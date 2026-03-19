Những màn đối đầu đỉnh cao ở tứ kết

Ngoại hạng Anh đã thống trị giai đoạn đầu tiên của Champions League, giờ đây chỉ còn 2 đội trụ lại ở tứ kết là Arsenal và Liverpool. Trong khi, bóng đá Tây Ban Nha chứng kiến 3 đại diện toàn thắng trước các đối thủ Anh ở vòng 1/8, thì giờ sẽ có 2 đội phải loại nhau.

Liverpool đối đầu PSG ở tứ kết và tái hiện lại 2 trận vòng 1/8 đầy kịch tính mùa trước.

Liverpool đã giành chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Galatasaray tại Anfield, lật ngược thế trận sau trận thua 0-1 ở Istanbul. Tuy nhiên, nhà vô địch Anh sẽ đối mặt thách thức lớn ở tứ kết, đối thủ là đương kim vô địch châu Âu PSG - đội đã hủy diệt Chelsea 8-2 ở vòng 1/8. Đây là trận tái đấu của 2 trận vòng 1/8 đầy kịch tính mùa trước, điều mà Arne Slot nhắc lại hôm thứ Tư: “Chúng tôi là đội duy nhất đưa họ đến hiệp phụ và loạt sút luân lưu”.

Trận lượt đi sẽ diễn ra tại Parc des Princes. Trận lượt về tại Anfield dự kiến ​​diễn ra vào thứ Ba, ngày 14-4. Liverpool chưa từng thi đấu vào ngày này kể từ thảm họa sân vận động Hillsborough năm 1989.

Trong khi Arsenal, đội bóng duy nhất vẫn bất bại tại giải đấu, sẽ đối đầu với Sporting Lisbon. Nhà vô địch Bồ Đào Nha, đội đã lội ngược dòng loại Bodø/Glimt với chiến thắng 5-0 hôm thứ Ba, lần cuối cùng góp mặt ở vòng đấu này là vào năm 1983.

Những màn đối đầu tứ kết đáng chờ đợi khác khi Real Madrid sẽ đối đầu với Bayern Munich, trong một cuộc đụng độ giữa đội bóng 15 lần và 6 lần vô địch châu Âu. Họ vẫn chưa từng gặp nhau trong trận chung kết suốt 71 năm lịch sử của Cúp C1 và Champions League. “CLB nào cũng mong chờ những trận đấu này”, HLV Vincent Kompany của Bayern nói. “Với tư cách là người trung lập, tôi cũng sẽ xem”.

Trong khi Barcelona và Atletico Madrid lại gặp nhau 2 lần chỉ vài tuần sau khi họ thi đấu 2 lượt trận bán kết cúp quốc nội hồi tháng trước. Khi đó, Atletico thắng 4-0 trên sân nhà và thua 0-3 tại Camp Nou để vào chung kết Copa del Rey. Vài ngày trước trận lượt đi tứ kết Champions League tại sân vận động Metropolitano của Atletico, vào ngày 7 hoặc 8-4, họ lại dự kiến ​​thi đấu tại đó một lần nữa trong khuôn khổ La Liga.

LINH SƠN