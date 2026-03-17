Siêu máy tính dự đoán lượt về vòng 1/8: Chờ đợi kịch tính

Sau những màn so tài nghẹt thở ở vòng play-off, Champions League 2025-26 đã bước vào vòng 1/8 với những cặp đấu nảy lửa. Lượt đi đã chứng kiến không ít bất ngờ và những cách biệt lớn, đặt các đội bóng vào thế "cửa sinh tử" trước thềm lượt về. Liệu những ông lớn như Manchester City hay Chelsea có thể làm nên cuộc lội ngược dòng thần kỳ? Hay các đội bóng nhỏ hơn sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích?

Thứ Ba, 17-3: Ngày của những kẻ chiến thắng?

Sporting CP vs Bodø/Glimt (Tỷ số: 0-3): Nếu có một đội bóng đại diện cho tinh thần "ngựa ô" mùa này, đó chính là Bodø/Glimt. Đội bóng Na Uy đã vượt qua vòng bảng đầy ngoạn mục với chiến thắng trước cả Manchester City và Atlético Madrid, sau đó loại Inter Milan ở vòng play-off. Giờ đây, họ đang đứng trước cơ hội lịch sử khi dẫn trước Sporting 3-0 sau lượt đi.

Với tỷ lệ đi tiếp lên tới 86,9% từ siêu máy tính, Bodø/Glimt gần như đã nắm chắc tấm vé vào tứ kết. Điều này sẽ đánh dấu lần thứ ba một đội bóng Na Uy loại đối thủ Bồ Đào Nha ở vòng loại trực tiếp cúp châu Âu. Dù vậy, Sporting không phải không có hy vọng. Họ từng lội ngược dòng ngoạn mục trước Manchester United ở Cúp C2 mùa 1963-64 sau khi thua 1-4 lượt đi. Nhưng lần này, nhiệm vụ đó còn khó khăn hơn gấp bội.

Chelsea vs Paris Saint-Germain (2-5): Trận lượt đi tại Paris là câu chuyện của hai hiệp đấu hoàn toàn khác biệt. Chelsea đã chơi tốt và cầm hòa PSG 2-2 cho đến phút 62, thời điểm Khvicha Kvaratskhelia được tung vào sân. Cầu thủ người Georgia đã thay đổi cục diện trận đấu với một kiến tạo và hai bàn thắng, ấn định chiến thắng 5-2 cho nhà ĐKVĐ.

PSG đang hướng tới việc loại đối thủ Anh thứ tư liên tiếp ở vòng loại trực tiếp Champions League, sau Liverpool, Aston Villa và Arsenal ở mùa trước. Siêu máy tính Opta tin tưởng vào khả năng này với tỷ lệ 94,1%. Chelsea được đánh giá cao hơn ở lượt về (45% cơ hội thắng trận), nhưng để thắng cách biệt 3 bàn trước một PSG hùng mạnh là nhiệm vụ bất khả thi.

Man City vs Real Madrid (0-3): Cuộc đối đầu giữa hai ông lớn luôn thu hút sự chú ý đặc biệt. Real Madrid đã có một trận đấu thăng hoa tại Bernabéu với cú hat-trick của Federico Valverde, khiến Man City của Pep Guardiola rơi vào thế cùng đường.

Lịch sử đang ủng hộ Real Madrid: họ chưa từng bị loại trong 35 lần dẫn trước 3 bàn sau lượt đi tại cúp châu Âu. Ngược lại, Pep Guardiola chưa một lần lội ngược dòng thành công ở Champions League kể từ khi rời Bayern Munich năm 2015. Siêu máy tính cho Real Madrid 86,6% cơ hội đi tiếp. Dù Man City được dự đoán sẽ thắng trận lượt về trên sân nhà (58,5%), nhưng điều đó có lẽ là không đủ.

Arsenal vs Bayer Leverkusen (1-1): Đây là cặp đấu cân bằng nhất trong số các trận lượt về. Bàn gỡ hòa muộn trên chấm phạt đền của Kai Havertz, người cũ, đã mang về trận hòa quý giá cho Arsenal ngay tại Đức. Thống kê đang ủng hộ "Pháo thủ": họ đã đi tiếp trong 17/20 lần cầm hòa hoặc thắng lượt đi trên sân khách ở cúp châu Âu.

