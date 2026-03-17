Chelsea nên thấy “bất an” khi PSG sung túc hỏa lực tấn công

Chelsea phải mong chờ vào những điều kỳ diệu để giúp họ xoay chuyển tình thế sau thảm bại 2-5 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, đặc biệt khi Luis Enrique của PSG đang có nhiều lựa chọn trên hàng tiền đạo của mình.

Tất cả các tiền đạo của Enrique đều khỏe mạnh, điều này rất đáng mừng đối với ông trong giai đoạn này của mùa giải, và tăng thêm tự tin đối với PSG khi họ bước vào trận lượt về tại London với lợi thế dẫn trước 5-2. Với việc Quả bóng vàng Ousmane Dembele chắc chắn đá chính, Enrique phải loại bỏ một trong các cầu thủ Khvicha Kvaratskhelia - tiền vệ cánh ghi bàn tốt nhất thế giới - hay Desire Doue - người ghi 2 bàn trong trận chung kết Champions League năm ngoái - hoặc Bradley Barcola đang hồi sinh.

Kvaratskhelia đã tạo ra tác động lớn khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận lượt đi tuần trước, ghi 2 bàn và kiến ​​tạo cho bàn thắng của Vitinha giúp PSG giành chiến thắng thuyết phục. Kvaratskhelia thích chơi ở cánh trái nhưng đó cũng là vị trí của Barcola và phong độ hiện tại khiến anh khó bị loại khỏi đội hình. Doue dù không thể hiện phong độ tốt nhất trong một mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương nhưng vẫn là lựa chọn. “Nhiều cầu thủ phải thay đổi vị trí. HLV thích những cầu thủ chơi ở nhiều vai trò khác nhau”, Dembele nói.

Tuy nhiên, bất chấp có lợi thế về tỷ số và chiều sâu đội hình, Enrique không nghĩ rằng dẫn trước 3 bàn đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng. “Có 4 đội đang bị dẫn trước 3 bàn. Hãy xem bao nhiêu đội sẽ đi tiếp”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đề cập đến Man.City, Tottenham và Sporting Lisbon, những đội đều đang bị dẫn trước với khoảng cách đó. “Không thể nào lơ là ở Champions League, tuyệt đối không thể. Chelsea vẫn có cơ hội”.

Mùa giải trước, PSG suýt chút nữa đã sụp đổ trước Aston Villa ở tứ kết, dù đã thắng trận lượt đi 3-1 tại Paris và dẫn trước 2-0 ở trận lượt về. Cuối cùng, PSG bị dẫn ngược 3-2 và suýt chút nữa phải đá hiệp phụ. “Đó là một ví dụ rõ ràng về những gì có thể xảy ra trong một trận đấu bóng đá”, Enrique nhấn mạnh.

Nhưng tiền đạo Dembele thì tin tưởng có thể chống đỡ bất kỳ màn lội ngược dòng nào: “Luis Enrique đã dùng từ ‘kiên cường’, điều đặc trưng cho đội bóng của chúng tôi. Bạn phải biết cách chịu đựng trong giải đấu này. Bất kỳ đội nào từng vô địch đều đã phải chịu đựng giống như chúng tôi đã từng chịu đựng trước Aston Villa và Arsenal (ở bán kết mùa trước). Chúng tôi sẽ ưu tiên phòng ngự sau những gì đã có ở lượt đi. Chúng tôi không thể cứ ngồi yên ở 15-20 mét cuối sân và bảo vệ lợi thế dẫn trước. Tinh thần của chúng tôi luôn là giành chiến thắng trong trận đấu”.

VIỆT TÙNG