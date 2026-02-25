Inter Milan thua “tâm phục khẩu phục” trước Bodo/Glimt

Chỉ 9 tháng trước, Inter Milan đã lọt vào chung kết Champions League một cách đầy ấn tượng, với những chiến thắng nghẹt thở trước Bayern Munich và Barcelona. Nhưng hôm thứ Ba, gã khổng lồ Italy đã phải rời khỏi giải đấu với thất bại đáng thất vọng 1-2 trên sân nhà trước Bodø/Glimt, và bị loại ở vòng play-off với tổng tỷ số 2-5.

HLV Cristian Chivu của Inter Milan thành quả của Bodø/Glimt không chỉ nhờ may mắn.

Có ý kiến cho rằng diễn biến này được coi là một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử Champions League. Nhưng theo HLV Cristian Chivu của Inter, kết quả này không phải đến chỉ nhờ may mắn. “Chúng tôi biết Champions League có tính cạnh tranh rất cao. Nếu các đội bóng lọt vào giai đoạn này, điều đó có nghĩa là họ có điều gì đó”, Chivu nói. “Và họ đã chứng minh điều đó. Họ đã thể hiện điều đó trước Dortmund, trước Atletico Madrid, trước Man.City, và 2 lần trước chúng tôi. Đó là một đội bóng tràn đầy năng lượng. Chúng ta lẽ ra có thể làm tốt hơn ở Na Uy, và hôm nay cũng vậy, nhưng tiếc là mọi chuyện không diễn ra như chúng ta mong muốn. Chúng tôi đã cống hiến hết mình để cố gắng tiến vào vòng tiếp theo, đó là bóng đá”.

Inter thiếu vắng 2 ngôi sao Lautaro Martinez và Hakan Calhanoglu do chấn thương, nhưng họ không thể viện cớ gì khi đối đầu với một đội Bodø/Glimt thậm chí còn chưa bắt đầu thi đấu ở giải vô địch quốc gia Na Uy mùa này. Đây cũng không phải là cú sốc lớn đầu tiên mà đội bóng nhỏ bé của Na Uy tạo ra ở mùa giải này, sau những chiến thắng trước Man.City và Atletico và trận hòa với Borussia Dortmund.

Inter cần ít nhất 2 bàn thắng vào thứ Ba để đi tiếp, sau khi thua trận lượt đi 1-3, và họ đã tấn công ngay từ đầu. Đội chủ nhà đã có một số cơ hội, nhưng bị hàng phòng ngự chắc chắn và thủ môn Nikita Haikin của Bodø/Glimt cản phá. Thực tế, hầu hết các thống kê, ngoại trừ tỷ số, đều cho thấy Inter chiếm ưu thế trong trận đấu - có 32 cú sút so với 7 của đối thủ, và cũng hoàn thành 552 đường chuyền so với 192 của đối phương. “Chúng ta phải dành lời khen ngợi và chúc mừng đối thủ vì họ đã làm những gì cần làm, và họ đã làm rất tốt”, Chivu, người thay thế Simone Inzaghi trong mùa hè, nói thêm. “Bạn biết rằng trình độ ở Champions League rất cao và nếu bạn không thể dứt điểm tốt và nhạy bén trước khung thành, thì đối thủ sẽ trừng phạt bạn”.

Inter Milan thất vọng khi bị loại ở vòng play-off với tổng tỷ số 2-5.

Mùa giải này, Inter đang dẫn đầu Serie A với 10 điểm cách biệt và dường như đang tiến gần đến chức vô địch quốc nội, nhưng lại gặp khó khăn ở Champions League. Nerazzurri đã có khởi đầu tuyệt vời ở giải đấu châu lục, thắng cả 3 trận đầu tiên, nhưng sau đó thua 4 trận liên tiếp và kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 10, chỉ kém một điểm so với vị trí giành suất trực tiếp vào vòng 16 đội.

“Bodo đã thắng cả 2 trận, vì vậy họ xứng đáng đi tiếp”, tiền vệ Nicolo Barella của Inter nói về thất bại ở trận play-off. “Tất nhiên, có sự thất vọng vì mong muốn của chúng tôi là chiến đấu trên mọi mặt trận. Chúng tôi đã cố gắng, nhưng họ chơi tốt hơn. Chỉ cần thêm một điểm nữa, chúng tôi đã có thể đi tiếp và tránh được trận play-off này, nhưng đây là Champions League phiên bản mới”.

PHI SƠN