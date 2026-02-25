Bodø/Glimt tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại Inter Milan cả 2 lượt play-off

Bodø/Glimt đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử Champions League khi loại bỏ Inter Milan, đội á quân năm 2025. Đội bóng nhỏ bé của Na Uy đã giành chiến thắng 2-1 tại sân San Siro để ấn định chiến thắng chung cuộc 5-2 trong vòng play-off và giành vé vào vòng 16 đội một cách ngoạn mục.

Trong mùa giải đầu tiên tham dự giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu, Bodø/Glimt đã liên tiếp gây sốc sau những chiến thắng trước Man.City và Atletico Madrid ở giai đoạn cuối vòng bảng. Nhưng chiến thắng sau 2 lượt trận trước đội đầu bảng Serie A, Inter là kỳ tích lớn nhất của họ cho đến nay. Hai bàn thắng trong hiệp 2 của Jens Petter Hauge và Hakon Evjen đã làm choáng váng người hâm mộ trên sân nhà ở Milan, và đưa Bodø/Glimt tiến vào vòng tiếp theo gặp Man.City hoặc Sporting Lisbon. Alessandro Bastoni ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Inter, nhưng lúc đó thì thiệt hại đã quá lớn.

Để hiểu rõ hơn về chuỗi trận của Bodø/Glimt: tính đến đầu tháng 1, họ vẫn chưa thắng được trận nào tại Champions League. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, họ đã đánh bại nhà vô địch châu Âu 2023 Man.City, đội 3 lần vô địch Inter và gã khổng lồ Tây Ban Nha, Atletico. Theo thống kê của Opta, một tháng trước, họ chỉ có 0,3% cơ hội tiến vào vòng 16 đội sau khi chỉ giành được 3 điểm từ 6 trận đấu ở vòng bảng. Trong đó Hauge hiện đã có 6 bàn thắng tại giải đấu năm nay.

Atletico Madrid đánh bại Club Brugge 4-1 và giành chiến thắng chung cuộc 7-4. Một cú hat-trick của Alexander Sorloth đã giúp đội bóng của Diego Simeone cuối cùng cũng loại bỏ được Club Brugge.

Nhưng tỷ số cách biệt lớn không phản ánh hết sự kiên cường của Brugge trong 2 trận đấu. Trận hòa 3-3 ở Bỉ tuần trước chứng kiến ​​Brugge lội ngược dòng từ 2 bàn thua, và sau đó gỡ hòa ở phút 89. Ở trận lượt về tại Madrid, họ lại một lần nữa vùng lên sau khi Sorloth đưa Atletico dẫn trước ở phút 23. Joel Ordonez gỡ hòa 13 phút sau đó. Atletico vươn lên dẫn trước 2-1 nhờ bàn thắng của Johnny Cardoso đầu hiệp 2 và ý chí chiến đấu của Brugge cuối cùng đã bị phá vỡ. Sorloth hoàn thành cú hat-trick với 2 bàn thắng ở phút 76 và 87 để giúp Atletico giành vé vào vòng tiếp theo.

Vị trí của Newcastle ở vòng tiếp theo đã được đảm bảo với chiến thắng 6-1 trước Qarabag ở trận lượt đi. Và chỉ sau 6 phút thi đấu lượt về trên sân nhà, tỷ số đã là 2-0 nhờ các bàn thắng của Sandro Tonali và Joelinton. Qarabag đã nỗ lực hơn trong hiệp 2. Camilo Duran rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước khi Sven Botman ấn định chiến thắng cho Newcastle ở phút 52. Elvin Jafarguliyev lại một lần nữa rút ngắn tỷ số cho đội bóng Azerbaijan ở phút 57. Newcastle thắng Qarabag 3-2 ở lượt về và thắng chung cuộc 9-3.

Bayer Leverkusen dễ dàng tiến vào vòng tiếp theo với tổng tỷ số 2-0 trước Olympiacos, sau trận hòa 0-0 ở lượt về.

VIỆT TÙNG