Real Madrid và PSG tiến vào tứ kết. Câu chuyện cổ tích của Bodø/Glimt đã kết thúc

Real Madrid và Paris Saint-Germain nhanh chóng dập tắt hy vọng về những màn lội ngược dòng của Man.City và Chelsea tại Champions League hôm thứ Ba. Thay vào đó, đội bóng nhỏ bé Bodø/Glimt đã phải hứng chịu màn lội ngược dòng lịch sử ở trận lượt về vòng 1/8.

Real Madrid tiếp tục thắng 2-1 để là lần thứ 4 trong 5 năm loại Man.City khỏi Champions League.

Có nhiệm vụ bảo vệ lợi thế dẫn trước 3 bàn từ trận lượt đi, Real Madrid tiếp tục thắng 2-1 trước Man.City nhờ 2 bàn thắng của Vinicius Junior để tiến vào tứ kết với tổng tỷ số 5-1. Đây là lần thứ 4 trong 5 năm Real Madrid loại Man.City khỏi Champions League. Trận đấu này thực tế đã kết thúc sau tấm thẻ đỏ sớm của đội trưởng Bernardo Silva, đã làm tan vỡ hy vọng lội ngược dòng của Man.City

Silva nhận thẻ đỏ ở phút thứ 20, sau khi xem lại video, vì dùng khuỷu tay cản phá cú sút của Vinicius trên vạch vôi. Ngôi sao người Brazil sau đó đã thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Real Madrid dẫn trước với tổng tỷ số 4-0. Erling Haaland gỡ bàn ở phút 41 cho Man.City, đội bóng đã tạo ra đủ cơ hội - ngay cả khi chỉ còn 10 người - để ghi đủ số bàn thắng cần thiết. Tuy nhiên, khi các học trò của Pe Guardiola không thể làm tốt nhiệm vụ của mình, Vinicius ghi thêm một bàn thắng cận thành ở những phút bù giờ hiệp 2, ấn định chiến thắng cho đội bóng 15 lần vô địch châu Âu.

Kylian Mbappe vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2, đánh dấu sự trở lại của anh sau gần một tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Real Madrid hy vọng tiền đạo người Pháp sẽ không gặp chấn thương nào trước trận tứ kết gặp Bayern Munich hoặc Atalanta. Bayern đang dẫn trước 6-1 sau trận lượt đi.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch PSG nhanh chóng ghi 2 bàn trong 14 phút đầu tiên trên đường đến chiến thắng 3-0 trước Chelsea, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 8-2. Tám tháng sau khi để thua Chelsea trong trận chung kết Club World Cup, PSG đã phục thù đội bóng Anh một cách thuyết phục ở cả 2 lượt trận, với các bàn thắng của Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola và Senny Mayulu được ghi trong trận lượt về tại Stamford Bridge. PSG sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch của mình trước Galatasaray hoặc Liverpool ở vòng tứ kết. Galatasaray thắng trận lượt đi 1-0.

Sporting Lisbon thực hiện màn ngược dòng lịch sử đánh bại Bodø/Glimt 5-0 sau hiệp phụ.

Bodø/Glimt, CLB khiêm tốn đến từ một thị trấn đánh cá với khoảng 55.000 của Na Uy, cũng đã dẫn trước 3-0 ở trận lượt đi nhưng đã bị Sporting Lisbon đánh bại 5-0 sau hiệp phụ. Chỉ có một màn lội ngược dòng lớn hơn trong lịch sử Champions League: màn "Remontada" huyền thoại của Barcelona trước PSG mùa giải 2016-2017.

Chiến thắng 3-0 trên sân nhà Aspmyra với sức chứa 8.000 người tuần trước vẫn chưa đủ trước Sporting, đội bóng đã hoàn toàn áp đảo trong trận lượt về và ghi bàn nhờ Goncalo Inacio, Pedro Goncalves và Luis Suarez để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Tại đây, hậu vệ trái người Uruguay Maxi Araujo đã ghi bàn ở phút 92 để giúp Sporting lần đầu tiên vượt lên dẫn trước về tổng tỷ số, và Rafael Nel ghi thêm bàn thắng thứ 5 ở phút bù giờ.

“Mọi người nghĩ điều đó gần như không thể”, Araujo nói. “Nhưng chúng tôi đã cho thấy rằng chúng tôi tin tưởng vào bản thân và đã lật ngược tình thế. Chúng tôi đã chơi một trận đấu hoàn hảo”. Phần thưởng cho Sporting là trận tứ kết gặp Arsenal, đội đã đánh bại Bayer Leverkusen 2-0 để giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Trong một đêm khó khăn đối với các CLB Anh, Arsenal đã đảm bảo sẽ có đại diện của Premier League trong vòng tứ kết. Bàn thắng tuyệt đẹp của Eberechi Eze, xoay người dứt điểm tung lưới từ rìa vòng cấm, trước khi Declan Rice ghi bàn thắng thứ 2 tại sân Emirates, giúp Arsenal tiếp tục hành trình. Dẫn đầu Premier League với 9 điểm cách biệt, Arsenal cũng đã vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh - họ sẽ gặp Man.City vào Chủ nhật - và tứ kết FA Cup, nơi họ sẽ là ứng cử viên nặng ký trước Southampton ở giải hạng 2. “Cú ăn bốn” chắc chắn không thể bị loại trừ.

VIỆT TÙNG