Vinicius, Kvaratskhelia và những "người hùng trận lớn" ở Champions League

Để vô địch Champions League, bạn gần như chắc chắn cần những cầu thủ biết tỏa sáng khi trận đấu bước vào giai đoạn sinh tử. Mùa giải năm nay cũng không phải ngoại lệ, khi những ngôi sao "đánh trận lớn" đang dần lên tiếng ở vòng knock-out và hứa hẹn sẽ định đoạt số phận của chiếc cúp tai voi.

Theo phân tích mới nhất từ Opta, Champions League luôn là sân chơi dành cho những cầu thủ biết tỏa sáng ở những thời khắc quyết định. Cristiano Ronaldo từng là biểu tượng với 82 lần góp công ở vòng knock-out, giúp Real Madrid vô địch 4 lần trong 5 năm cuối cùng tại Bernabeu. Sau khi Ronaldo ra đi, Madrid trải qua 3 năm trắng tay trước khi trở lại đỉnh cao nhờ các ngôi sao mới. Hiện tại, Vinicius và Khvicha Kvaratskhelia nổi lên như những “người hùng trận lớn” thực thụ, có thể quyết định nhà vô địch mùa này.

Real Madrid đang gặp khó khăn ở La Liga và đã bị loại sớm khỏi Copa del Rey bởi đội hạng nhì Albacete. Champions League trở thành cơ hội duy nhất để giành danh hiệu, với kỷ lục 15 lần vô địch châu Âu. Vinicius chính là nhân tố then chốt. Cầu thủ Brazil đã ghi bàn quyết định ở chung kết 2018 trước Liverpool và 2024 trước Borussia Dortmund tại Wembley. Tuần qua, anh lập cú đúp ấn tượng trước Manchester City, giúp Madrid vào tứ kết. Vinicius hiện có 28 lần góp công ở knock-out Champions League (16 bàn, 12 kiến tạo) – ngang bằng Kylian Mbappe và xếp thứ 6 lịch sử (sau Ronaldo 82, Messi 61, và vài cái tên khác).

Vinicius chia sẻ sau trận thắng Man City: “Phần hay nhất của mùa giải đang đến. Chúng tôi cần bước lên. Hy vọng ở các trận tới, tôi có thể tiếp tục ghi bàn và kiến tạo để giúp đội”. Anh đã trở thành “người kế nhiệm” Ronaldo ở những trận lớn, mang lại sự khác biệt khi Madrid cần nhất. Dù hàng thủ chấn thương và hàng công chưa đồng đều, Vinicius vẫn là nguồn cảm hứng chính, giúp Los Blancos duy trì truyền thống “không bao giờ chết” ở Champions League.

Nếu Vinícius là ngôi sao của Real Madrid, thì Khvicha Kvaratskhelia đang là "hung thần" với mọi đối thủ của Paris Saint-Germain. Trong trận lượt về vòng 1/8 tại Stamford Bridge, Chelsea đang nuôi hy vọng lội ngược dòng sau thất bại 2-5 ở lượt đi. Nhưng chỉ sau 6 phút, Kvaratskhelia đã dập tắt tất cả.

Đây mới là bàn thắng thứ 12 của tiền đạo người Georgia tại Champions League, nhưng điều đáng nói: 7 trong số đó đến từ vòng knock-out. Tỷ lệ 58,3% bàn thắng tại các vòng đấu loại trực tiếp của Kvaratskhelia thuộc hàng cao nhất lịch sử. Trong số những cầu thủ ghi ít nhất 10 bàn tại Champions League, chỉ 6 người có tỷ lệ cao hơn. Mùa trước, cả 3 bàn của anh đều ở vòng knock-out, bao gồm một bàn trong trận chung kết gặp Inter. Mùa này, anh đã có 4 bàn ở vòng knock-out.

Mùa trước, Kvaratskhelia góp công lớn giúp PSG vô địch Champions League, ghi cả 3 bàn ở knock-out (bao gồm chung kết trước Inter). Mùa này, anh đã có 4 bàn knock-out: 2 bàn từ ghế dự bị lượt đi trước Chelsea, 1 bàn vòng play-off trước Monaco, và bàn mới nhất. Các đồng đội PSG cũng nổi bật: Marquinhos (54,5% bàn knock-out), Vitinha (50%), Ousmane Dembélé (45,5%). Kvaratskhelia chứng tỏ khả năng tỏa sáng dưới áp lực cao, đặc biệt khi PSG cần ổn định sau giai đoạn chuyển giao.

Những "cỗ máy" khác

Không chỉ Real Madrid và PSG, Barcelona cũng sở hữu những cầu thủ biết tỏa sáng đúng lúc. Raphinha dẫn đầu danh sách cầu thủ có tỷ lệ đóng góp bàn thắng mỗi 90 phút cao nhất lịch sử vòng knock-out Champions League (1,28). Mùa trước, anh cân bằng kỷ lục của Ronaldo về số lần đóng góp bàn thắng trong một mùa giải (21), với 8 lần đến từ giai đoạn knock-out.

Trong khi đó, Robert Lewandowski dù đóng vai trò ít trung tâm hơn tại Barca nhưng vẫn là "huyền thoại sống". Anh đứng thứ ba mọi thời đại về số lần đóng góp bàn thắng tại vòng knock-out (chỉ sau Ronaldo và Messi), và là mùa thứ 15 anh chinh chiến tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Điều thú vị là Arsenal, đội được siêu máy tính Opta đánh giá là ứng viên số một cho chức vô địch năm nay, lại không có đại diện nào trong các danh sách thống kê trên. Điều này phản ánh một thực tế: "Pháo thủ" đã không có nhiều thành công tại Champions League trong những năm gần đây. Câu hỏi đặt ra là liệu các ngôi sao của Arsenal có thể bước lên sân khấu lớn và tỏa sáng đúng lúc hay không? Nếu không, những "người hùng trận lớn" đã được kiểm chứng như Vinícius, Kvaratskhelia hay Raphinha hoàn toàn có thể định đoạt số phận của chiếc cúp vô địch mùa này.

LONG KHANG