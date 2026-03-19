Động lực phía sau hiệp 2 bùng nổ của Barcelona

Bài phát biểu của HLV Hansi Flick trong giờ nghỉ giữa hiệp đã dẫn đến sự thống trị của Barcelona trong hiệp 2 trước Newcastle, giúp đội bóng dẫn đầu La Liga giành chiến thắng đậm 7-2 trước đội bóng Anh thi đấu rất ngoan cường.

HLV Hansi Flick giúp Barcelona xoay chuyển động lực trong hiệp 2 để giành chiến thắng 7-2 trước Newcastle.

Sau khi hòa 1-1 ở lượt đi, Barcelona liên tục bị Newcastle cân bằng tỷ số 2-2 và 3-3 chung cuộc trong nửa giờ thi đấu đầu tiên của trận lượt về. Lamine Yamal ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút bù giờ hiệp 1 để đưa chủ nhà vượt lên, trước khi chứng kiến đội khách hoàn toàn sụp đổ sau giờ nghỉ khi nhận đến 4 bàn thua. “Những gì chúng tôi nói trong giờ nghỉ giữa hiệp, các cầu thủ đã làm được và thật tốt khi các cầu thủ tuân theo ý tưởng, cách chúng tôi muốn thực hiện những thay đổi”, Flick nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Trận đấu diễn ra khá thăng trầm và hiệp một rất khó khăn. Chúng tôi để mất bóng nhiều lần. Với một đội bóng như Newcastle, sở hữu những cầu thủ nhanh nhẹn, họ đã có những pha phản công tuyệt vời. Việc phòng ngự không hề dễ dàng”.

“Trong hiệp hai, chúng tôi đã nói rằng mình phải kiểm soát trận đấu tốt hơn. Dồn ép họ sâu hơn và cố gắng triển khai lối chơi của mình. Tôi nghĩ điều đó đã phát huy hiệu quả trong hiệp 2. Thật tuyệt khi được chứng kiến ​​điều đó. Và sự tự tin trong hiệp 2 cũng rất đáng mừng. Chúng tôi có một đội hình rất trẻ và thật tuyệt khi thấy họ tiến bộ”.

Khi được hỏi về chỉ đạo của Flick trong giờ nghỉ giữa hiệp, Marc Bernal - một trong những câu thủ ghi bàn - cho biết: “Ông ấy bảo chúng tôi phải kiểm soát tốt hơn áp lực của họ. Họ liên tục tấn công vào khu vực của chúng tôi, và chúng tôi phải tận dụng những khoảng trống đó để ghi bàn. Và tôi nghĩ chúng tôi đã làm được điều đó”.

Lewandowski trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi 2 bàn trong một trận Champions League ở tuổi 37.

Cả 2 đội đều đã thể hiện tốt trong một hiệp một hấp dẫn. Raphinha và Bernal hai lần đưa Barcelona dẫn trước, nhưng Elanga đã gỡ hòa cả 2 lần. Tuy nhiên, trận đấu đã xoay chuyển ngay trước giờ nghỉ giải lao khi Yamal thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Kieran Trippier phạm lỗi với Raphinha. HLV của Newcastle, Eddie Howe cảm thấy đó là bước ngoặt của trận đấu: “Tôi không nghĩ về mặt tâm lý chúng tôi đã hồi phục sau quả phạt đền. Thời điểm đó quá khó khăn cho tất cả chúng tôi. Ngay trước giờ nghỉ giải lao, tỷ số lẽ ra phải là 2-2 với một tinh thần tuyệt vời, trận đấu đang ở thế cân bằng. Thay vào đó, nó lại là một kết quả tiêu cực. Trong hiệp 2, chúng tôi không có cùng năng lượng”.

Cùng với Raphinha, Lewandowski cũng ghi cú đúp bàn thắng - cầu thủ người Ba Lan chấm dứt chuỗi 3 trận không ghi bàn, và cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi 2 bàn trong một trận đấu Champions League ở tuổi 37. HLV Flick rất vui mừng khi thấy tiền đạo người Ba Lan ghi bàn, và hy vọng điều đó sẽ thúc đẩy phong độ của đội bóng dẫn đầu La Liga tiếp tục cạnh tranh trên 2 mặt trận còn lại.

“Đó không phải là tình huống dễ dàng đối với các tiền đạo của chúng tôi, đối với Robert hay Ferran Torres, bởi vì họ luôn được đánh giá dựa trên số bàn thắng - điều bình thường đối với một tiền đạo số 9”, nhà cầm quân người Đức nói. “Tôi rất vui mừng cho Lewy vì cậu ấy đã ghi 2 bàn thắng hôm nay. Trong những trận đấu này, cậu ấy thật phi thường. Cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất, tiền đạo xuất sắc nhất trong vòng cấm”.

Đội bóng của Flick sẽ trở lại thi đấu vào Chủ nhật để bảo vệ khoảng cách 4 điểm ở vị trí dẫn đầu La Liga, khi tiếp đón Rayo Vallecano tại sân Camp Nou trước kỳ nghỉ quốc tế.

