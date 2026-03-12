Neves và Dembele trở lại giúp PSG đánh bại Chelsea 5-2

Ousmane Dembele trở lại và tỏa sáng giúp Paris Saint-Germain đánh bại Chelsea 5-2.

Neves đã phải dưỡng thương mắt cá chân kể từ khi PSG vượt qua Monaco ở vòng play-off Champions League tháng trước. Dembele cũng vừa bình phục chấn thương bắp chân. Anh vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2 trận thua 1-3 trên sân nhà trước Monaco ở Ligue 1 hôm thứ Sáu. Sự trở lại của họ cho phép HLV Luis Enrique của PSG tung ra đội hình gần như mạnh nhất, mặc dù tiền vệ Fabian Ruiz vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Họ phối hợp kiến ​​tạo bàn thắng đầu tiên chỉ sau 10 phút. Đường chuyền từ cánh phải của Dembele được Neves đánh đầu xuống cho tiền đạo Bradley Barcola ghi bàn từ trong vòng cấm. Sau đó là một khoảnh khắc xứng tầm Quả bóng vàng. Tốc độ và khả năng phán đoán sắc bén của Dembele cho thấy anh đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao sau một mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Ngôi sao 28 tuổi đón đường chuyền gần giữa sân, tăng tốc trước khi ngoặt bóng vào trong rồi lại ra ngoài để đánh lừa các hậu vệ Marc Cucurella và Wesley Fofana, rồi tung cú sút thấp hiểm hóc vào góc dưới bên trái khung thành, đánh bại thủ thành Filip Jorgensen gia tăng tỷ số 2-0. Dembele sau đó còn sút bóng trúng xà ngang. Anh rời sân giữa hiệp 2.

Chelsea kiên cường gỡ hòa, đầu tiên là Malo Gusto ghi bàn ở phút 28, và Enzo Fernandez cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 57. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 3 đến với chủ nhà sau một sai lầm của thủ môn Chelsea, người đã chuyền bóng thẳng đến tiền đạo Barcola của PSG. Barcola chuyền bóng cho cầu thủ dự bị Khvicha Kvaratskhelia, người sau đó chuyền vào trong để Vitinha khéo léo tâng bóng qua đầu Jorgensen ở phút 74. Kvaratskhelia ghi thêm 2 bàn thắng muộn, phút 86 và 90+4, giúp PSG tạo lợi thế lớn trước trận lượt về vào thứ Ba tuần sau tại Stamford Bridge ở London.

Pedro Neto lên tiếng xin lỗi sau khi xô đẩy cậu bé nhặt bóng vào cuối trận.

Một hình ảnh không đẹp trong thất bại của Chelsea là việc tiền đạo Pedro Neto xô đẩy cậu bé nhặt bóng vào cuối trận. Quả bóng vừa ra ngoài biên phải ở những phút bù giờ, tiền vệ người Bồ Đào Nha cố gắng nhanh chóng lấy bóng và xô vào ngực cậu bé nhặt bóng, khi cậu bé dường như đang cố giữ bóng. Cậu bé sau đó đã ngã ngửa vào bảng quảng cáo. Dù cậu bé đứng dậy và có vẻ không bị thương. Một số cầu thủ PSG đã an ủi cậu bé trong khi những người khác lại xô đẩy, còn một số cầu thủ PSG khác thì mắng mỏ Neto.

Neto không bị trọng tài phạt vì vụ việc này nhưng anh đã lên tiếng xin lỗi. “Tôi muốn lên tiếng về tình huống đã xảy ra trên sân, tôi muốn xin lỗi cậu bé nhặt bóng”, Neto nói với TNT Sports. “Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, cảm xúc của trận đấu khi chúng tôi đang thua, tôi muốn nhặt bóng, và tôi đã đẩy cậu ấy một chút. Tôi thấy rằng tôi đã làm cậu ấy bị thương và tôi đã ngay lập tức xin lỗi. Tôi đã tặng áo cho cậu bé vì chuyện đó không nên xảy ra, nên tôi thực sự, thực sự xin lỗi”.

PHI SƠN