Real Madrid bỏ túi hơn 100 triệu euro từ Champions League

Rela Madrid vượt qua vòng 16 đội với vui buồn lẫn lộn khi thủ thành Thibaut Courtois dính chấn thương phải nghỉ đến 6 tuần, nhưng chí ít, theo tờ AS, vé vào tứ kết đã giúp CLB bỏ túi hơn 100 triệu euro từ Champions League.

Các cầu thủ Real Madrid ăn mừng chiến thắng Manchester City 2-1 ở lượt về

Real Madrid đã phải chịu một tổn thất lớn sau khi xác nhận Thibaut Courtois bị rách cơ. Thủ môn người Bỉ đã bị chấn thương cơ thẳng đùi phải, một vấn đề dự kiến ​​sẽ khiến anh phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần.

Courtois đã được thay ra ở hiệp 1 trận đấu với Manchester City tại Etihad. Mặc dù đánh giá ban đầu cho thấy chỉ là mệt mỏi cơ bắp, nhưng các cuộc kiểm tra y tế được tiến hành vào thứ Năm đã xác nhận mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Thông tin từ tờ Marca cho thấy Courtois cảm thấy khó chịu trong lúc khởi động trước trận đấu nhưng đã chọn thi đấu 45 phút đầu tiên. Quyết định đó dường như đã làm trầm trọng thêm tình trạng, dẫn đến vết rách khiến anh phải ngồi ngoài cho đến tháng 5. Anh sẽ vắng mặt trong trận derby Madrid cuối tuần này với Atletico Madrid và cũng sẽ bỏ lỡ cả hai lượt trận tứ kết Champions League gặp Bayern Munich.

Đạt chỉ tiêu 100 triệu euro

Theo AS, Real Madrid đã đạt được mục tiêu tối thiểu của mình tại giải đấu. Doanh thu họ kiếm được đến vòng tứ kết phải được cộng thêm vào thu nhập từ bán vé. Trong 10 mùa giải gần đây, Real chỉ không thể tiến xa hơn vòng tứ kết vào mùa 2018-19 và 2019-20. Đó là chuyện thường xuyên xảy ra, và ban lãnh đạo CLB hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Trong chỉ tiêu ngân sách năm nay, họ một lần nữa đặt mục tiêu tối thiểu là lọt vào tứ kết và họ đã đạt được.

Bất cứ điều gì Real đạt được sau vòng tứ kết sẽ là phần thưởng thêm vào tổng số tiền của họ. Điều đáng nhớ là Real Madrid là đội duy nhất liên tục lọt vào vòng 16 đội kể từ khi thể thức thi đấu được thay đổi để bao gồm các bảng đấu sơ bộ.

Thành công về thể thao mang lại sự ổn định kinh tế, hoặc ít nhất là sự hỗ trợ để đạt được điều đó. Việc lọt vào tứ kết có nghĩa là gì? Như vậy, có nghĩa là Real Madrid, tính đến tất cả các yếu tố có thể xảy ra, đã chắc chắn thu về khoảng 100 triệu euro từ việc tham dự Champions League, chỉ dựa trên thành tích thể thao của họ, giống như mùa giải trước.

Năm trước đó, đội bóng dưới sự dẫn dắt của Ancelotti đã kiếm được 101 triệu euro khi lọt vào tứ kết, cộng thêm doanh thu từ bán vé, mà trong các trận đấu loại trực tiếp Champions League là khoảng 10 triệu euro mỗi trận, nên tổng cộng đã lên tới gần 150 triệu euro.

Mùa giải 2025-26 này, Real Madrid đã kiếm được tổng cộng 63,1 triệu euro dựa trên thành tích thi đấu: 36,6 triệu euro là nhờ vị trí thứ 9 ở vòng bảng, 11 triệu euro nhờ lọt vào vòng 16 đội, và 12,5 triệu euro nhờ vào tứ kết. Con số này chưa bao gồm doanh thu bán vé từ 6 trận đấu đã diễn ra. Điều quan trọng cần nhớ là, ngoài thành tích thể thao thuần túy, việc phân bổ tiền thưởng của UEFA tại Champions League còn tính đến thành tích trong 10 năm qua và giá trị thị trường của đội bóng, đại diện cho giá trị nghe nhìn của mỗi quốc gia. Giá trị thị trường này thay đổi tùy thuộc vào số lượng đội bóng đến từ một quốc gia tham gia vòng đấu loại trực tiếp. Một quốc gia càng có nhiều đội bóng để phân bổ tiền thưởng, thì số tiền họ nhận được càng ít.

HOÀNG HÀ