Real Madrid - Man City: 6 điểm nhấn quyết định đại chiến Bernabeu

Lại thêm một mùa giải knock-out Champions League nữa, và lại thêm một cặp đấu Real Madrid – Manchester City. Đây sẽ là năm thứ 5 liên tiếp hai gã khổng lồ chạm trán ở vòng loại trực tiếp, một kỷ lục trong lịch sử giải đấu. Trước thềm lượt đi vòng 1/8 tại Bernabeu, hãy cùng phân tích những điểm nhấn có thể định đoạt cục diện trận đấu.

1. Vinncius Junior: "Gánh team" giữa cơn bão chấn thương

Real Madrid bước vào trận đấu này với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng. Nhiều khả năng họ sẽ không có sự phục vụ của Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Rodrygo do chấn thương. Điều này đồng nghĩa với việc mọi trọng trách trên hàng công sẽ đổ dồn lên vai Vinicius.

Điều may mắn cho "Kền kền trắng" là ngôi sao người Brazil luôn tỏa sáng ở những trận cầu lớn. Thống kê chỉ ra, Vinicius đã tham gia trực tiếp vào 26 bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) tại các vòng knock-out Champions League – chỉ có 6 huyền thoại làm tốt hơn anh trong lịch sử. Tỷ lệ 0,70 bàn thắng/trận ở vòng đấu loại trực tiếp của anh cũng chỉ xếp sau 5 cầu thủ (trong số những người đá ít nhất 20 trận). Ở vòng play-off gặp Benfica, chính Vinícius là người ghi bàn quyết định ở cả hai lượt, đưa Real đi tiếp. Nếu đội nhà có kết quả khả quan tại Bernabeu, gần như chắc chắn anh sẽ đóng vai trò then chốt.

2. Song đấu của những người gác đền thượng hạng

Bóng đá knock-out thường được quyết định bởi những chi tiết cực nhỏ, và vị trí thủ môn là nơi những chi tiết ấy trở nên sống động nhất. Cả Real Madrid và Man City đều sở hữu những "người nhện" đẳng cấp thế giới.

Thibaut Courtois đã hai lần vô địch Champions League cùng Real và nổi tiếng với những màn trình diễn xuất thần. Trận chung kết năm 2022 trước Liverpool là minh chứng rõ nhất, với 9 pha cứu thua – kỷ lục của một trận chung kết – và ngăn chặn hơn 2 bàn thua theo chỉ số bàn thua ngăn chặn. Kể từ trận đấu đó, anh là thủ môn có chỉ số cản phá tốt nhất giải đấu.

Bên kia chiến tuyến, Donnarumma cũng là người hùng trong chức vô địch của PSG mùa trước. Anh liên tục có những pha cứu thua quyết định ở các vòng knock-out, đặc biệt trước Aston Villa, Arsenal và cản phá hai quả penalty trong loạt sút luân lưu với Liverpool. Chỉ riêng giai đoạn knock-out mùa trước, anh đã ngăn chặn 2,9 bàn thua nhiều hơn so với chất lượng cơ hội phải đối mặt. Sẽ có nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành, nhưng đừng vội nghĩ rằng bóng sẽ dễ dàng bay vào lưới.

3. Kỳ phùng địch thủ: Lần thứ 16?

Như đã nói, đây là lần thứ năm liên tiếp hai đội gặp nhau ở vòng knock-out – một kỷ lục. Lịch sử đối đầu của họ tại đấu trường danh giá nhất châu Âu vô cùng cân bằng: sau 15 lần chạm trán, mỗi đội thắng 5, hòa 5. Từ màn lội ngược dòng kinh điển của Real ở bán kết 2021-22 (thua 3-4 lượt đi, thắng 2-1 sau 120 phút lượt về), đến chiến thắng hủy diệt 4-0 của City ở bán kết 2022-23, hay loạt luân lưu cân não ở tứ kết 2023-24. Mùa trước, Real cũng là người thắng cuộc ở vòng play-off với tổng tỷ số 6-3. Sự quá hiểu nhau càng khiến cuộc đấu lần này thêm phần khó lường.

4. Lối chơi đối lập: Phản công thần tốc vs Kiểm soát bóng

Đây luôn là điểm nhấn chiến thuật trong các cặp đấu này: Real Madrid với những đường phản công chớp nhoáng và Manchester City với lối chơi kiểm soát bóng, bào mòn đối thủ. Trong 15 lần gặp nhau, Man City trung bình cầm 55% bóng, cho thấy vai trò của đội chủ động. Ngay cả ở trận lượt đi mùa này (Real thắng 2-1), dù Real cầm bóng nhiều hơn đôi chút (51%), Man City vẫn kiểm soát khu vực nguy hiểm tốt hơn.

Số liệu mùa này càng củng cố điều đó: Man City dẫn đầu Champions League về số bàn thắng từ các pha phối hợp từ 10 đường chuyền trở lên (6 bàn). Ngược lại, Real là đội nguy hiểm nhất trong các tình huống tấn công trực diện (4 bàn từ tấn công nhanh, cùng với Benfica).

5. Bộ đôi tân binh "Made in Premier League" của Man City

Man City đã rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng tháng Giêng để tăng cường lực lượng, và quyết định đó đang phát huy hiệu quả. Bộ đôi cầu thủ từ Premier League là Semenyo và Guehi đã hòa nhập nhanh chóng.

Semenyo đã có 7 bàn sau 13 trận trên mọi đấu trường cho Man City, một hiệu suất ấn tượng. Trong khi đó, Guehi lập tức vá víu hàng thủ đang khủng hoảng và hiện đã đá cặp ăn ý với Ruben Dias. Điểm mạnh đáng chú ý của trung vệ người Anh là khả năng không chiến, với tỷ lệ thắng lên tới 77,4% sau 31 pha tranh chấp trên không – cao hơn bất kỳ cầu thủ Man City nào cùng thời điểm. Những đêm Bernabeu chính là thử thách đỉnh cao mà họ tìm kiếm khi gia nhập.

6. Bài học từ trận lượt đi hồi tháng 12

Sự quen thuộc đến mức họ đã gặp nhau ở Champions League mùa này rồi. Đó là trận Man City thắng 2-1 ngay tại Bernabeu hồi tháng 12, khi còn HLV Xabi Alonso. Dù bối cảnh đã khác, trận đấu đó có thể cho thấy hướng tiếp cận của Guardiola.

Điều thú vị là Man City đã không kiểm soát bóng nhiều (chỉ 48,3% – thuộc hàng thấp nhất dưới thời Pep), nhưng họ lại tỏ ra sắc sảo hơn hẳn. Họ tung ra tới 8 cú sút trúng đích – nhiều nhất trong một trận sân khách của Man City tại Champions League – so với chỉ 1 của Real. Lối chơi không cầm bóng nhiều nhưng lại hiệu quả trong việc khoét vào hàng thủ đối phương có thể sẽ được Pep tái sử dụng.

HỒ VIỆT