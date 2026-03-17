Mbappe trở lại trong trận lượt về tại Man.City

Kylian Mbappe sẵn sàng trở lại sau chấn thương khi Real Madrid làm khách tại Man.City.

Mbappe đã phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối trong trận Real Madrid thắng Man.City 3-0 ở trận lượt đi tại Madrid tuần trước. Nhưng tiền đạo người Pháp, người đã ghi 38 bàn thắng trong 33 lần ra sân mùa này, chuẩn bị sẽ góp mặt tại sân Etihad. “Mbappe đã sẵn sàng thi đấu”, HLV Alvaro Arbeloa của Real Madrid nói với các phóng viên hôm thứ Hai. “Tôi rất nóng lòng được thấy cậu ấy trở lại sân cỏ, được tận hưởng việc xem cậu ấy thi đấu, được ghi những bàn thắng mà cậu ấy ghi. Chắc chắn cậu ấy sẽ rất quan trọng”.

Tiền vệ người Anh, Jude Bellingham cũng theo chân đội đến Manchester, nhưng chưa sẵn sàng ra sân khi vẫn trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo. “Bellingham muốn đến cùng các đồng đội của mình”, Arbeloa nói. “Tôi rất vui khi thấy cậu ấy ngày càng gắn bó với đội. Điều quan trọng là được ở bên cạnh các đồng đội, trong các buổi họp đội và giờ nghỉ giữa hiệp, cậu ấy sẽ là một trong những thủ lĩnh như mọi khi”.

Real Madrid được kỳ vọng sẽ loại Man.City khỏi Champions League mùa thứ 3 liên tiếp sau khi tạo được lợi thế đáng kể ở trận lượt đi. Trung vệ Antonio Rudiger tin rằng chìa khóa chiến thắng là ngăn chặn tiền đạo Erling Haaland của Man.City tìm lại phong độ đỉnh cao sau chuỗi trận tệ hại gần đây. Ngôi sao người Đức cho biết anh “rất vui” sau khi đã kiềm chế được ngôi sao người Na Uy vào tuần trước tại Bernabeu.

Haaland đôi khi gặp khó khăn khi đối đầu với Real Madrid. Anh không ghi bàn khi 2 đội gặp nhau vào năm 2023 và 2024, nhưng sau đó đã lập cú đúp trong trận thua 2-3 của Man.City trước Real Madrid vào tháng 2-2025, và thực hiện thành công một quả phạt đền khi Man.City thắng 2-1 ở vòng bảng Champions League mùa này. Tuy nhiên, vào tuần trước, anh chỉ có 10 lần chạm bóng - không có cú sút nào - trong trận đấu ở Madrid, và đã bị thay ra ở phút 82 khi Man.City bị đánh bại 0-3 bởi cú hat-trick của Federico Valverde.

“Tôi không suy nghĩ quá sâu xa về những thứ như số liệu thống kê”, Rudiger nói trong một cuộc họp báo ở Manchester hôm thứ Hai. “Trong trận đấu ở vòng bảng, Haaland đã chơi hay hơn tôi. Với những cầu thủ như Haaland, thật là một niềm vui lớn khi được đối đầu. Tôi thích những cuộc đấu thể lực. Tôi đã đối đầu với anh ấy rất nhiều lần, và anh ấy là một cầu thủ hàng đầu. Nhưng tôi thích những cuộc đối đầu kiểu này…”.

