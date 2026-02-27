Vòng 1/8 Champions League: Real Madrid đại chiến Man.City mùa thứ 5 liên tiếp

Hai gã khổng lồ Real Madrid sẽ đối đầu với Man.City trong một trận đấu hấp dẫn khác tại vòng 1/8 Champions League. Trong khi đương kim vô địch Paris Saint-Germain sẽ chạm trán Chelsea, đội đã đánh bại họ ở chung kết FIFA Club World Cup hồi tháng 7.

Real Madrid và Man.City đã từng đối đầu nhau mùa này, khi đội bóng của Pep Guardiola giành chiến thắng tại Santiago Bernabeu dù Real Madrid, khi đó còn được dẫn dắt bởi Xabi Alonso, đã có một màn trình diễn khá tốt. Man.City giành chiến thắng 2-1 hồi tháng 12 nhờ các bàn thắng của Nico O’Reilly và Erling Haaland. Tính cả trận đấu đó, 2 gã khổng lồ đã gặp nhau ở 6 trong 7 mùa giải gần nhất, trong đó được bốc thăm tại vòng đấu loại trực tiếp Champions League mùa thứ 5 liên tiếp!

Ở các cặp đấu khác. Galatasaray sẽ gặp lại Liverpool mùa này sau khi thắng 1-0 trên sân nhà hồi tháng 9. Tương tự, Newcastle và HLV Eddie Howe đối mặt lại Barcelona, đội đã đánh bại họ ở vòng bảng hồi đầu mùa giải. Marcus Rashford đã có phong độ tuyệt vời trong lần trở lại Anh đêm đó.

Chelsea sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch PSG. Đã một thập kỷ kể từ khi 2 đội này được bốc thăm gặp nhau ở vòng loại trực tiếp Champions League. PSG đã vượt qua vòng 16 đội vào tháng 3-2016. Nhưng Chelsea đã đánh bại PSG trong trận chung kết FIFA Club World Cup hồi tháng 7 tại Mỹ.

Bayer Leverkusen và Arsenal gặp nhau lần đầu tại Champions League kể từ tháng 2-2002 ở vòng bảng. Robert Pires, Thierry Henry, Patrick Vieira và Dennis Bergkamp đã ghi bàn trong chiến thắng 4-1 tại Highbury.

Atletico Madrid đối đầu Tottenham lần đầu tiên trong 63 năm. Lần cuối cùng 2 đội gặp nhau là năm 1963 tại Cúp C2 châu Âu. Trong khi đại diện Italy cuối cùng Atalanta sẽ đối mặt Bayern Munich. Hiện tượng lớn nhất mùa giải Bodo Glimt gặp Sporting Lisbon.

Các trận đấu vòng 1/8 sẽ diễn ra vào các ngày 10-11 và 17-18 tháng 3.

Lễ bốc thăm hôm thứ Sáu tại trụ sở UEFA ở Nyon (Thuỵ Sĩ) cũng đã xác định được các đối thủ tiềm năng ở tứ kết và bán kết.

Tứ kết ngày 7-8 và 14-15 tháng 4

Man.City/Real Madrid - Atalanta/Bayern Munich

Chelsea/PSG - Galatasaray/Liverpool

Atletico/Spurs - Barcelona/Newcastle

Arsenal/Leverkusen - Bodo/Glimt/ Sporting Lisbon

Bán kết ngày 28-29 tháng 4 và 5-6 tháng 5

Man.City/Real Madrid/Atalanta/Bayern Munich - Chelsea/PSG/Galatasaray/Liverpool

Atletico/Spurs/Barcelona/Newcastle - Arsenal/Leverkusen/Bodo/Glimt/Sporting

Trận Chung kết diễn ra ngày 30-5-2026 (Budapest, Hungary)

VIỆT TÙNG