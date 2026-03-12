Valverde ghi hat-trick, Real Madrid đè bẹp Man.City

Cú hat-trick xuất sắc trong hiệp một của Federico Valverde là chất xúc tác giúp Real Madrid dễ dàng vượt qua Man.City với tỷ số 3-0 trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League hôm thứ Tư, qua đó mở toang cánh cửa vào tứ kết.

Trước trận đấu với Man.City, người hâm mộ Madrid tại sân Santiago Bernabeu tỏ ra khá lo lắng. Gã khổng lồ Tây Ban Nha có một HLV mới và chưa được kiểm chứng, gần đây đã thua 2 trận liên tiếp ở giải đấu quốc nội và cuối tuần trước cần đến một pha bóng may mắn ở phút cuối mới đánh bại được Celta Vigo. Nhưng cú hat-trick tuyệt vời của Valverde, cầu thủ người Uruguay đầu tiên ghi hat-trick tại Champions League, đã giúp đội chủ nhà nắm lợi thế lớn trước trận lượt về ở Etihad.

“Thật không thể tin được, bạn luôn mơ về những đêm như thế này”, Valverde chia sẻ sau trận đấu. “Tôi muốn cảm ơn các đồng đội đã tiếp thêm cho tôi sự tự tin để luôn giữ vững tinh thần lạc quan, ban huấn luyện và tất cả mọi người đã ủng hộ chúng tôi, dù đây là một mùa giải khó khăn. Tôi thực sự đã có một ngày thi đấu tuyệt vời. Đã lâu rồi tôi mới được thưởng thức một trận đấu hay như thế này”.

Valverde hoàn thành một pha phản công nhanh và vượt qua thủ môn Gianluigi Donnarumma bằng một pha chạm bóng khéo léo để ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 20. Sau đó 7 phút, anh nhận đường chuyền từ Vinicius Junior rồi tung cú sút thấp bằng chân trái không thuận của mình để nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng bàn thắng thứ 3 ở phút 42 của Valverde mới là pha lập công đẹp nhất: đón đường chuyền bổng thông minh của Brahim Diaz rồi khéo léo vượt qua Marc Guehi trước khi tung cú vô lê hạ gục Donnarumma.

Valverde trở thành cầu thủ người Uruguay đầu tiên ghi hat-trick tại Champions League.

“Tôi cố gắng dâng cao tấn công. Đó là điều HLV yêu cầu tôi, phải tấn công”, Valverde nói thêm. “Hôm nay chúng tôi có nhiều cầu thủ hơn để kiểm soát bóng, vì vậy tôi đã cố gắng tấn công nhiều hơn, và họ đã chuyền cho tôi những đường bóng tuyệt vời. Chúng tôi đã tập luyện khá nhiều về cách họ pressing kèm người từ những quả phát bóng từ khung thành. Chúng tôi nhanh nhẹn ở tuyến trên, và chúng tôi đã tận dụng được điều đó. Nếu chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta có thể đạt được những điều tuyệt vời”.

Màn trình diễn này có lẽ là đỉnh cao của nhiều tháng đầy phấn khích đối với ngôi sao 27 tuổi người Uruguay. Valverde là một nhân tố đa năng và đáng tin cậy cho Real Madrid trong mùa giải đầy biến động này, đặc biệt là kể từ đầu năm. Không phải là một chân sút ghi bàn xuất sắc, nhưng Valverde đã thể hiện xuất sắc khi Kylian Mbappe và Jude Bellingham vắng mặt vì chấn thương. Cả 6 bàn thắng của anh mùa này đều được ghi từ tháng 1. Nhưng quan trọng hơn, trong xuyên suốt mùa giải này, Valverde vẫn luôn là một trụ cột vững chắc và đáng tin cậy ở vị trí tiền vệ hoặc hậu vệ cánh, anh chỉ vắng mặt một trận đấu Champions League và một trận đấu La Liga. “Không quan trọng bạn cho cậu ấy chơi ở vị trí nào. Cậu ấy là điểm tựa. Fede Valverde là tất cả những gì một cầu thủ Real Madrid cần có”, HLV Alvaro Arbeloa nói.

Vinicius bỏ lỡ quả phạt đền trong hiệp 2 để nới rộng khoảng cách, nhưng mọi chuyện đã an bài và Real Madrid dễ dàng giành chiến thắng chung cuộc mà không gặp nhiều khó khăn từ phía Man.City trong suốt 90 phút. Hai đội sẽ gặp lại nhau vào thứ Ba tuần tới trong trận lượt về tại Manchester, và đội bóng của Pep Guardiola chắc chắn sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn lật ngược tình thế.

VIỆT TÙNG