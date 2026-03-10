Những điểm đáng xem ở vòng 1/8 Champions League

Nếu bạn không coi vòng play-off là "knock-out thực thụ" của Champions League, thì vòng knock-out thực thụ sẽ bắt đầu từ tuần này với vòng 1/8. Đáng chú ý, sáu trong số 16 đội còn lại đến từ Anh, trong khi Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất khác có hơn hai đại diện còn sót lại.

1. Đêm thi đấu đáng nhớ đang chờ Mohamed Salah?

Chuyến làm khách của Liverpool tại Istanbul vào thứ Ba có thể là một thử thách tiềm ẩn, đặc biệt khi Galatasaray đã nghiền nát Juventus trên sân nhà ở vòng trước. Tuy nhiên, Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn, và Salah hy vọng sẽ góp phần tạo nên một buổi tối đặc biệt.

Cầu thủ người Ai Cập đang đứng trước hai cột mốc quan trọng. Đầu tiên, nếu ra sân, anh sẽ vượt qua Jamie Carragher để trở thành cầu thủ có số trận xuất hiện nhiều nhất cho Liverpool ở Cúp C1/Champions League (cả hai hiện đang có 80 trận). Mặc dù ngày nay dễ phá kỷ lục hơn do có nhiều trận đấu châu Âu hơn, nhưng đây vẫn là thành tựu lớn, phản ánh lịch sử huy hoàng của Liverpool và sự ổn định tuyệt vời của Salah tại Anfield.

Cột mốc thứ hai là trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên đạt 50 bàn thắng ở Champions League – hiện anh có 49 bàn. Trong suốt thời gian ở Liverpool, Salah thường xuyên phá kỷ lục. Có vẻ như mùa 2025-26 có thể là mùa cuối cùng của anh ở châu Âu, và với phong độ thất thường của đội dưới thời Arne Slot, không chắc Liverpool sẽ đi tiếp sau vòng 1/8. Anh cần nắm bắt cơ hội ngay bây giờ.

2. Newcastle đánh bại Barcelona: Có khiến Champions League tệ không?

Sáu đội Premier League tham dự Champions League mùa này, và cả sáu vẫn còn trụ lại. Có dấu hiệu suốt mùa rằng sức mạnh tài chính của giải Ngoại hạng Anh đã làm mất cân bằng giữa các giải đấu hàng đầu châu Âu – nhất là khi Tottenham dễ dàng vượt qua vòng bảng. Cặp Newcastle vs Barcelona có thể là bài kiểm tra cuối cùng về tính cạnh tranh lâu dài của giải đấu.

Đội đang xếp thứ 12 ở Premier League, gần đây thua Everton và Brentford trên sân nhà, đối đầu với đội dẫn đầu La Liga. Newcastle đang vật lộn trong nước và đối mặt với một ông lớn châu Âu, nên họ là kẻ yếu thế. Vậy nhưng siêu máy tính Opta vẫn cho Newcastle 36.4% cơ hội đi tiếp vào tứ kết.

Đầu năm nay, tiền đạo Newcastle, Anthony Gordon đã nói về sự khác biệt giữa hai giải đấu. "Ở Champions League, các đội mở hơn; họ cố gắng chơi bóng, ít chuyển tiếp hơn. Ở Premier League, nó trở nên thể lực hơn bao giờ hết. Nó như trận bóng rổ; không ngừng nghỉ. Không nhiều kiểm soát, chỉ là chạy và tranh chấp."

Có vẻ Newcastle thấy các trận châu Âu dễ thở hơn, dù họ thua 1-2 trên sân nhà trước Barcelona ở vòng bảng. Tuy nhiên, vì lợi ích của giải đấu, có lẽ đội hay nhất Tây Ban Nha nên đánh bại đối thủ trung bình của Premier League.

3. Arsenal đã có một chân vào... chung kết?

Arsenal đã là ứng cử viên vô địch Champions League mùa này, và lễ bốc thăm còn mang lại lợi thế lớn hơn. Đối đầu Leverkusen ở vòng knockout đầu tiên, họ có cơ hội đi tiếp cao nhất trong 16 đội, lên đến 86.7% theo Opta. Nếu đúng vậy, Arsenal sẽ gặp đội thắng cặp yếu nhất giải ở tứ kết. Họ cũng tự tin đánh bại bất kỳ trong bốn đội có thể gặp ở bán kết: Atlético, Tottenham, Newcastle hoặc Barcelona. Chưa đá knockout, Arsenal đã sẵn sàng vào chung kết lần đầu kể từ 2006. Đây là cơ hội lớn để thắng giải đấu họ chưa từng chinh phục.

Tuy nhiên, họ chưa từng thắng knockout trước đội Đức, thua năm lần – tất cả trước Bayern Munich.

4. Phản công vs kiểm soát bóng

Lần thứ năm liên tiếp, Real Madrid và Manchester City gặp nhau ở knockout Champions League. Đây là lần đầu trong lịch sử giải mà một cặp đấu lặp lại ở knockout năm mùa liên tục.

Chúng ta biết rõ: Hai ông lớn đụng độ trong – dù Xabi Alonso cố thay đổi Madrid đầu mùa – cuộc chiến phong cách: Chuyển tiếp nhanh như chớp vs xây dựng kiên nhẫn. Vào vòng 1/8, Man City ghi nhiều bàn nhất sau chuỗi chơi mở ít nhất 10 đường chuyền (sáu) ở Champions League mùa này. Trong khi đó, không đội nào ghi nhiều bàn sau tấn công trực tiếp hơn Madrid (bốn – ngang Benfica), cũng dẫn đầu về tấn công trực tiếp kết thúc bằng sút hoặc chạm bóng vùng cấm (31).

Hai đội thắng Champions League ba trong bốn mùa gần nhất, nên cặp đấu này rất giàu truyền thống, nhưng cả hai đều có khiếm khuyết. Madrid liên tục vấp ngã ở cuộc đua La Liga, Man City không thoát khỏi sự bất ổn ngăn họ đuổi Arsenal ở Premier League.

Thật tiếc khi hai đội gặp nhau quá nhiều – họ còn đá ở vòng bảng mùa này – làm giảm hứng thú, nhưng họ thường tạo trận hay. Lần này cũng vậy.

LONG KHANG