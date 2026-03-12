Arteta tự tin Arsenal sẽ cải thiện để đánh bại Leverkusen

HLV Mikel Arteta tuyên bố Arsenal sẽ cải thiện và vượt qua Leverkusen tại London.

Bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 89 của cầu thủ dự bị Kai Havertz đã san bằng tỷ số 1-1, sau khi Robert Andrich ghi bàn cho Leverkusen ở phút 46 trong trận lượt đi vòng 1/8. Arsenal - đội bóng đang tạo cách biệt 7 điểm ở ngôi đầu giải Ngoại hạng Anh - đã thi đấu đáng thất vọng trong phần lớn thời gian trận đấu tại Đức. Sau khi Gabriel Martinelli sút trúng xà ngang trong một cơ hội sớm, họ chỉ có thêm 2 cú sút trúng đích trong suốt cả trận đấu, trong khi đội chủ nhà Leverkusen - một đội đang sa sút trong giai đoạn chuyển tiếp về lực lượng - liên tục gây sức ép.

Nhưng sau quả phạt đền đầy lo lắng của Havertz, Arsenal giờ đây sẽ là ứng cử viên sáng giá để tiến vào tứ kết lần thứ 3 liên tiếp khi có lợi thế chơi trận lượt về vào thứ Ba tuần tới tại sân Emirates. “Đây là lời nhắc nhở về việc luôn khó khăn để giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào tại giải đấu này, đặc biệt là trên sân khách”, Arteta nói trong cuộc họp báo sau trận. “Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng và độ khó của đối thủ, và giờ chúng tôi cần phải kết thúc nó ở London. Rõ ràng là trình độ chơi bóng phải tốt hơn ở trận lượt về. Chúng tôi sẽ điều chỉnh một vài điều”.

Kai Havertz ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Leverkusen giúp Arsenal san bằng tỷ số 1-1.

Arteta cũng ca ngợi sự bình tĩnh của Havertz dưới áp lực khi đối đầu với CLB cũ của mình. Tiền đạo 26 tuổi này đã trải qua một thập kỷ ở Leverkusen - gia nhập khi mới 10 tuổi - trước khi rời đi đến Chelsea vào năm 2020. Sau đó, anh gia nhập Arsenal vào năm 2023. Người hâm mộ Leverkusen đã chào đón Havertz bằng một bức ảnh đóng khung ghi lại thời gian anh ở CLB của Đức, và được chào đón nồng nhiệt khi vào sân thay cho Viktor Gyokeres ở phút thứ 74. “Bóng đá là một trò chơi thú vị và nó mang đến những câu chuyện đặc biệt, việc cậu ấy trở lại đây sau một thời gian dài, đến đây và ghi một bàn thắng quan trọng, tôi nghĩ đó là một khoảnh khắc tuyệt vời”, Arteta nói.

Tuyển thủ người Đức cho biết sự quen thuộc với sân BayArena đã mang lại hiệu quả. “Tôi biết rõ sân vận động này và đã thực hiện nhiều quả phạt đền từ vị trí này”, Havertz nói. “Khoảng thời gian giữa tiếng còi phạt đền và cú sút phạt đền dường như dài vô tận. Nhưng cuối cùng, bạn phải tập trung tinh thần trong những khoảnh khắc đó”.

LINH SƠN