Arne Slot: “PSG sẽ không thích cuộc tái ngộ Liverpool”

HLV Arne Slot tin rằng Liverpool đã gửi một lời cảnh báo đến Paris Saint-Germain về khả năng của họ trong chiến thắng 4-0 trước Galatasaray hôm thứ Tư, qua đó giành quyền vào tứ kết Champions League gặp lại nhà đương kim vô địch châu Âu.

PSG đã vượt qua đội bóng của Slot trên chấm phạt đền ở vòng 1/8 mùa giải vừa qua, trước khi đội bóng Pháp thẳng tiến giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên. Ở cuộc gặp hơn một năm trước, Liverpool đang ở đỉnh cao của Premier League, nhưng hiện đang trải qua một mùa giải khó khăn hơn nhiều dưới thời Slot. The Reds hiện rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League, và phải đối mặt nhiệm vụ lội ngược dòng trước Galatasaray sau khi thua 1-0 ở trận lượt đi tại Istanbul.

Tuy nhiên, hôm thứ Tư có lẽ là màn trình diễn hay nhất của Liverpool kể từ đầu giải đến nay. Dominik Szoboszlai khởi đầu với bàn gỡ hòa chung cuộc ở phút 25 tại Anfield. Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch và Mohamed Salah ghi thêm bàn trong hiệp 2, giúp Liverpool đáp trả mạnh mẽ sau khi bị la ó vì trận hòa 1-1 trước Tottenham đang gặp khó khăn hôm Chủ nhật. “PSG cho thấy không hề sa sút phong độ. Việc họ cải thiện hơn nữa là điều khó xảy ra, nhưng họ đã thể hiện rất ấn tượng cho đến nay”, HLV Slot nói về trận tái đấu với nhà vô địch Pháp. “Nhưng tôi nghĩ sau trận đấu tối nay, họ sẽ không còn hào hứng khi phải đối đầu với chúng tôi nữa”.

Ở vòng 1/8 mùa giải trước, Liverpool đã thắng 1-0 tại Parc des Princes dù hoàn toàn rơi vào thế phải gồng mình chịu trận. Nhưng tình thế đã đảo ngược khi PSG giành chiến thắng 1-0 tại Anfield dù Liverpool đã thể hiện tốt hơn nhiều trong trận lượt về. “Chúng tôi đã hoàn toàn bị áp đảo trên sân khách. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời tại Anfield và cuối cùng lại thua trên chấm phạt đền”, HLV Slot nói thêm.

Mohamed Salah trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên ghi 50 bàn tại Champions League.

Arne Slot ca ngợi sự ủng hộ của người hâm mộ dành cho màn trình diễn “gần như hoàn hảo” của Liverpool vào thứ Tư. Một bầu không khí náo nhiệt đã diễn ra tại Merseyside khi các cổ động viên Liverpool cổ vũ hết mình cho đội bóng. “Từ đầu đến cuối, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi trận đấu mà tôi, các cầu thủ và tôi đều mong muốn”, Slot nói. “Chúng tôi không chỉ chơi một trận đấu hoàn hảo từ đầu đến cuối mà người hâm mộ của chúng tôi cũng vậy. Người hâm mộ của chúng tôi đã phản ứng rất tuyệt vời và các cầu thủ của chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Có một sự tương tác tuyệt vời giữa họ”.

Slot cũng hết lời khen ngợi Salah, người đã phục hồi sau khi bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp một để ghi bàn thắng thứ 50 của mình tại Champions League - trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên đạt được thành tích này. “Mo đã kiến ​​tạo cho Hugo, một pha kiến ​​tạo tuyệt vời, và sau đó ghi một bàn thắng đặc trưng mà cậu ấy đã ghi rất nhiều lần ở sân vận động này và cho CLB này, đi bóng vào trong, tìm được góc khung thành. Điều đó nói lên rất nhiều về sức mạnh tinh thần của cậu ấy, nhưng chắc chắn cũng nói lên về cả đội bóng, bởi vì nghịch cảnh là điều chúng ta chắc chắn có thể nói đến trong mùa giải này”.

Salah được thay thế bởi Cody Gakpo ở phút 74, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ người hâm mộ tại Anfield. “Đó có vẻ là một chấn thương, cậu ấy rời sân không phải vì đã ghi đủ bàn thắng mà vì cảm thấy có vấn đề”, Slot tiết lộ. “Vì vậy, hãy xem tình hình của cậu ấy như thế nào cho trận đấu cuối tuần và sau đó”.

VIỆT TÙNG