đội bóng Italy duy nhất còn trụ lại sau trận đấu kịch tính đến phút cuối. Cầu thủ dự bị Lazar Samardzic của Atalanta đã thực hiện thành công quả phạt đền ở phút cuối cùng của thời gian bù giờ thứ 8 sau khi xem lại VAR, ấn định chiến thắng 4-1 trong trận và 4-3 chung cuộc. Atalanta sẽ đối đầu với Arsenal hoặc Bayern Munich ở vòng tiếp theo.

Tất cả đã sẵn sàng cho vòng 16 đội, với Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào thứ Sáu (ngày 27-2). Tám cái tên giành vé trực tiếp gồm Arsenal, Barcelona, Bayern Munich, Chelsea, Liverpool, Man City, Sporting Lisbon và Tottenham. Trong khi đó, 8 đội vượt qua vòng play-off gồm Atletico Madrid, Bodø/Glimt, Leverkusen, Newcastle, Real Madrid, PSG, Atalanta và Galatasaray.

VIỆT TÙNG