Guardiola tự tin có đội hình mạnh quyết đấu Real Madrid

HLV Pep Guardiola đã có sự chuẩn bị cao nhất cho trận lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân Real Madrid vào thứ Tư, sau khi xác nhận đã để Erling Haaland nghỉ hoàn toàn ở trận gặp Newcastle tại vòng 5 FA Cup nhằm giúp tiền đạo này lấy lại “tốc độ”.

Haaland đã vắng mặt trong đội hình trận thắng 3-1 ở FA Cup trên sân St James' Park hôm thứ Bảy. Guardiola quyết định tốt hơn hết là để tiền đạo này ở lại Manchester tập luyện thay vì đến Newcastle khi anh tiếp tục hồi phục sau chấn thương, vốn khiến anh bỏ lỡ trận thắng 1-0 trước Leeds United vào ngày 28-2. Ngôi sao người Na Uy dự kiến ​​sẽ có mặt trong đội hình đến Madrid vào thứ Ba để chuẩn bị cho trận lượt đi vòng 16 đội Champions League tại Santiago Bernabeu.

Man.City hành quân đến Madrid với chuỗi 11 trận bất bại kể từ trận thua 0-2 trước Bodo/Glimt hồi tháng 1. Hành trình tại Champions League của Guardiola được tiếp thêm sức mạnh nhờ Antoine Semenyo và Marc Guehi, những tân binh đã đủ điều kiện thi đấu sau khi chuyển đến vào tháng 1, cùng sự trở lại của một số cầu thủ sau chấn thương. Jeremy Doku, Savinho, Nico Gonzalez, John Stones và Nathan Ake đều đá chính trong trận gặp Newcastle sau thời gian phải ngồi ngoài.

Khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định với đội hình đang có phong độ tốt và các cầu thủ chủ chốt đều khỏe mạnh, Guardiola biết rằng họ sẽ cần sự trợ giúp để giữ vững hy vọng giành ‘cú ăn 4’ - đoàn quân của Guardiola còn chơi trận chung kết Cúp Liên đoàn với Arsenal vào ngày 22-3. “Chúng tôi đã có kinh nghiệm trong những lần giành ‘cú ăn 3’, ‘cú ăn 4’. Bạn phải bước vào thời điểm quyết định của mùa giải với những cầu thủ ở vị trí đó”, Guardiola, người đang thấy đội của mình kém 7 điểm so với Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, phát biểu. “Thật đáng tiếc khi cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh không nằm trong tay chúng tôi, trận thua trước Nottingham là một cú ngã lớn, nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó”.

“Chỉ cần bình tĩnh. Giờ thì hồi phục, đến Madrid, lựa chọn đội hình tốt và hy vọng chúng ta có thể thi đấu đúng mực - tôi không nói đến thắng hay thua, mà là thi đấu đúng với bản chất của chúng ta. Đó luôn là trọng tâm của tôi khi chúng ta thi đấu ở những sân khấu lớn nhất trước những đội bóng lớn. Không phải là thắng hay thua, mà là thể hiện bản thân mình với tư cách cá nhân, với tư cách một đội bóng, và sau đó, bạn có thể thắng hoặc thua, bạn không bao giờ biết trước được, nhưng đó là tâm lý chính mà tôi luôn giữ trong đầu”.

VIỆT TÙNG