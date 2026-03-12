“Ngựa ô” Bodø/Glimt lại gây sốc đánh bại Sporting Lisbon 3-0

Bodø/Glimt đã viết thêm một chương mới trong câu chuyện cổ tích của họ tại Champions League vào thứ Tư. CLB khiêm tốn của Na Uy đã giành chiến thắng 3-0 trước Sporting Lisbon trong trận lượt đi vòng 1/8 tại sân vận động Aspmyra nhỏ bé của họ.

Sporting Lisbon trở thành đội bóng được đánh giá cao mới nhất phải hành quân về phía Bắc xa xôi và gặp khó khăn trong năm nay, sau Man.City và Inter Milan đều bị đánh bại 3-1 trên sân cỏ nhân tạo của Bodø/Glimt. Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 32 khi Sondre Brunstad Fet ghi bàn từ chấm phạt đền, sau khi anh khiến thủ môn Rui Silva của Sporting thất vọng vì đổ người sai hướng. Ole Blomberg ghi thêm bàn thắng thứ 2 ở phút bù giờ hiệp một, với cú sút thấp hiểm hóc sau khi bóng bật đến chân anh.

Tiền đạo Kasper Høgh ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 71, dứt điểm mạnh mẽ trước khung thành sau đường chuyền thấp của Jens Petter Hauge. Đây là bàn thắng thứ 5 của Høgh trong chuỗi 5 trận thắng liên tiếp không thể tin nổi của Bodø/Glimt ở đấu trường số 1 châu Âu. Đáng chú ý khi tất cả chiến thắng đó đều diễn ra trong thời gian nghỉ giữa mùa giải ở Na Uy. Giải vô địch quốc nội của nước này sẽ không bắt đầu cho đến cuối tuần này.

Tạo cách biệt 3 bàn, Bodø/Glimt sẽ giảm bớt áp lực ở trận lượt về, sẽ diễn ra tại Lisbon vào thứ Ba tuần tới. “Thật vui khi được thi đấu trở lại, một trận đấu vòng 1/8 tuyệt vời - chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng kết quả thật tuyệt vời. Tuần tới sẽ rất thú vị. Chúng tôi đã đi được nửa chặng đường, chúng tôi biết rằng mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng trong bóng đá nên chúng tôi phải thể hiện phong độ tốt nhất vào thứ Ba tới”, tiền vệ cánh Hauge nói với kênh truyền hình TV2 của Na Uy. “Sporting là một đội bóng tốt với nhiều cầu thủ giỏi, nhưng chúng tôi cũng là một đội bóng tuyệt vời, chúng tôi đã chứng minh điều đó nhiều lần rồi”.

Đội bóng đến từ thị trấn ven biển Na Uy này sẽ là đội có khả năng lọt vào tứ kết Champions League bất ngờ nhất trong những năm gần đây - sau APOEL của Síp từng gây sốc lọt vào tứ kết năm 2012, trước khi bị Real Madrid đánh bại. Đội thắng trong trận lượt về tại Lisbon vào thứ Ba tuần tới sẽ tiến vào vòng tiếp theo để gặp Arsenal hoặc Bayer Leverkusen, 2 đội đã hòa 1-1 hôm thứ Tư ở trận lượt đi tại Đức. Một chi tiết thú vị, toàn bộ dân số của Bodø, chỉ 55.000 người, có thể chứa hết trong sân vận động của Arsenal.

