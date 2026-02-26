Thẻ đỏ của Coulibaly khiến Monaco phải trả giá đắt

Thẻ đỏ của Mamadou Coulibaly đã khiến đội bóng của anh phải trả giá, khi Monaco hòa 2-2 với nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain trong trận lượt về vòng play-off Champions League hôm thứ Tư, và bị loại với tổng tỷ số 4-5.

Monaco đang dẫn trước 1-0 và tổng tỷ số đang là 3-3 khi tiền vệ 21 tuổi này nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 59 sau pha phạm lỗi với tiền vệ cánh Khvicha Kvaratskhelia. Đội trưởng PSG, Marquinhos đã gỡ hòa từ quả đá phạt sau đó và 6 phút sau, Kvaratskhelia đưa PSG dẫn trước 2-1. Bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ của Jordan Teze đến quá muộn đối với Monaco. “Vâng, tôi nghĩ đó là một bước ngoặt, cũng như chiếc thẻ đỏ trong trận đấu đầu tiên”, HLV của Monaco, Sebastien Pocognoli nói. “Đối với tôi, thẻ đỏ đó là không xứng đáng. Hai thẻ vàng đến quá nhanh trong vòng 5 phút. Thẻ vàng thứ 2 là quá nặng”.

PSG đã vô địch Champions League lần đầu tiên vào năm ngoái, nhưng trước đó đã bị loại ở vòng 16 đội 5 lần trong 8 năm. Cho đến khi Coulibaly bị đuổi khỏi sân, PSG trông có vẻ lo lắng và Monaco bắt đầu kiểm soát trận đấu. “Tôi có 2 cảm xúc. Thứ nhất, là niềm tự hào. Tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng nếu chúng ta có thể khiến PSG phải nghi ngờ thì đó đã là một thành công rồi”, Pocognoli nói, đề cập đến tấm thẻ đỏ của Monaco đầu hiệp 2 hôm thứ Ba tuần trước, khi Aleksandr Golovin nhận thẻ đỏ ở phút 48. “Thứ 2, tôi hơi thất vọng. Nếu chúng ta kết thúc 2 trận đấu với 11 người, điều gì sẽ xảy ra?”

“Chúng tôi đang bắt đầu hiểu họ. Chúng tôi đã thắng họ (1-0 ở Ligue 1) và cũng từng thua và hòa với họ khi chỉ còn 10 người”, Pocognoli nói thêm. “Chúng tôi đang tìm kiếm điểm yếu của họ giữa những phẩm chất vượt trội của họ. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm khá tốt điều đó, chúng tôi đã tận dụng tối đa những gì họ cho phép”.

Trong khi đó, HLV của PSG, Luis Enrique thừa nhận rằng đội bóng của ông đã gặp khó khăn ở một số thời điểm: “Chúng tôi không quen với việc các đội đến đây và chơi như chúng tôi. Hiệp một rất khó khăn. Nhưng điều chúng tôi đã thể hiện trong mùa giải này là sự kiên cường và khả năng lội ngược dòng”.

PSG sẽ đối đầu với nhà vô địch 5 lần Barcelona hoặc nhà vô địch 2 lần Chelsea ở vòng 16 đội. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào thứ Sáu.

