Simeone ca ngợi Barca là 'đội bóng tấn công hay nhất châu Âu' trước trận tứ kết

Sau khi loại Tottenham để giành vé vào tứ kết Champions League, HLV Diego Simeone khẳng định đội bóng của ông đã sẵn sàng đối đầu với Barcelona, ​​một đội bóng mà ông mô tả là "đội bóng tấn công hay nhất châu Âu".

HLV Diego Simeone sẵn sàng đối đầu Barcelona ở tứ kết Champions League

HLV Atletico Madrid, Diego Simeone đã nhìn lại hành trình tiến vào vòng tứ kết Champions League của đội bóng và gọi đối thủ sắp tới, Barcelona là lực lượng tấn công nguy hiểm nhất châu lục. "Trận tứ kết sẽ khó khăn không kém những trận đấu trước đây của Atletico. Chúng tôi sẽ cố gắng cạnh tranh với Barcelona, ​​đội bóng tấn công hay nhất châu Âu, nhưng chúng tôi hoàn toàn có ý định tiến vào vòng tiếp theo.

HLV người Argentina nói sau khi chính thức giành vé vào vòng tiếp theo: “Barcelona sẽ đòi hỏi chúng tôi phải thể hiện phong độ tốt nhất nếu muốn đi tiếp. Đây là thời điểm để chúng tôi tự hào về công việc của cả đội, và tôi rất vui mừng cho người hâm mộ. Chúng tôi đã quen với việc đối đầu với Real Madrid và Barcelona ở La Liga, Cúp Nhà Vua, và đôi khi là Champions League. Cựu trợ lý của tôi, Mono Burgos luôn cho rằng chúng tôi nên gặp họ trong các trận giao hữu trước mùa giải vì điều đó buộc chúng tôi phải nâng cao trình độ".

Nhận xét về trận lượt về thua Tottenham 2-3, HLV Simeone cho biết lợi thế 3 bàn ở lượt đi đã khiến đội chơi không đúng sức và để chủ nhà liên tục vây ép và sút cầu môn: “Toàn đội đã nỗ lực rất lớn. Chúng tôi khởi đầu không tốt; đôi khi dẫn trước 3 bàn lại là một bất lợi. Việc để thủng lưới sớm thực sự buộc chúng tôi phải tấn công và Atletico đã nhanh chóng gỡ hòa. Sau khi Tottenham ghi bàn lần nữa, chúng tôi đã chiến đấu để lại gỡ hòa một lần nữa, nhưng họ lại thực hiện thành công quả phạt đền và giành chiến thắng. Tôi nghĩ một trận hòa sẽ là kết quả công bằng hơn,” ông kết luận.

Với việc Atletico lọt vào chung kết Cúp Nhà Vua và vào đến tứ kết Champions League lần thứ tám dưới sự dẫn dắt của Simeone, HLV người Argentina tỏ ra lạc quan về sự tiến bộ của đội bóng. “Những con số đã nói lên tất cả. Tôi đang ở đúng vị trí mình muốn, và là nơi chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để đạt được”.

Simeone cũng dành thời gian để khen ngợi từng cá nhân: "Tôi rất hài lòng với Cardoso; sự ổn định và cường độ làm việc của cậu ấy rất xuất sắc, và cậu ấy đang thi đấu ở đẳng cấp rất cao. Sau đó, bạn có Julian Alvarez, Antoine Griezmann, Ademola Lookman, David Hancko, Juan Musso - toàn bộ đội hình đều đang đóng góp".

Atletico Madrid hiện đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League ‘toàn Tây Ban Nha’ với Barcelona để tranh một suất vào bán kết, với lợi thế được chơi trận lượt về trên sân nhà ở thủ đô.

