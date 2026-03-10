Siêu máy tính dự đoán lượt đi vòng 1/8: Nhiều trận cân bằng

Với 16 đội bóng hàng đầu châu Âu sẵn sàng tranh tài, nNhư mọi khi, siêu máy tính Opta đã đồng hành cùng chúng ta, cung cấp các dự đoán dựa trên dữ liệu cho từng trận đấu. Có những cặp đấu hấp dẫn đang chờ đợi, và các trận lượt đi vòng 1/8 sẽ diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư tuần này. Siêu máy tính Opta nghĩ gì về kết quả? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết dưới đây.

Thứ Ba (Ngày 10-3)

Galatasaray vs Liverpool:

Liverpool đối đầu với Galatasaray – giống như trận đấu ở lượt 2 vòng loại bảng. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã thắng 1-0 trên sân nhà ở trận đó, và họ chỉ thua một trong chín trận sân nhà gần nhất trước các đội Anh ở các giải châu Âu (thắng 5, hòa 3). Thất bại duy nhất là cách đây hơn 11 năm, thua 4-1 trước Arsenal vào tháng 12- 2014.

Lịch sử đối đầu của Liverpool với Galatasaray không mấy khả quan. Họ chỉ thắng một trong năm trận Champions League trước đó (hòa 2, thua 2), tỷ lệ thắng chỉ 20% – thấp nhất so với bất kỳ đối thủ nào họ gặp ít nhất 5 lần (cũng 20% trước Chelsea). Hơn nữa, Liverpool chưa từng thắng trong ba chuyến làm khách trước Galatasaray ở Champions League (hòa 1, thua 2), chỉ kém Chelsea về số lần viếng thăm mà không thắng (5 lần).

Dù vậy, siêu máy tính Opta vẫn đánh giá Liverpool là ứng cử viên, với chiến thắng ở 49,9% trong 10.000 mô phỏng trước trận. Galatasaray chỉ thắng trên sân nhà ở 25,8%.

Newcastle vs Barcelona

Một cặp đấu khác đã xuất hiện ở vòng loại bảng mùa này, Newcastle và Barcelona sẽ tái đấu, với đội bóng của Eddie Howe cần một kết quả lớn để hy vọng vào tứ kết. Siêu máy tính Opta không đánh giá cao Newcastle, chỉ thắng ở 35,2% mô phỏng. Barcelona đã thắng 2-1 ở trận vòng bảng và tiếp tục thắng ở 40,7% mô phỏng.

Barcelona có thành tích tốt trước các đội Anh ở vòng knockout Champions League, thắng 10 trong 12 trận kể từ năm 2014. Họ cũng d8i tiếp ở năm cặp đấu vòng 1/8 gần nhất trước các đội Premier League, gần nhất là trước Chelsea năm 2018 (4-1 tổng tỷ số). Newcastle đang có chuỗi bất bại dài nhất từ trước đến nay ở Champions League (5 trận – thắng 3, hòa 2), và chỉ thua một trong chín trận gần nhất (thắng 6, hòa 2), thua 2-1 trước Marseille tháng 11.

Dù Barcelona là ứng cử viên, Newcastle có vũ khí để gây tổn thương – Anthony Gordon dẫn đầu với 10 bàn thắng ở giải đấu này. Trận đấu hứa hẹn kịch tính, với Newcastle có thể tận dụng lợi thế sân nhà.

Atalanta vs Bayern Munich

Siêu máy tính Opta tự tin dự đoán Bayern Munich sẽ trở về từ Bergamo với chiến thắng lượt đi, thắng ở 55,8% mô phỏng. Atalanta có tỷ lệ thắng 22,2%. Đội bóng của Raffaele Palladino sẽ cải thiện cơ hội nếu giữ sạch lưới lần đầu ở vòng knockout Champions League. Họ chưa làm được điều đó ở chín trận knockout, thủng lưới 18 bàn trung bình 2 bàn/trận.

Bayern có tỷ lệ bàn thắng/trận cao nhất (1,9) ở vòng knockout (ít nhất 5 trận). Atalanta thua sáu trong bảy trận knockout gần nhất (thắng 1), nhưng thắng duy nhất là trận gần nhất, 4-1 trước Borussia Dortmund để vào vòng 1/8. Đó cũng là chiến thắng cách biệt lớn nhất của họ ở knockout. Bayern chỉ thua một trong 12 trận vòng 1/8 gần nhất khi đá tại Italy (0-1 trước Lazio năm 2024), nhưng thắng bảy trong tám trận Champions League mùa này.

