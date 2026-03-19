Harry Kane chạm mốc 50 bàn thắng tại Champions League

Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên đạt mốc 50 bàn thắng tại Champions League.

Tuyển thủ Anh đã ghi bàn từ chấm phạt đền trong hiệp một tại sân Allianz Arena, sau đó ghi thêm một bàn thắng thứ 2 tuyệt đẹp sau giờ nghỉ để hoàn thành bàn thắng thứ 50 của anh tại giải đấu hàng đầu châu Âu. Chân sút 32 tuổi, người trở lại đội hình xuất phát của Bayern lần đầu tiên kể từ ngày 28-2 sau chấn thương bắp chân, chính thức đạt cột mốc 50 bàn thắng trong sự nghiệp Champions League của mình - trong đó 28 bàn thắng sau 34 trận kể từ khi gia nhập đội bóng Đức từ Tottenham vào năm 2023. Kane làm được điều đó chỉ sau 66 trận đấu, tức là nhanh bằng Lionel Messi, nhưng vẫn kém xa kỷ lục 50 bàn thắng trong 49 trận của Erling Haaland.

Màn trình diễn xuất sắc của Kane, người hiện đã ghi bàn trong 4 trận đấu vòng 1/8 Champions League gần nhất cho Bayern - tổng cộng 7 bàn thắng trong các trận đấu đó - đã giúp Bayern hoàn thành chiến thắng chung cuộc 10-2 trước Atalanta. Chiến thắng này giúp đội bóng của Vincent Kompany tiến vào tứ kết gặp Real Madrid, một đội bóng mà Bayern đã không thể đánh bại trong 9 lần gặp nhau gần nhất. Trận lượt đi tứ kết gặp Madrid sẽ diễn ra tại sân Santiago Bernabeu vào ngày 7-4.

Có lẽ cũng vì màn đối đầu đỉnh cao này, HLV Vincent Kompany đã từ chối chọn đội bóng yêu thích nhất cho chức vô địch. Khi được hỏi hiện tại ông đang đặt kỳ vọng vào đội nào nhất cho chức vô địch Champions League mùa giải này, Kompany đã trả lời một cách thận trọng: “Tôi không biết. Tôi không muốn quyết định điều đó ngay bây giờ trong một cuộc họp báo. Việc đó tùy thuộc vào các bạn quyết định. Cả 2 đội đều có chất lượng rất cao. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một trận đấu tích cực cho người hâm mộ. Real Madrid là đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử Champions League, vì vậy đó sẽ là một nhiệm vụ thú vị đối với chúng tôi. Chúng tôi muốn giành chiến thắng”.

Hiện tại, các nhà cái lớn như Oddschecker đã chọn ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch tại Budapest (Hungary) là Arsenal - đội bóng duy nhất toàn thắng và vòng bảng và vẫn đang bất bại ở mùa giải này. Bayern đang bám sát phía sau trong khi Barcelona chứ không phải Real Madrid đứng thứ 3 về tỷ lệ cược vô địch…

PHI SƠN