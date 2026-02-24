Mọi yếu tố đều ủng hộ PSG tại cuộc tái đấu với AS Monaco

Paris Saint-Germain có lợi thế và mọi thống kê đều đứng về phía họ cho cuộc tái đấu Monaco tại trận lượt về play-off Champions League.

Desire Doue lập cú đúp giúp PSG thắng ngược Monaco tại play-off lượt đi. Ảnh: Getty Images

Paris Saint-Germain có thể giành vé tiến vào vòng 16 đội Champions League lần thứ 14 liên tiếp nếu thắng hoặc hòa đối thủ cùng thuộc Ligue 1 là AS Monaco trong trận lượt về play-off tại sân Parc des Princes. Ở lượt đi, nhà đương kim vô địch giải đấu đã rất vất vả lội ngược dòng đánh bại Les Monegasques với tỷ số 3-2.

20 phút đầu tiên tại Công quốc không thể tệ hơn đối với Les Parisiens với những bàn thua choáng váng, nhưng đáng khen là họ đã kiên trì và chiến đấu hết mình để giật lại chiến thắng nhờ công lớn của Desire Doue. Đó là lần đầu tiên trong thế kỷ này họ giành chiến thắng trong một trận đấu có tính chất loại trực tiếp tại Champions League sau khi bị dẫn trước hai bàn.

Đội quân của HLV Luis Enrique đã giành chiến thắng trong bốn trận đấu loại trực tiếp liên tiếp tại giải đấu này, đồng thời thắng cả hai trận gần nhất trên sân nhà. Họ sẽ bước vào trận tiếp đón Monaco với thành tích bất bại tám trong chín trận đấu chính thức gần đây nhất tại Parc des Princes.

Mọi thông số đều chỉ ra PSG là ứng viên chiến thắng nặng ký hơn. Trong khi với Monaco lại chứng kiến sự thiếu vắng rất nhiều cầu thủ trong đội hình. Paul Pogba , Mohammed Salisu , Takumi Minamino và Lukas Hradecky đều vắng mặt do các chấn thương, trong khi Eric Dier và Christian Mawissa vẫn chưa chắc chắn ra sân vì căng cơ gân kheo.

Chấn thương bắp chân cũng có thể khiến Kassoum Ouattara không thể ra sân, và Maghnes Akliouche đang bị nghi ngờ khả năng thi đấu do đau hông. Tương tự là Krepin Diatta bị chấn thương nhẹ, trong khi Aleksandr Golovin vắng mặt do án treo giò sau tấm thẻ đỏ tai hại ở lượt đi.