Atletico Madrid vs Tottenham

Dự đoán tự tin nhất của Opta cho thứ Ba là Atletico Madrid khi tiếp Tottenham tại Metropolitano. Tottenham đang sa sút, thua năm trận Premier League gần nhất, không thắng 11 trận liên tiếp ở giải quốc nội lần đầu kể từ 1975. Họ chỉ thắng ở 19,4% mô phỏng, trong khi A.Madrid thắng 59,4%.

Nhưng A.Madrid có thành tích kém trước các đội Anh ở Champions League, chỉ thắng một trong 10 trận gần nhất (1-0 trước Man United năm 2022). Tuy nhiên, họ chưa thua trận knockout Champions League sân nhà dưới thời Diego Simeone, thắng bảy trong 11 tại sân cũ Vicente Calderon và 6/8 tại Metropolitano.

Chi tiết lịch thi đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League:

Ngày Giờ Trận 11/3/2026 00h45 Galatasaray vs Liverpool 11/3/2026 03h00 Newcastle vs Barca 11/3/2026 03h00 Atletico Madrid vs Tottenham 11/3/2026 03h00 Atalanta vs Bayern Munich 12/3/2026 00h45 Bayer Leverkusen vs Arsenal 12/3/2026 03h00 Real Madrid vs Man City 12/3/2026 03h00 PSG vs Chelsea 12/3/2026 03h00 Bodo/Glimt vs Sporting CP

Thứ Tư, ngày 11- 3

Leverkusen vs Arsenal

Hai đội chỉ gặp nhau ở vòng bảng thứ hai Champions League năm 2001-02, hòa 1-1 ở Đức và Arsenal thắng 4-1 tại sân nhà Highbury. Arsenal đang xuất sắc, dẫn đầu Premier League và xếp nhất vòng loại bảng. Opta cho họ có tỷ lệ thắng lên đến 58%.

Leverkusen tiến bộ ở bốn trong năm cặp knockout châu Âu lớn trước các đội Anh, chỉ thất bại trước Liverpool năm 2004-05. Họ có tỷ lệ thắng là18,9%. Ngay cả dẫn bàn cũng là thắng lợi nhỏ cho Leverkusen, vì Arsenal là đội duy nhất chưa bị dẫn bàn ở Champions League mùa này.

Real Madrid vs Manchester City

Năm khác nhưng cặp đấu giống nhau. Đây là trận thứ năm họ gặp ở knockout. Man City bị Real loại bốn lần, nhiều nhất. Bao gồm hai mùa gần nhất: tứ kết 2023-24 và play-off 2024-25.

Madrid đang lung lay, chấn thương nhiều trụ cột, nhưng Man City không hoàn hảo. v2 THẾ Opta cho Man City thắng lượt đi ở Tây Ban Nha 45,5%, Madrid thắng sân nhà ở 29,9%. Madrid ghi bàn ở 39 trận knockout liên tiếp tại Bernabeu, trung bình 2,2 bàn/trận (86 bàn). Đội khách cuối cùng giữ sạch lưới là Barcelona năm 2011 dưới thời Pep Guardiola (thắng 2-0).

Paris Saint-Germain vs Chelsea

Đây là sự lặp lại chung kết FIFA Club World Cup.. Nhà vô địch châu Âu PSG không thuyết phục ở vòng bảng, nhưng chúng ta biết điều gì xảy ra năm ngoái khi họ vào vòng 1/8. PSG thắng Champions League đầu tiên, và Opta coi họ là ứng cử viên mạnh.

PSG có ỷ lệ thắng trận này là 49,2%, còn Chelsea là 26,4%. Mùa trước, PSG vượt qua ba đội Premier League (Liverpool, Aston Villa, Arsenal), và thắng Chelsea 4-2 tổng tỷ số ở vòng 1/8 năm 2015-16. Chelsea chỉ thắng hai trong tám trận Champions League trước PSG (hòa 3, thua 3), chỉ thua Bayern và Barcelona nhiều hơn (bốn mỗi).

Bodø/Glimt vs Sporting CP

Nếu ai đó nói đầu mùa rằng Bodø/Glimt là ứng cử viên thắng vòng 1/8, bạn có thể ngạc nhiên. Nhưng thực tế là vậy, Opta hiện cho họ 38,9% cơ hội thắng Sporting CP lượt đi, so với 36,3% của đối thủ.

Bodø/Glimt thắng bốn trận Champions League gần nhất, đều ấn tượng trước Man City, A.Madrid và Inter (hai lần). Họ thắng cả hai trận trước các đội Bồ Đào Nha ở châu Âu, 3-2 trước Porto và 2-1 trước Braga mùa trước. Sporting thắng hai, thua một trong ba trận làm khách trước đội Na Uy, thắng Lyn 1971 (3-0) và Rosenborg 2019 (2-0), nhưng thua Viking 1999 (0-3).

HỒ VIỆT