Với lợi thế sân nhà Emirates, Arsenal là đội được đánh giá cao hơn hẳn, với 79% cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, Bayer Leverkusen đã chứng minh họ không phải tay vừa khi cầm hòa đối thủ ở lượt đi. Trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và khó lường.

Lịch thi đấu lượt về vòng 1/8 Champions League (giờ Việt Nam)

🗓️ Rạng sáng Thứ Tư, ngày 18/3

Thời gian Cặp đấu (Tổng tỷ số lượt đi) Lượt đi 03:00 Sporting CP vs Bodø/Glimt (0-3) 03:00 Chelsea vs Paris Saint-Germain (2-5) 03:00 Manchester City vs Real Madrid (0-3) 03:00 Arsenal vs Bayer Leverkusen (1-1)

🗓️ Rạng sáng Thứ Năm, ngày 19/3

Thời gian Cặp đấu (Tổng tỷ số lượt đi) Lượt đi 03:00 Barcelona vs Newcastle United (1-1) 03:00 Tottenham Hotspur vs Atlético Madrid (2-5) 03:00 Liverpool vs Galatasaray (0-1) 03:00 Bayern Munich vs Atalanta (6-1)

Thứ Tư, 18-3: Cuộc chiến sinh tử

Barcelona vs Newcastle (1-1): Newcastle đã chơi một trận đấu tuyệt hay trên sân nhà và chỉ còn cách chiến thắng ít phút, nhưng bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền của Lamine Yamal ở phút bù giờ đã khiến "Chích chòe" ôm hận. Tuy nhiên, đó có thể là bàn thắng mang ý nghĩa lịch sử với Barcelona.

Khi hòa trên sân khách ở lượt đi, Barcelona đã đi tiếp trong cả 10 lần gần nhất tại Champions League. Siêu máy tính cho đội bóng xứ Catalan 67,1% cơ hội vào tứ kết. Dù vậy, Newcastle với tinh thần kiên cường và thành tích bất bại 6 trận gần nhất tại Champions League (thắng 3, hòa 3) hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ tại Camp Nou.

Tottenham vs A.Madrid (2-5): A.Madrid đã có một hiệp một hủy diệt trên sân nhà, dẫn trước Tottenham 4-0 chỉ sau 22 phút. Dù Spurs đã phần nào cứu vãn thể diện với 2 bàn thơm, cơ hội lội ngược dòng của họ là cực kỳ mong manh.

Tottenham có thành tích sân nhà ấn tượng tại Champions League mùa này: thắng cả 4 trận, ghi 10 bàn và không thủng lưới. Nhưng A.Madrid của Diego Simeone được sinh ra để bảo vệ lợi thế. Với tỷ lệ đi tiếp lên tới 95,9%, gần như chắc chắn đội bóng Tây Ban Nha sẽ góp mặt ở vòng tiếp theo.

Liverpool vs Galatasaray (0-1): Một lần nữa, "Lữ đoàn đỏ" lại ôm hận tại Istanbul. Bàn thắng sớm của Mario Lemina đã mang về chiến thắng 1-0 cho Galatasaray, tái hiện kịch bản Liverpool đã thua ở vòng bảng. Giờ đây, thầy trò HLV Arne Slot cần sức mạnh của Anfield để lật ngược thế cờ.

Đây là cặp đấu cân bằng nhất theo đánh giá của siêu máy tính, với Liverpool chỉ nhỉnh hơn đôi chút (58,8% cơ hội đi tiếp). Galatasaray có lợi thế bàn thắng, nhưng phong độ sân khách tại Champions League của họ là cực kỳ tệ (thua 20/25 trận gần nhất). Trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và khó lường.

Bayern Munich vs Atalanta (6-1): Chiến thắng 6-1 ngay trên sân Atalanta của Bayern Munich là một trong những kết quả gây sốc nhất lượt đi. Đội bóng Italy đã làm nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Dortmund ở vòng play-off, nhưng lần này, thử thách là quá lớn.

Chưa có đội bóng nào trong lịch sử Cúp C1/Champions League lội ngược dòng sau khi thua 5 bàn ở lượt đi. Siêu máy tính chỉ cho Atalanta cơ hội đi tiếp 0,1% - một tỷ lệ được cho là khá hào phóng.

LONG KHANG