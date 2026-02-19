UEFA điều tra cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với Vinicius

UEFA đã chỉ định một thanh tra đạo đức và kỷ luật để điều tra các cáo buộc về lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào tiền đạo Vinicius Junior của Real Madrid trong trận đấu vòng play-off Champions League hôm thứ Ba tại Benfica.

Vinicius cáo buộc Gianluca Prestianni có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào anh.

Vinicius ghi bàn thắng duy nhất trong trận lượt đi tại sân vận động Estadio da Luz, nhưng trong lúc ăn mừng, anh đã vướng vào một cuộc tranh cãi với các cầu thủ Benfica, trong đó có Gianluca Prestianni - tiền vệ người Argentina này bị cáo buộc đã có hành vi phân biệt chủng tộc. Trận đấu đã bị tạm dừng trong 10 phút sau khi trọng tài kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc của UEFA.

“Một thanh tra về đạo đức và kỷ luật của UEFA đã được bổ nhiệm để điều tra các cáo buộc về hành vi phân biệt đối xử trong trận đấu loại trực tiếp Champions League 2025-2026 giữa Club Benfica và Real Madrid CF vào ngày 17-2-2026”, một tuyên bố của UEFA cho biết. Prestianni, 20 tuổi, có thể phải đối mặt với án cấm thi đấu 10 trận nếu bị kết tội.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cho biết ông “bị sốc và đau buồn khi chứng kiến ​​vụ việc bị cáo buộc phân biệt chủng tộc” và ca ngợi trọng tài vì đã kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc. “Hoàn toàn không có chỗ cho phân biệt chủng tộc trong thể thao và trong xã hội của chúng ta”, Infantino nói trên mạng xã hội. “Chúng ta cần tất cả các bên liên quan hành động và buộc những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm”.

Kylian Mbappe của Real Madrid cho biết anh đã nghe thấy Prestianni gọi Vinicius là “con khỉ” 5 lần. Nhưng Prestianni đã phủ nhận các cáo buộc của Vinicius trên mạng xã hội, nói rằng cầu thủ người Brazil “đã hiểu sai những gì anh ta nghĩ mình đã nghe thấy”. Trong khi đó, Benfica lập luận rằng các cầu thủ Real Madrid không thể nghe thấy những lời lẽ phân biệt chủng tộc được cho là do tiếng ồn trên sân và khoảng cách giữa các cầu thủ…

Benfica sẽ đối đầu với Real Madrid tại sân Santiago Bernabeu trong trận lượt về vào ngày 25-2, cần phải lật ngược thế trận sau khi bị dẫn trước 1-0 ở trận lượt đi.

THANH TUẤN