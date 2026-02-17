PSG muốn giải quyết sớm Monaco tại play-off Champions League

Monaco đánh bại PSG trong lần gặp gần nhất tại Ligue 1. Ảnh: Getty Images

AS Monaco tiếp đón đương kim vô địch Paris Saint-Germain tại sân vận động Stade Louis II trong trận play-off lượt đi Champions League . Đây là lần gặp nhau đầu tiên giữa hai đội ở cấp độ châu lục, và đội chủ nhà sẽ tự tin hơn sau chiến thắng sít sao 1-0 tại Ligue 1 hồi tháng 11 năm 2025.

Năm thứ hai liên tiếp PSG phải đá play-off kể từ thể thức mới. Năm đầu tiên họ đã vô địch, và hẳn họ cũng sẽ muốn một kịch bản tương tự vào năm nay. Nhưng có một điều chắc chắn là tại Les Parisiens lúc này, sự thận trọng được đẩy lên cao sau thất bại mới nhất tại Ligue 1 cuối tuần qua, khi Rennes đã đánh bại họ với tỷ số 3-1. Một cú trượt chân như vậy tại Champions League trước Monaco sẽ khiến tình hình phức tạp hơn nhiều với PSG để có thể vãn hồi.

"Chúng tôi cần phải sớm đánh bại đối thủ để chắc chắn được việc mình sẽ tiến vào knock-out. Chúng tôi không được phép sai lầm. Giờ là lúc để các cầu thủ thể hiện đẳng cấp của PSG." - Đội trưởng Marquinhos chia sẻ với Foot Mercato trước trận.

Dù đã thất bại trong lần gặp nhau gần nhất của hai đội tại Ligue 1 nhưng nghiễm nhiên PSG được đánh giá cao hơn Monaco tại play-off. Với kinh nghiệm đỉnh cao cùng dàn ngôi sao trong đội hình đang khát khao lấy lại hình ảnh sau trận thua Rennes. Và Monaco cũng bị cơn bão chấn thương quét qua với 7 sự vắng mặt. Trong khi PSG chỉ mất Fabian Ruiz và Senny Mayulu vì chấn thương. Đương kim Quả bóng vàng Ousmane Dembele đang hừng hực khí thế với 3 bàn thắng sau hai trận gần nhất. Mọi dẫn chứng đều chỉ ra PSG là ứng viên nặng ký cho chiến thắng tại Louis II. Nhưng việc nó xảy ra như thế nào vẫn là ẩn số, với quyết tâm thi đấu và điểm rơi phong độ của đôi bên.

QUANG ANH