Pep Guardiola vẫn hy vọng lật ngược tình thế trước Real Madrid

HLV Pep Guardiola trong buổi họp báo trước trận đấu

Manchester City đối mặt với nhiệm vụ to lớn để cứu vãn trận đấu vòng 16 đội tại sân Etihad sau thất bại nặng nề 0-3 trước gã khổng lồ châu Âu ở trận lượt đi tuần trước tại sân Bernabeu. Nhưng HLV Pep Guardiola cho biết trong cuộc họp báo trước trận đấu hôm thứ Hai: "Đây là một trận đấu bóng đá, nhiều điều có thể xảy ra. Chúng ta phải tập trung và cố gắng giành chiến thắng, sau đó xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi không có kế hoạch cụ thể - chỉ là cố gắng thôi".

Guardiola đã quyết định không tập luyện vào ngày trước trận đấu khi đội bóng đang hồi phục sau chuyến đi đến Madrid và trận hòa 1-1 với West Ham hôm thứ Bảy, điều đã làm tổn hại đến hy vọng vô địch Premier League. "Tập luyện sẽ không giúp đội tiến bộ nhiều và chúng tôi cũng không có thời gian để tập luyện. Tôi thích họ ở nhà hơn".

HLV người Tây Ban Nha đã tạo dựng tên tuổi của mình với tư cách cầu thủ và HLV tại Barcelona, ​​đối thủ truyền kiếp của Real Madrid, nói thêm: "Chúng tôi sẽ tập luyện vào ngày mai (thứ Ba). Chúng tôi sẽ đến lúc 2 giờ chiều (giờ GMT), khởi động nhẹ nhàng rồi bắt đầu. Tôi đã làm điều này hai hoặc ba lần mùa này".

Tiền vệ Bernardo Silva khẳng định Manchester City hoàn toàn tin tưởng vào khả năng lội ngược dòng, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng ngự chắc chắn và giảm nhẹ tầm quan trọng của những ngôi sao Real Madrid vắng mặt. Bernardo Silva nhấn mạnh rằng trong bóng đá “bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra” và đội bóng của anh “sẽ chiến đấu đến cùng”, mặc dù thừa nhận skhó khăn rất lớn trong việc loại Real Madrid sau thất bại 0-3 ở lượt đi.

“Chúng tôi biết điều đó là có thể vì trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Mặc dù kết quả trận lượt đi rất tệ, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, biết rằng trận đấu sẽ rất khó khăn. Trên sân nhà, chúng tôi tin rằng mình có thể đạt được bất cứ điều gì. Ghi bàn sớm là rất quan trọng vì một bàn thắng có thể thay đổi tất cả. Trên sân nhà, chúng tôi có thể tạo ra nhiều cơ hội trong vòng 5-10 phút, nhưng chúng tôi cũng cần phòng ngự cực kỳ tốt vì một bàn thua duy nhất sẽ gần như loại chúng tôi khỏi cuộc chơi, bất kể Manchester City đã chuẩn bị sẵn sàng để mạo hiểm”.

"Bốn năm trước, chúng tôi từng bị Real Madrid dẫn trước và đội đã ghi hai bàn thắng trong những phút cuối cùng. Điều tương tự đã xảy ra với Aston Villa khi chúng tôi bị dẫn 0-2 ở phút 70 và sau đó đã lội ngược dòng. Tất nhiên, đó là kịch bản lý tưởng, nhưng chúng ta không thể mất bình tĩnh".

Bernardo cũng hạ thấp tầm quan trọng của ngày nghỉ do HLV Pep Guardiola cho phép, người đã lên lịch tập luyện vào sáng thứ Ba. "Chúng tôi đã làm điều đó nhiều lần trong quá khứ, cả khi thắng và khi thua. Bất cứ khi nào HLV thấy phù hợp, chúng tôi đều làm theo cách đó. Ngày mai, chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn để tập luyện và chuẩn bị cho trận đấu”.

Real Madrid chưa từng thua một trận đấu loại trực tiếp nào sau khi giành được lợi thế 3-0 ở lượt đi. Silva thừa nhận: "Real Madrid là những ông vua của giải đấu này và đã có nhiều đêm đáng nhớ. Điều chúng tôi muốn là tạo ra một bầu không khí mà khán đài tin tưởng và áp đặt nhịp độ cao ngay từ đầu. Nhiều người nói rằng Real Madrid sẽ chẳng đạt được gì nếu thiếu Jude Bellingham, Rodrygo hay Kylian Mbappe, vậy mà họ đã đánh bại chúng tôi 3-0. Tôi không biết liệu việc Mbappe trở lại là may mắn hay xui xẻo. Chúng ta cần tập trung vào chính mình".

HOÀNG HÀ