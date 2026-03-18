Barcelona phải chơi hết sức để vượt qua thách thức thể lực của Newcastle

Trung vệ Pau Cubarsi và HLV Hansi Flick

Hansi Flick dự đoán lượt về là một trận đấu khó khăn trước đối thủ có thể lực mạnh. "Đó sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Họ chơi quyết liệt, mạnh mẽ trong các pha chuyển đổi và đã gây áp lực tốt lên chúng tôi ở lượt đi. Chúng tôi sẽ cần phải thể hiện phong độ tốt nhất".

HLV người Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của bản sắc và tinh thần tập thể, những giá trị mà ông tin rằng đã định hình nên Barcelona. "Không chỉ là chiến thắng, mà còn là cách bạn chiến thắng," ông giải thích, lặp lại triết lý truyền thống của CLB. Với tỷ số hòa sít sao, Flick tự tin rằng đội bóng của ông có đủ phẩm chất và tinh thần cần thiết để tỏa sáng khi cần thiết nhất.

Trong khi đó, trung vệ Pau Cubarsi khẳng định: "Đây là một trận đấu lớn, một trận đấu mà chúng tôi phải thắng, đặc biệt là với lợi thế được chơi trận lượt về trên sân nhà sau khi đã giành được kết quả khá tốt trên sân khách. Với sự ủng hộ của các cổ động viên 'cules', chúng tôi sẽ làm mọi thứ để tiến vào vòng tiếp theo".

Trung vệ Barcelona tiết lộ: "Cường độ thi đấu của Newcastle trên sân nhà thật đáng kinh ngạc; chúng tôi đã biết điều đó từ lần gặp nhau ở vòng bảng tại St James' Park. Khi đó, chúng tôi đã thực hiện một kế hoạch phòng ngự vững chắc, mặc dù thiếu một chút nhịp điệu trong tấn công. Bây giờ, với sự cổ vũ của người hâm mộ, mọi chuyện sẽ khác. Chúng tôi sẽ ra sân với nguồn năng lượng thực sự; chúng tôi cần tất cả mọi người, và tôi tin tưởng trận đấu sẽ diễn ra theo một hướng khác".

Cubarsi tin rằng Barca đang đạt phong độ đỉnh cao. "Chúng tôi đang ở một vị trí rất tốt; chúng tôi đã nạp lại được năng lượng. Tinh thần rất tích cực, và kết quả đang đến. Thi đấu cứ ba ngày một trận khiến thời gian nghỉ ngơi bị hạn chế, nhưng chúng tôi vẫn tìm được thời gian để chuẩn bị tinh thần. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình và muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ, như mọi khi". Cubarsi cũng nhấn mạnh sự vững chắc trong phòng ngự gần đây: "Hàng phòng ngự đã tinh chỉnh một vài chi tiết ban đầu chưa thực sự ăn khớp, nhưng khi mùa giải tiến triển, chúng tôi đã điều chỉnh và đang thi đấu ở đẳng cấp cao. Mỗi cầu thủ đều đóng góp, điều này giúp ích cho đội bóng, đặc biệt là khi chúng tôi tin tưởng vào triết lý của ban huấn luyện, điều mà tôi nghĩ có thể dẫn đội đến thành công lớn".

Trong buổi họp báo, Flick cũng đề cập đến những đồn đoán ngày càng tăng về tương lai của ông sau khi Joan Laporta xác nhận kế hoạch gia hạn hợp đồng. Hansi Flick tuyên bố rằng Barcelona sẽ là CLB cuối cùng trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Tránh đi vào chi tiết, HLV Flicsk đã nói rõ ý định dài hạn của mình. "Tôi rất hạnh phúc ở đây. Những gì tôi cảm nhận được ở CLB này thật đặc biệt. Tôi không thấy mình ở bất cứ nơi nào khác. Đây sẽ là CLB cuối cùng của tôi, thử thách cuối cùng của tôi".

HOÀNG HÀ