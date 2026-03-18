Man City và nỗi ám ảnh mang tên Real Madrid: Liệu đã đến hồi kết của kỷ nguyên Guardiola?

Trên sân Etihad, Man City đã có một màn trình diễn đầy quả cảm trước Real Madrid tại lượt về vòng 16 đội Champions League. Nhưng rốt cuộc, mọi nỗ lực của họ cũng chỉ dừng lại ở thất bại 1-2 trong một trận cầu mà họ bị dẫn bàn và phải chơi thiếu người từ phút 20. Thất bại chung cuộc 1-5 sau hai lượt trận không chỉ khép lại mùa giải châu Âu đáng quên của nửa xanh thành Manchester, mà còn đặt ra những dấu hỏi cực lớn về tương lai của Pep Guardiola và "dự án" kéo dài một thập kỷ của ông nơi đây.

Đây là năm thứ ba liên tiếp, và là lần thứ tư trong năm mùa giải gần nhất, "Kền kền trắng" khiến Man City ôm hận. Từ năm 2022, 2024, 2025 và giờ là 2026, Real Madrid luôn là người dừng bước của Man City, như một lời khẳng định ai mới thực sự là "ông vua" của châu Âu. Phát biểu sau trận đấu, HLV tạm quyền Arbeloa của Real Madrid đã nói: "Đánh bại họ với tổng tỷ số 5-1, tỷ số nói lên tất cả". Quả thực, sự thống trị ấy là một cú sốc lớn với đội bóng nước Anh.

Câu chuyện về thất bại của Man City thực chất đã được định đoạt ngay từ lượt đi tại Bernabeu. HLV Pep Guardiola đã thừa nhận sai lầm chiến thuật khi tung ra đội hình xuất phát quá mạo hiểm với ba cầu thủ chạy cánh, thay vì tăng cường một tiền vệ trung tâm để tạo sự chắc chắn. Hệ quả là chỉ trong 23 phút đầu hiệp một, Fede Valverde đã lập hat-trick, đặt Man City vào thế gần như không thể cứu vãn.

Bước vào trận lượt về, Man City nhập cuộc đầy quyết tâm. Họ ào ạt tấn công nhưng lại thiếu sự sắc bén cần thiết. Thibaut Courtois đã có một ngày thi đấu xuất thần, từ chối mọi cơ hội của Rayan Cherki, Rodri và Erling Haaland. Và rồi bước ngoặt đến ở phút 36. Vinicius Jr. có pha đi bóng lắt léo từ cánh trái vào trung lộ, dứt điểm trúng cột dọc, bóng bật ra và cú sút tiếp theo của anh đã trúng tay Bernardo Silva ngay trên vạch vôi. Sau một hồi tham vấn VAR, trọng tài Clement Turpin đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho tiền vệ người Bồ Đào Nha. Vinicius Jr. không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 1-0 cho Real.

Pep Guardiola chia sẻ sau trận: "10 đấu 11 gần như là bất khả thi". Erling Haaland gỡ hòa 1-1 trước giờ nghỉ, nhưng với một người thi đấu, mọi nỗ lực của City trong hiệp hai dù rất lớn (22 cú dứt điểm) cũng chỉ mang về hai bàn thắng bị từ chối vì việt vị của Jeremy Doku và Rayan Ait-Nouri. Phút bù giờ cuối cùng, Vinicius Jr. ấn định chiến thắng 2-1 cho Real Madrid bằng một pha dứt điểm kỹ thuật, khép lại một đêm ác mộng khác cho đội chủ nhà.

Pep Guardiola và di sản Champions League bị bỏ ngỏ

Man City đã chiêu mộ Pep Guardiola cách đây một thập kỷ với tham vọng rõ ràng: trở thành nhà vô địch Champions League thường xuyên. Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường 10 năm qua, thành tích của ông tại giải đấu số một châu Âu lại phảng phất nỗi thất vọng.

Với Man City, Guardiola mới chỉ một lần đăng quang vào năm 2023, cùng một lần vào chung kết năm 2021. Trong 10 mùa giải, họ chỉ có ba lần lọt vào bán kết. Có thể nói, chiến lược gia người Catalonia đã không thể đáp ứng được kỳ vọng ở đấu trường cao nhất này. Giới chuyên môn đặt ra câu hỏi về "sự kỳ lạ" trong các toan tính chiến thuật của ông mỗi khi gặp Real, từ việc suy nghĩ quá nhiều cho đến những lựa chọn nhân sự có phần liều lĩnh.

Sau trận đấu, nhiều nguồn tin cho rằng Guardiola có thể sẽ rời ghế nóng ngay trong mùa hè này, khi hợp đồng của ông sắp kết thúc. Nếu điều đó xảy ra, thành tích Champions League có lẽ sẽ là vết gợn duy nhất trong di sản vĩ đại mà ông để lại ở Manchester.

Bên cạnh đó là nỗi lo mang tên Erling Haaland. Bàn thắng danh dự vào lưới Real chỉ là pha lập công thứ năm của anh trong năm 2026 và mới là bàn thứ ba từ tình huống bóng sống. Phong độ sa sút của tiền đạo người Na Uy đang là vấn đề lớn mà Guardiola cần giải quyết. Việc ông rút Haaland rời sân ở phút 58 để giữ sức cho trận chung kết Carabao Cup cũng cho thấy sự ưu tiên ở thời điểm hiện tại.

Thêm một mùa giải Champions League nữa trôi qua với Manchester City trong nỗi thất vọng tột cùng. Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu Guardiola có còn ở lại để tiếp tục cuộc chiến với những "gã khổng lồ" châu Âu? Tương lai của ông và dự án đầy tham vọng này đang bị đặt trước một dấu hỏi lớn chưa từng có.

LONG KHANG