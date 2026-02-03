Arsenal đã thắng tuyệt đối 8 trận ở vòng bảng để tiến vào vòng 16 đội Champions League, nhưng hai đối thủ tại Premier League là Liverpool và Manchester City đều kiếm được nhiều tiền hơn họ ở giải đấu này năm nay.

Vì sao Arsenal kiếm được ít tiền hơn từ Champions League so với Liverpool và Man City

Đội bóng của Mikel Arteta đã tiến vào vòng 16 đội với 8 trận toàn thắng ở vòng bảng, kết thúc vào tuần trước, và được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Nhà vô địch Premier League Liverpool đứng thứ ba trong khi City đứng thứ 8, vị trí thấp nhất được đảm bảo một suất tự động vào vòng 16 đội. Tuy nhiên, theo phân tích được công bố hôm thứ Hai, cả Manchester City và Liverpool đều kiếm được nhiều tiền hơn từ Champions League so với Arsenal mùa giải này.

Man City và The Reds cho đến nay đều kiếm được 84 triệu bảng từ giải đấu năm nay - nhiều hơn một chút so với 83,1 triệu bảng của Arsenal, theo dữ liệu được công bố hôm thứ Hai bởi blog tài chính bóng đá Ramble của Thụy Sĩ, một trang web rất được nể trọng. Mặc dù trên sân cỏ Arsenal tỏa sáng hơn, nhưng Man City và Liverpool đã kiếm được nhiều tiền hơn tính đến thời điểm này của mùa giải nhờ thành tích vượt trội ở đấu trường châu Âu trong 10 năm qua so với đội bóng thành London.

36 CLB tham gia vòng bảng mỗi CLB nhận được khoản phí khởi điểm 16,1 triệu bảng trước khi cộng thêm tiền thưởng dựa trên thành tích, chiếm 37,5% tổng số tiền được UEFA phân bổ cho các CLB. Tiền thưởng được nhận cho mỗi trận thắng, trận hòa, vị trí trên bảng xếp hạng và việc giành quyền vào vòng 16 đội. Chỉ riêng thành tích đó đã trị giá 9,5 triệu bảng cho mỗi CLB.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Arsenal dẫn đầu phần thưởng dựa trên thành tích, nhận được 35,1 triệu bảng, tiếp theo là Liverpool với 31 triệu bảng và Man City với 28,5 triệu bảng. Tuy nhiên, Arsenal lại không đạt được kết quả tốt ở phần thưởng dựa trên giá trị tại Champions League.

Điều này được tính toán bằng cách xếp hạng các CLB dựa trên giá trị thị trường truyền thông của một quốc gia, kết hợp với thành tích của từng CLB ở châu Âu trong 5 và 10 năm qua theo bảng xếp hạng hệ số của UEFA. “Trụ cột giá trị” tương đương với 35% tổng số tiền được chia cho 36 CLB.

Swiss Ramble tính toán rằng Man City là CLB Anh có thu nhập cao nhất trong phần này, nhận được 39 triệu bảng so với 37,2 triệu bảng của Liverpool và 32 triệu bảng của Arsenal.

Tổng thu nhập của Chelsea từ Champions League mùa này cho đến nay được tính toán là 79,6 triệu bảng, trong khi Tottenham được cho là khoảng 72,7 triệu bảng. Thu nhập của Newcastle hiện thấp hơn nhiều, chỉ ở mức 46,7 triệu bảng, do hệ số xếp hạng của họ thấp hơn so với 5 CLB Anh khác, và việc họ phải đá play-off để vào vòng 16 đội.

Theo Swiss Ramble, CLB có thu nhập cao nhất tính đến thời điểm hiện tại, trên mọi phương diện, là Bayern Munich với 86,6 triệu bảng.

Vẫn còn rất nhiều tiền thưởng đang chờ đợi, với 49,8 triệu bảng dành cho CLB vô địch Champions League, nếu họ cũng giành được Siêu cúp vào tháng 8. Các đội vào chung kết, bán kết và tứ kết Champions League sẽ nhận được số tiền thưởng ít dần so với đội vô địch.

HOÀNG HÀ