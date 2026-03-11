Joao Pedro sẽ tỏa sáng khi Chelsea chuẩn bị tái ngộ PSG

Joao Pedro đang là ngôi sao sáng nhất của Chelsea trước khi đội bóng này tái đấu PSG tại lượt đi vòng 1/8. Tiền đạo người Brazil chỉ mới gia nhập Chelsea chưa đầy hai tuần khi góp mặt trong trận chung kết Club World Cup hè năm ngoái. Anh vào sân thay người, ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 trước PSG ở phút 43 và giúp Chelsea lên ngôi vô địch thế giới. Trận đấu kết thúc hỗn loạn với cuộc ẩu đả lớn: Joao Neves nhận thẻ đỏ, thậm chí HLV Luis Enrique của PSG dường như đã tát vào mặt Joao Pedro.

Bây giờ, hai đội gặp lại nhau tại Parc des Princes vào thứ Tư. PSG coi đây là cơ hội rửa hận. Dù dẫn đầu Ligue 1, họ chỉ hơn đội nhì đúng 1 điểm sau thất bại 1-3 trước Monaco hồi cuối tuần, xếp thứ 11 bảng Champions League và phải đá playoff. Chấn thương liên tục, tân binh chưa hòa nhập và những mâu thuẫn nội bộ khiến PSG sa sút. Tuy nhiên, họ vẫn đáng gờm với Vitinha xuất sắc giữa sân, cùng bộ tứ tấn công Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola và Doué. Chelsea chưa giữ sạch lưới ở bất kỳ trận sân khách châu Âu nào mùa này.

Dưới thời HLV Liam Rosenior thay Enzo Maresca, Chelsea có bước tiến rõ rệt. Rosenior đã “mở khóa” Joao Pedro, biến anh từ cầu thủ sáng tạo thành tiền đạo ghi bàn đẳng cấp. Trước đây dưới thời Maresca, Joao Pedro chỉ ghi 7 bàn sau 24 trận. Kể từ đầu năm, anh bùng nổ với 11 bàn trong 13 trận, chạm bóng nhiều hơn ở vòng cấm và 1/3 sân đối phương. Rosenior so sánh Joao Pedro ngang hàng Harry Kane và Erling Haaland. Bản thân cầu thủ 24 tuổi chia sẻ: “Phong độ hiện tại của tôi chủ yếu nhờ những cuộc trò chuyện với HLV”. Joao Pedro còn hy vọng trở thành trung phong số 1 của Brazil tại World Cup sắp tới.

Trên thực tế, Cole Palmer vẫn là “ngòi nổ” quan trọng nhất của Chelsea nhưng đang bị chấn thương háng hành hạ. Anh từng ghi đôi bàn và kiến tạo cho Joao Pedro ở chung kết Club World Cup. Sự kết hợp giữa hai người là chìa khóa thành công của Chelsea. Rosenior chưa tiết lộ thủ môn chính giữa Sanchez và Jörgensen, nhưng nhấn mạnh toàn đội cần “đam mê và cường độ cao” để đối phó PSG.

PSG sẽ không coi thường mối đe dọa từ João Pedro. Nếu anh tiếp tục cắt ngang hàng thủ đối phương, người ta sẽ bắt đầu so sánh anh với Didier Drogba hay Diego Costa. Chelsea tin rằng kế hoạch pressing cao và khai thác khoảng trống bên cánh trái PSG sẽ giúp họ lặp lại kỳ tích. Trận đấu hứa hẹn đầy kịch tính và những màn trả thù cá nhân. Chelsea cần giữ bình tĩnh để mang hy vọng về London trước lượt về.

Nhà vô địch có vượt qua được cú sốc?

Dù không ở phong độ tốt nhất, nhưng tại đấu trường châu Âu, PSG sở hữu những chỉ số ấn tượng. Họ đã thắng cả 5 cặp đấu loại trực tiếp gần nhất, bao gồm ba chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nước Anh mùa trước (Liverpool, Aston Villa, Arsenal) trên đường lên ngôi vô địch. Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ đội bóng thủ đô nước Pháp: họ thắng hai lần gần nhất gặp Chelsea tại vòng knock-out (2015-16) và chỉ thua 1 trong 8 trận gần nhất gặp các đội bóng Anh tại châu Âu.

Về phía Chelsea, thầy trò HLV Liam Rosenior đến Paris với tâm thế tích cực sau chiến thắng kịch tính 4-2 trước Wrexham tại FA Cup. Kể từ khi Rosenior tiếp quản, Chelsea đã ghi 38 bàn sau 15 trận, chỉ kém Arsenal về số bàn thắng trong số các đội Premier League. Đặc biệt, họ mang kỷ niệm đẹp khi đến Paris, với việc đánh bại chính PSG 3-0 trong trận chung kết FIFA Club World Cup 8 tháng trước.

Tuy nhiên, đội khách sẽ thiếu vắng tiền đạo Estevão – chân sút hàng đầu của họ tại Champions League mùa này (3 bàn) – vì chấn thương. Bên kia chiến tuyến, PSG cũng không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Fabian Ruiz.

Thống kê nổi bật:

Siêu máy tính Opta đánh giá PSG là đội cửa trên với 49,2% cơ hội thắng lượt đi, so với 26,4% của Chelsea.

Chelsea chỉ thua PSG 3 lần trong 8 lần gặp nhau tại Champions League, nhưng chỉ có Bayern và Barcelona là thắng họ nhiều hơn.

PSG đã toàn thắng trong 3 lần gần nhất loại các đối thủ Anh ở vòng knock-out (mùa trước).

Đội hình dự kiến: PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Neves; Doué, Barcola, Kvaratskhelia. Chelsea: Jorgensen; Gusto, Chalobah, Badiashile, Hato; Caicedo, Fernández; James, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.

HỒ VIỆT