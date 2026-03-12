Rosenior muốn “làm rõ” vụ rò rỉ thông tin đội hình của Chelsea

Đội hình xuất phát của Chelsea cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Paris Saint-Germain vào tối thứ Tư đã bị rò rỉ trên truyền thông Pháp vài giờ trước khi trận đấu bắt đầu tại Parc des Princes, nơi The Blues chung cuộc nhận thất bại thảm hại 2-5.

HLV Liam Rosenior cho biết sẽ làm rõ vụ rò rỉ thông tin đội hình xuất phát của Chelsea.

Trong trận đấu được mong chờ là màn tái đấu của trận chung kết Club World Cup mùa hè năm ngoái, trận đấu mà Chelsea đã thắng 3-0 tại Mỹ, đội khách đã 2 lần gỡ hòa nhưng một sai lầm của thủ môn Filip Jorgensen đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, và dẫn đến sự sụp đổ muộn màng. Đương kim vô địch châu Âu PSG cuối cùng giành chiến thắng 5-2 nhờ cú đúp quyết định của cầu thủ dự bị Khvicha Kvaratskhelia.

Sau trận đấu, khi được hỏi liệu ông có biết về vụ rò rỉ thông tin đội hình xuất phát hay không, HLV Liam Rosenior cho biết: “Không, tôi không hề hay biết. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này, nếu đúng là như vậy. Những chuyện như thế này bây giờ xảy ra khá thường xuyên. Chúng ta nhận được thông tin về đối thủ. Tôi lo lắng về kết quả cuối cùng hơn là diễn biến trận đấu”.

Rosenior tiếc nuối về kết thúc của Chelsea trong một trận đấu khá cạnh tranh ở Paris. “Một kết quả rất đáng thất vọng”, ông nói. “Trong một buổi tối mà phần lớn thời gian trận đấu, tôi thực sự rất hài lòng với màn trình diễn của chúng tôi. 15, 20 phút cuối trận thật điên rồ ở nhiều khía cạnh. Đó là lỗi của tôi. Bạn phải giữ bình tĩnh trong lúc đó, kể cả tôi. Và chúng tôi đã không làm được, và chúng tôi đã bị một đội bóng rất mạnh trừng phạt. Hai bàn thua khiến trận đấu vẫn có thể thắng, nhưng 3 bàn thua khiến mọi chuyện trở nên rất khó khăn, nhưng không phải là không thể”.

Thủ môn Filip Jorgensen mắc lỗi giúp PSG dẫn 3-2 và dẫn đến sự sụp đổ muộn của Chelsea.

Rosenior gây bất ngờ khi chọn Jorgensen bắt chính thay vì thủ môn số 1 Robert Sanchez, nhưng lựa chọn này đã phản tác dụng khi Jorgensen mắc lỗi dẫn đến bàn thắng giúp PSG dẫn trước 3-2. Hai tiền vệ Enzo Fernandez và Moises Caicedo đều chỉ trích Jorgensen trên sân. Fernandez thậm chí còn ném bóng vào thủ môn trong sự thất vọng. Nhưng Rosenior vẫn bảo vệ quyết định chọn tuyển thủ Đan Mạch này.

“Sanchez hay Jorgensen? Họ có những phẩm chất khác nhau”, Rosenior nói. “Rob xuất sắc trong việc bắt những quả tạt và cản phá bóng. Filip cũng có những phẩm chất tuyệt vời. Nhưng cầu thủ đôi khi cũng mắc sai lầm. Filip không phải người đầu tiên mắc sai lầm, đó là một phần của bóng đá, nhưng cậu ấy đã nhận lỗi trong phòng thay đồ”.

PHI SƠN