Arsenal biết CLB có thể ngăn cản họ vô địch Champions League

Arsenal đang có thành tích toàn thắng tại Champions League mùa này, nhưng một trong những đối thủ chính của họ có thể xuất hiện ở vòng knock-out và cản trở giấc mơ châu Âu của Pháo thủ.

Arsenal đã đánh bại Bayern 3-1 ở vòng bảng Champions League năm nay

Arsenal biết rằng Bayern Munich có thể là trở ngại lớn nhất trong hành trình chinh phục Champions League của họ, khi đội bóng Đức "thường xuyên thắng" Pháo thủ trong hầu hết các lần đối đầu.

Đội bóng phía bắc London đang hướng đến cả 4 danh hiệu mùa này, với vinh quang châu Âu nằm trong tầm tay. Họ là đội duy nhất trong giải đấu có thành tích toàn thắng sau 8 trận, bao gồm cả chiến thắng trước đội bóng xứ Bavaria tại Emirates.

Arsenal đã gây ra thất bại đầu tiên cho Bayern trong mùa giải khi đánh bại Hùm xám vào tháng 11, đó là sự trả thù ngọt ngào cho đội đầu bảng Premier League. Hai năm trước, chính gã khổng lồ nước Đức đã loại đội bóng của Mikel Arteta khỏi đấu trường châu Âu ở tứ kết.

Trước đó, đội bóng xứ Bavaria đã loại Arsenal vào các năm 2017, 2014 và 2013. Dietmar Hamann thừa nhận rằng phong độ của Bayern đã giảm sút kể từ khởi đầu mùa giải ấn tượng của họ, nhưng vẫn tin tưởng Hùm xám sẽ giành chiến thắng trước Pháo thủ trong cả hai lượt trận.

Hamann nói với Thunderpick: "Thông thường trong quá khứ, họ luôn chơi tốt hơn Arsenal. Vì vậy, tôi nghĩ đó là một trong những lý do tại sao Arsenal rất muốn cho họ thấy hồi đầu mùa giải rằng, năm nay là năm của chúng tôi. Nếu các bạn muốn trở lại và có thể đánh bại chúng tôi ở vòng loại trực tiếp, thì các bạn sẽ phải đối mặt với một trận đấu khó khăn".

"Điều này hơi giống với những gì Bayern Munich muốn thể hiện với PSG, bởi vì họ đã chơi một trận đấu tuyệt vời ở Paris, dù chơi thiếu người, nhưng vẫn giành chiến thắng. Nhưng Bayern đã không còn là đội bóng như trước nữa. Kể từ sau trận đấu với PSG, màn trình diễn của họ không còn áp đảo như vậy. Tuy nhiên, họ vẫn giành chiến thắng trong các trận đấu".

"Rõ ràng là họ cũng đã đánh mất vài điểm ở giải đấu quốc nội. Vì vậy, Bayern Munich không còn thi đấu thăng hoa như hồi mùa thu. Nếu họ lấy lại được phong độ, điều mà tôi không chắc lắm, thì tôi sẽ nghiêng về Bayern Munich trong hai trận đấu. Nhưng đó sẽ là một trận đấu tuyệt vời bởi vì rõ ràng trận đấu đầu tiên rất ngoạn mục".

Arsenal được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League, với Bayern xếp sau sát nút trong các kèo cá cược. Họ bước vào lễ bốc thăm vòng 16 đội vào thứ Sáu với tư cách là hai hạt giống hàng đầu, có nghĩa là họ sẽ được chia thành hai đội cho đến trận chung kết. Một đội sẽ đối đầu với Atalanta, đội còn lại với Bayer Leverkusen.

Các Pháo thủ chưa bao giờ giành được vinh quang ở đấu trường châu Âu - thành tích tốt nhất của họ là vào năm 2006 khi họ là á quân. Trong khi đó, Bayern đã chinh phục châu lục sáu lần, gần đây nhất là vào năm 2020 khi họ vô địch Champions League.

HOÀNG HÀ