Bayern Munich khủng hoảng trước trận Atalanta khi 4 thủ môn đều chấn thương

Bayern Munich sẽ không có thủ môn chính thức nào cho trận trên sân nhà gặp Atalanta ở lượt về vòng 16 đội Champions League vào thứ Tư sau khi thủ môn thứ tư bị chấn thương.

Ngôi sao trẻ Leonard Prescott nhiều khả năng sẽ bắt chính

Vincent Kompany có thể trao cơ hội ra mắt chuyên nghiệp cho một cầu thủ 16 tuổi tại Champions League sau khi cả 4 thủ môn chính thức của Bayern Munich đều dính chấn thương. Ngôi sao trẻ Leonard Prescott nhiều khả năng sẽ bắt chính khi Bayern tiếp đón Atalanta.

HLV Kompany của Bayern đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sau khi thủ môn kỳ cựu Sven Ulreich trở thành người vắng mặt mới nhất. Ulreich, 37 tuổi, bị rách cơ khép háng bên phải trong trận hòa 1-1 trên sân Bayer Leverkusen hôm thứ Bảy và sẽ phải nghỉ thi đấu 'trong thời gian này', Bayern cho biết.

Ulreich được trao cơ hội đá chính hiếm hoi sau khi Jonas Urbig cùng với Manuel Neuer và cầu thủ trẻ Leon Klanac phải ngồi ngoài. Thủ môn dự bị của Neuer, Jonas Urbig đã bị chấn thương đầu trong trận lượt đi gặp Atalanta hôm thứ Ba tuần trước. Trong khi đó, Neuer đã trở lại tập luyện sau chấn thương cơ bắp chân, nhưng Kompany khẳng định ông sẽ không vội vàng để huyền thoại Bayern trở lại thi đấu. Còn Klanac, anh đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 12 vì chấn thương đùi.

Bayern cũng đã cho Southampton mượn Daniel Peretz trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, làm giảm bớt các lựa chọn của họ. Nhưng nhà vô địch Bundesliga chắc hẳn không ngờ mình lại phải đối mặt với cuộc khủng hoảng như vậy.

May mắn thay, Bayern đã thắng 6-1 tại Italy và sẽ cần một sự sụp đổ lịch sử mới có thể bỏ lỡ vòng tứ kết mùa này. Prescott được đánh giá rất cao tại Allianz Arena, từng đại diện cho Đức ở cấp độ U17, mặc dù sinh ra ở Mỹ. Nếu được chọn, cầu thủ 16 tuổi này sẽ trở thành thủ môn trẻ nhất trong lịch sử Champions League và là cầu thủ trẻ thứ 8 từng góp mặt tại giải đấu này. Jannis Bartl, 19 tuổi, nhiều khả năng sẽ ngồi trên băng ghế dự bị.

Bayern còn hai trận đấu nữa trước loạt trận quốc tế, họ cũng sẽ tiếp đón Union Berlin vào thứ Bảy. Neuer đã có những tiến triển trong quá trình hồi phục chấn thương, nhưng Kompany không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì trước giai đoạn nước rút.

Bạn phải xem xét bối cảnh," HLV Bayern giải thích. "Manuel Neuer đã đủ thể lực cho trận đấu với Borussia Dortmund. Nhưng chúng tôi đã đợi thêm một tuần nữa, mặc dù cậu ấy hoàn toàn có thể ra sân. Sau đó, cậu ấy đã trở lại tập luyện đầy đủ và chúng tôi cảm thấy đó là thời điểm thích hợp. Chúng tôi luôn cho các cầu thủ trở lại sau một tuần. Đội bóng luôn xử lý tốt mọi việc khi một số cầu thủ vắng mặt, vì vậy không cần thiết phải gây áp lực không cần thiết lên họ. Đây không phải là những chấn thương nghiêm trọng, dài hạn. Chỉ là điều này gây khó chịu cho các cầu thủ vì họ luôn muốn được tham gia”.

HOÀNG HÀ