Anthony Gordon lập kỷ lục với 4 bàn thắng trong hiệp một

Tiền đạo Anthony Gordon của Newcastle đã trở thành cầu thủ thứ 2 ghi được 4 bàn thắng trong hiệp một của một trận đấu UEFA Champions League, nhưng là người đầu tiên làm được điều này ở vòng đấu knock-out.

Thành tích phá kỷ lục của tuyển thủ Anh đã giúp “Chích chòe” giành chiến thắng thuyết phục 6-1 trước FK Qarabag của Azerbaijan trong trận lượt đi vòng play-off. Cú hat-trick trong 33 phút của Gordon là cú hat-trick nhanh nhất của một cầu thủ người Anh tại Champions League, và tổng số bàn thắng của anh tại giải đấu này hiện là 10 bàn. Gordon là cầu thủ thứ 3 của Newcastle ghi hat-trick tại Champions League, và là người đầu tiên làm được điều này ở vòng đấu knock-out.

“Những kỷ lục rất tuyệt vời, tất nhiên rồi, nhưng bóng đá là về đội bóng”, Gordon nói với UEFA.com. “Những khoảnh khắc cá nhân chỉ có ý nghĩa nếu toàn đội thành công và tối nay, đó là điều quan trọng nhất. Tôi rất tự hào, không chỉ về bản thân mình, mà còn về tất cả những người liên quan. Đến làm khách ở đây chưa bao giờ là dễ dàng, vì vậy tôi thực sự hạnh phúc cho toàn đội”.

Gordon mở tỷ số ở Baku chỉ sau 3 phút, và Malick Thiaw nhân đôi cách biệt cho đội bóng Premier League chỉ 5 phút sau đó. Sau khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 32, Gordon tiếp tục vượt qua thủ môn đối phương để hoàn thành cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của anh chỉ chưa đầy một phút sau. Cựu cầu thủ Everton sau đó đã khép lại hiệp một đáng nhớ cho anh và đồng đội bằng cách thực hiện thành công một quả phạt đền khác trong thời gian bù giờ.

Newcastle giành chiến thắng thuyết phục 6-1 trước FK Qarabag ở lượt đi vòng play-off.

Trong số các cầu thủ người Anh tham dự Champions League, chỉ có Harry Kane (11) ghi nhiều bàn thắng hơn Gordon trong một mùa giải. Cầu thủ 24 tuổi này đã phá kỷ lục trước đó của huyền thoại Newcastle, Alan Shearer về số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa giải Champions League, kỷ lục cũ là 6 bàn. “Cậu ấy thực sự rất, rất giỏi trong hiệp một”, HLV của Newcastle, Eddie Howe nói. “Cậu ấy bắt đầu gây sức ép - một số bàn thắng của cậu ấy đến từ thái độ không bóng của cậu ấy. Tôi thực sự hài lòng với bàn thắng đầu tiên của cậu ấy vì đó là một khoảnh khắc quan trọng. Đó là một pha dứt điểm rất tốt. Cậu ấy có thể ghi thêm bàn nữa, nhưng đó là một màn trình diễn rất tốt”.

HLV Howe cũng đã giảm nhẹ tầm quan trọng của một cuộc tranh cãi nhỏ giữa anh và đội trưởng Kieran Trippier trong giờ nghỉ giữa hiệp, sau khi Gordon hoàn thành quả phạt đền, với sự tham gia của đồng đội Nick Woltemade. “Anthony đương nhiên muốn thực hiện quả phạt đền thứ 2 và tôi hiểu tại sao đôi khi lại có tranh cãi về điều đó”, Howe nói. “Không rõ ràng khi có đến 2 quả phạt đền trong cùng một trận đấu. Nhưng cậu ấy đã thực hiện cả 2 quả phạt đền một cách xuất sắc và tôi rất hài lòng về điều đó. Kieran luôn cố gắng giúp đỡ đội bóng, vì vậy tôi nghĩ đó là một tình huống tích cực hơn là tiêu cực”.

Gordon đã không thể ghi thêm bàn thắng nào trong hiệp 2, và Elvin Cafarquliyev đã rút ngắn tỷ số cho Qarabag, đội bóng gây bất ngờ lớn nhất mùa giải Champions League năm nay sau khi giành quyền vào vòng play-off. Nhưng cú sút chạm người đổi hướng của Jacob Murphy đã hoàn tất chiến thắng đậm đà khi Newcastle ghi được 6 bàn thắng trong một giải đấu châu Âu lần đầu tiên trong trận đấu thứ 149 của họ.

Đội bóng của HLV Howe sẽ đón tiếp Qarabag tại St James' Park vào thứ Ba tuần tới, khi biết rằng họ gần như chắc chắn sẽ gặp Barcelona hoặc đối thủ đến từ Premier League là Chelsea ở vòng 16 đội.

