Barcelona hủy diệt Newcastle, Liverpool vãn hồi danh dự cho bóng đá Anh

Barcelona hủy diệt Newcastle trong hiệp 2 với chiến thắng kịch tính 7-2.

Một cơn mưa bàn thắng khác tại Champions League được khởi xướng khi Barcelona hủy diệt Newcastle trong hiệp 2 với chiến thắng kịch tính 7-2, sau khi 2 đội thi đấu ngang ngửa trước giờ nghỉ. Barcelona đang ghi bàn rất nhiều trên sân nhà Camp Nou trong năm nay. Hiện tại, họ đã chơi 8 trận trên sân nhà tại Champions League, La Liga hoặc Copa del Rey và Barcelona đã thắng cả 8 trận, mỗi trận ghi ít nhất 3 bàn.

Trận đấu ghi 7 bàn trước Newcastle là màn trình diễn tốt nhất từ ​​trước đến nay của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick, bắt đầu bằng cú sút của Raphinha ở phút thứ 6 - kết thúc một pha phối hợp khi 2 hậu vệ Newcastle ngã xuống sân. Sau đó, cầu thủ 18 tuổi Marc Bernal tìm được khoảng trống trước khung thành ghi bàn ở phút thứ 18. Newcastle nhanh chóng gỡ hòa mỗi lần bằng những bàn thắng của Anthony Elanga. Tiền vệ cánh người Thụy Điển đã không ghi bàn trong 35 trận đấu trước đó ở Premier League hay Champions League mùa này, nhưng đã lập cú đúp chỉ trong vòng 13 phút.

Lamine Yamal thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ hiệp một, ấn định tổng tỷ số 3-2 cho chủ nhà. Barcelona sau đó có khởi đầu nhanh chóng trong hiệp 2 khi Fermin Lopez thoát xuống đón đường chuyền mượt mà của Gerard Martin để ghi bàn bằng một cú sút hiểm hóc. Robert Lewandowski sau đó ghi 2 bàn, trước khi Raphinha ghi bàn thắng thứ 2 của cá nhân trước hàng phòng ngự của Newcastle sụp đổ. “Tôi thấy sự tự tin mới, được cải thiện trong màn trình diễn ở hiệp 2”, Flick nói.

Tại Munich, ngôi sao của Bayern Munich, Harry Kane đã bình phục chấn thương và ghi 2 bàn thắng - bàn thứ 2 là một cú sút cong đẹp mắt sau pha xử lý bóng khéo léo - vào lưới Atalanta. Bayern có trận đấu dễ dàng nhất, đánh bại Atalanta 4-1 hôm thứ Tư và thắng 10-2 chung cuộc, qua đó chấm dứt hành trình của các CLB Italy tại Champions League.

Liverpool cuối cùng đã giành chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Galatasaray tại Anfield.

Liverpool cuối cùng đã giành chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Galatasaray tại Anfield, lật ngược thế trận sau trận thua 0-1 ở Istanbul, mặc dù Mohamed Salah đã bỏ lỡ một quả phạt đền trong thời gian bù giờ hiệp một khi tỷ số là 1-0. Tuy nhiên, Salah vẫn là nhân tố quan trọng trong hiệp 2 mạnh mẽ của Liverpool với 2 pha kiến ​​tạo, cho Hugo Ekitike và Ryan Gravenberch, sau đó là một bàn thắng quen thuộc trong một màn trình diễn có thể giúp nhà vô địch nước Anh khởi sắc trở lại sau một mùa giải đầy biến động. “Từ đầu đến cuối, chúng tôi đã chơi trận đấu mà tôi, các cầu thủ và người hâm mộ đều mong muốn”, HLV Arne Slot của Liverpool, người đang chịu áp lực ngày càng tăng, cho biết.

Tottenham đã thể hiện bản lĩnh thực sự sau trận thua đáng xấu hổ 2-5 ở Madrid tuần trước nhưng vẫn bị Madrid Atletico 2 lần gỡ hòa trong trận lượt về hôm thứ Tư. Bàn thắng muộn của Xavi Simons ít nhất cũng giúp Tottenham giành chiến thắng 3-2 trong trận lượt về. Thua chung cuộc 5-7, Tottenham trở thành đội thứ bóng Anh thứ 3 bị loại bởi một đội thủ Tây Ban Nha ở vòng 1/8 năm nay - sau khi Newcastle thua 3-8 trước Barcelona, còn Man.City thua 1-5 trước Real Madrid.

Ngoài ra, Chelsea thua nặng nề 2-8 trước đương kim vô địch Paris Saint-Germain vào thứ Ba. Lập kỷ lục có 6 đội vào vòng 1/8 Champions League, nhưng Premier League vào lúc này chỉ còn Arsenal và Liverpool hiện diện ở tứ kết.

VIỆT TÙNG