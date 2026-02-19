Bodø/Glimt gây sốc khi đánh bại Inter Milan 3-1

Đội bóng nhỏ bé Bodø/Glimt lại tạo nên một cú sốc nữa ở Champions League khi đánh bại á quân mùa trước Inter Milan với tỷ số 3-1 trong trận play-off hôm thứ Tư. Atletico Madrid hòa 3-3 trên sân Club Brugge, và Bayer Leverkusen đang dẫn trước 2-0 sau trận lượt đi trên sân Olympiacos.

Đội bóng Na Uy, Bodø/Glimt đang nhanh chóng trở thành câu chuyện bất ngờ của mùa giải Champions League năm nay, liên tục tạo nên những cú sốc. Sau khi giành vé vào vòng play-off với 2 chiến thắng liên tiếp trước Man.City và Atletico Madrid, họ tiếp tục củng cố cơ hội tiến vào vòng 16 đội bằng chiến thăng thuyết phục trước đội dẫn đầu Serie A, Inter và giành lợi thế 2 bàn trước trận lượt về tuần tới tại Milan.

Sondre Fet đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước sau pha đánh gót của Kasper Hogh ở phút 20. Francesco Pio Esposito gỡ hòa trước giờ nghỉ, nhưng Bodø/Glimt đã kiểm soát thế trận trong hiệp 2. Hogh có pha kiến ​​tạo thứ 2 giúp Jens Petter Hauge ghi bàn ở phút 61, và sau đó tự mình ghi bàn 3 phút sau đó. “Tôi cảm thấy tuyệt vời, chỉ biết ơn vì được chơi cùng đội bóng này. Tôi rất vui vì có thể giúp đội bằng cách kiến ​​tạo và ghi bàn. Tôi được chơi trong một đội bóng tốt, điều đó thật tuyệt”, Hogh nói.

Inter đã từng là á quân ở 2 trong 3 mùa giải gần đây, nhưng giờ đây họ phải đối mặt với thử thách lớn để tiến vào vòng tiếp theo. “Một kết quả tồi tệ và một đêm tồi tệ đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi cần giữ bình tĩnh và tin tưởng rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng trên sân nhà”, tiền vệ Petar Sucic của Inter cho biết.

Trong khi đó, Atletico đã đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn tại Club Brugge và sau đó chứng kiến ​​đội bóng Bỉ gỡ hòa ở phút 89, giữ tỷ số hòa 3-3. Julian Alvarez ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút thứ 8, tiếp theo là bàn thắng của tân binh Ademola Lookman ở phút bù giờ hiệp một. Tuy nhiên, Raphael Onyedika ghi bàn rút ngắn tỷ số 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, và Nicolo Tresoldi gỡ hòa ở phút thứ 60. Atletico tái lập thế dẫn trước ở phút 70 nhờ bàn phản lưới nhà của Joel Ordonez, nhưng Christian Tzolis đã tạo ra cú lật ngược tình thế ở phút 89.

Hai bàn thắng của Patrik Schick đã giúp Leverkusen hoàn toàn kiểm soát trận đấu trước Olympiacos, giúp đội bóng Đức giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước khi bước vào trận lượt về trên sân nhà.

