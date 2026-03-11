HLV Leverkusen nghi ngờ tính hợp pháp của chiến thuật đá phạt Arsenal

HLV Kasper Hjulmand của Bayer Leverkusen đã đặt câu hỏi liệu chiến thuật đá phạt của đối thủ Arsenal tại Champions League có hợp pháp hay không trước trận lượt đi vòng 16 đội tại Đức.

HLV Kasper Hjulmand của Bayer Leverkusen đặt câu hỏi về chiêu trò của Arsenal

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, Hjulmand đã đặt câu hỏi liệu việc ngăn cản đối thủ tiếp cận quả bóng có nên được cho phép hay không, đặc biệt là khi tầm ảnh hưởng của các tình huống đá phạt trong trận đấu ngày càng tăng. Hjulmand nói với các phóng viên: "Đó là một thách thức lớn, nhưng phải nói rằng, tôi hơi bối rối bởi những pha cản phá tấn công kiểu này. Tôi không biết liệu theo luật nó có được phép khi bóng ở rất xa hay không".

Đội bóng của Mikel Arteta đang dẫn đầu Premier League phần lớn nhờ vào thành công từ các tình huống cố định. Họ đã san bằng kỷ lục ghi bàn từ phạt góc trong một mùa giải Premier League với hai bàn thắng trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea, nâng tổng số bàn thắng từ phạt góc lên 16 trong mùa giải. Tại Champions League, Arsenal thắng cả tám trận để đứng đầu bảng xếp hạng 36 đội.

Nhưng điều đáng nói là trước khi đưa được bóng vào lưới, Arsenal thường dùng đám đông cầu thủ phong tỏa điểm rơi quả bóng, họ thường truy cản, xô đẩy hoặc ôm chặt các hậu vệ, để một cầu thủ ung dung bật lên đánh đầu ghi bàn. Hjulmand nói về chiến thuật này: "Chúng tôi cũng làm vậy, nên đây không chỉ là điều mà các đội khác làm. Nhưng nó ngày càng phổ biến trong bóng đá. Có rất nhiều pha cản phá và họ (Arsenal) tạo ra rất nhiều cơ hội nhờ đó. Họ làm rất tốt và dành nhiều thời gian cho những tình huống này. Họ là một trong những đội bóng giỏi nhất trong những tình huống này và họ luyện tập rất nhiều về nó".

Nhà cầm quân người Đan Mạch cho rằng các pha lôi kéo, cản phá chỉ được phép khi bóng đến gần. "Theo như tôi hiểu về bóng đá, khi thực hiện các pha tranh chấp bóng, bóng phải ở trong phạm vi trận đấu. Vì vậy, tôi chỉ tự hỏi - liệu việc cản phá mà không có bóng ở gần mình có hợp lệ không? Tạo khoảng trống, đẩy cầu thủ, đẩy thủ môn?"

Hjulmand là người mới nhất tham gia vào làn sóng chỉ trích chiến thuật của Arsenal. Trước đó vào tháng 3, HLV của Brighton, Fabian Hurzeler, đã lên tiếng chỉ trích việc Arsenal câu giờ, nói rằng "chỉ có một đội muốn chơi bóng đá" trong trận thua 1-0 trước đội đầu bảng. Cựu tiền đạo Chelsea, Chris Sutton đặt câu hỏi liệu Arsenal có thể là đội vô địch Premier League "xấu xí" nhất trong lịch sử sau chiến thắng trước Chelsea hay không.

Nhưng đội đầu bảng Premier League đã đón nhận những lời chỉ trích, với người hâm mộ hô vang "lại là tình huống cố định, ole, ole". Trước trận đấu với Brighton, Arteta nói với các phóng viên rằng ông "thất vọng vì chúng tôi không ghi được nhiều bàn thắng hơn" từ các tình huống cố định.

HOÀNG HÀ