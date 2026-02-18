Vinicius tỏa sáng cho Real Madrid, Doue giải cứu PSG

Vinicius Junior ghi bàn giúp Real Madrid giành chiến thắng 1-0 trên sân Benfica.

Vinicius vừa ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào góc cao khung thành ở phút 50, giúp Real Madrid vươn lên dẫn trước trong trận lượt đi vòng play-off gặp Benfica tại sân vận động Ánh sáng. Anh và các đồng đội ăn mừng cuồng nhiệt, tiền đạo này thậm chí còn nhảy múa ở góc sân. Những cảnh tượng xấu xí sau đó đã xảy ra, dẫn đến việc Vinicius thông báo với trọng tài Francois Letexier rằng đã chịu những lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Vinicius dường như chỉ tay vào cầu thủ người Argentina, Gianluca Prestianni khi phàn nàn với trọng tài, người đã khoanh tay để ra hiệu theo quy định chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá. Trước đó, Prestianni đã tiến đến gần Vinicius trong khi lấy áo che miệng. Trận đấu cũng đã bị tạm dừng. Vinicius ngồi một mình trên băng ghế dự bị trước khi trận đấu tiếp tục mà không có cầu thủ nào bị đuổi khỏi sân vì những lời cáo buộc của anh.

HLV của Benfica, Jose Mourinho - người cũng đã nói chuyện với Vinicius - cho biết cầu thủ của ông phủ nhận cáo buộc phân biệt chủng tộc. “Họ nói với tôi những điều khác nhau”, ông nói thêm rằng ông muốn được độc lập. Nhưng khi đề cập đến những lần trước Vinicius bị chế giễu phân biệt chủng tộc, Mourinho nói: “Nhưng có điều gì đó không ổn vì điều đó xảy ra ở mọi sân vận động. Ở sân vận động nơi Vinicius thi đấu, điều gì đó đã xảy ra. Luôn luôn là như vậy”.

Ở các diễn biến khác. Việc bảo vệ chức vô địch của Paris Saint-Germain tưởng chừng như đang sụp đổ khi bị dẫn trước 0-2 tại Monaco, cho đến khi Desire Doue vào sân từ băng ghế dự bị và truyền cảm hứng cho chiến thắng 3-2.

Desire Doue truyền cảm hứng cho chiến thắng 3-2 của Paris Saint-Germain tại Monaco.

Việc không thể trực tiếp tiến vào vòng 16 đội sau vòng bảng khiến đội bóng của HLV Luis Enrique phải tham gia trận play-off toàn Pháp với Monaco. Và bất chấp sự thống trị của PSG tại giải vô địch Pháp, họ đã bị dẫn trước 2-0 chỉ sau 18 phút tại sân vận động Stade Louis-II. Tiền đạo người Mỹ, Folarin Balogun đã đánh đầu đưa Monaco dẫn trước chỉ sau một phút, và sau đó nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Sau khi Vitinha không ghi bàn từ chấm phạt đền, HLV Enrique đã tung Doue vào sân ở phút thứ 27. Chỉ trong vòng 2 phút, anh đã rút ngắn tỷ số, và khi một cú sút khác của anh bị cản phá ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, Achraf Hakimi đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 41.

Monaco chỉ còn 10 người trên sân đầu hiệp 2 khi Aleksandr Golovin bị đuổi khỏi sân, và Doue đã ghi bàn thắng quyết định bằng một pha dứt điểm chính xác khác ở phút 67. “Cách tôi chơi không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là giành chiến thắng. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy chúng tôi rất hạnh phúc. Nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ đội bóng”, Doue nhấn mạnh.

Một đêm tồi tệ cho các đội bóng Italy. Galatasaray đã đẩy Juventus đến bờ vực bị loại trong một trận lội ngược dòng ngoạn mục ở Istanbul để giành chiến thắng 5-2. Bị dẫn trước 1-2 trong hiệp một ở trận đấu play-off tại sân vận động RAMS Park, gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Noa Lang đã ghi 2 trong 4 bàn thắng của Galatasaray trong hiệp 2 để gây sốc cho nhà vô địch châu Âu 2 lần. Galatasaray tạo lợi thế khổng lồ 3 bàn trước trận lượt về tại Turin tuần tới, với cơ hội tiến vào vòng 16 đội lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Borussia Dortmund đang nắm quyền kiểm soát cặp đấu khi thắng Atalanta 2-0, sau các bàn thắng của Serhou Guirassy và Maximilian Beier, giúp đội bóng Đức đang có phong độ cao tự tin trận lượt về diễn ra vào tuần tới tại Italy.

VIỆT TÙNG