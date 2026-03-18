Bayern hy vọng không phải dùng đến thủ môn 16 tuổi

HLV Vincent Kompany của Bayern Munich cho biết ông nhiều khả năng sẽ không phải sử dụng thủ môn 16 tuổi, Leonard Prescott trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Atalanta. Thủ môn dự bị Jonas Urbig trở lại tập luyện vào thứ Ba là tin vui trong bối cảnh khủng hoảng chấn thương ở vị trí này.

Urbig, thường là lựa chọn thứ 2 của Bayern trong khung thành, bị chấn động não sau khi va chạm với đối thủ trong trận Bayern thắng Atalanta 6-1 ở lượt đi tuần trước. Hai thủ môn khác là Manuel Neuer và Sven Ulreich cũng bị chấn thương trước trận lượt về vào thứ Tư. Nhưng Urbig đã tập luyện cùng đội vào thứ Ba, và Neuer cũng đã tham gia một phần buổi tập như một phần trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân tái phát.

Kompany cho biết đó sẽ là “quyết định hoàn toàn dựa trên y tế” liệu Urbig có đủ sức khỏe để thi đấu hay không, và “nếu mọi thứ ổn vào sáng mai và tình hình tiếp tục như hiện tại, thì Urbig sẽ bắt chính như thường lệ. Và nếu không, thì chúng ta cần sử dụng một giải pháp khác và chúng ta cũng sẽ làm điều đó”.

Kompany sau đó xác nhận rằng giải pháp sẽ là Prescott, cầu thủ 16 tuổi sinh ra ở New York - người thường chơi cho đội U19 của CLB. Prescott ngồi dự bị trong trận đấu Bundesliga hôm thứ Bảy khi thủ môn dự bị thứ 3 Ulreich bị rách cơ khép háng. Một cầu thủ dự bị 19 tuổi, Jannis Bartl cũng được xem xét như một lựa chọn.

Bayern cũng đang phải đối mặt với chấn thương của hậu vệ trái Alphonso Davies và tiền đạo Jamal Musiala sau chiến thắng trước Atalanta tuần trước. Và dù ở vào tình thế rất thuận lợi về mặt tỷ số, Kompany khẳng định ông không muốn đội bóng của mình thi đấu kém ở lượt về: “Vai trò của tôi trong tình huống này là làm gương. Tôi có thể đưa ra lý do tại sao điều này quan trọng đối với chúng tôi, 75.000 người sẽ đến sân để cổ vũ đội bóng - đó là nền tảng quan trọng về tinh thần làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình".

"Tôi muốn chúng ta tận hưởng trận đấu, nhưng không có lý do gì để chúng ta thi đấu kém hơn. Chúng ta là Bayern Munich. Chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ để xây dựng vị trí hiện tại nên không thể đánh mất đà tiến này”.

HUY KHÔI