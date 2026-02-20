Hành trình kỷ lục của Newcastle: Từ St. James’ Park đến Baku

Như đã biết, Newcastle đã có chiến thắng hủy diệt 6-1 ở trận lượt đi play-off trước đại diện Azerbaijan, Qarabag. Chiến thắng này càng có ý nghĩa hơn khi biết đội bóng của Eddie Howe đã trải qua một cuộc phiêu lưu chưa từng có: chuyến bay 4.070 km đến thủ đô Baku, Azerbaijan. Đây là hành trình dài nhất mà bất kỳ đội bóng Anh nào từng thực hiện trong lịch sử giải đấu danh giá Champions League.

Hãy tưởng tượng: từ sân St. James’ Park quen thuộc ở vùng Đông Bắc nước Anh, các cầu thủ Newcastle phải vượt qua 4.070 km để đến sân Tofik Bakhramov. Chuyến bay kéo dài khoảng 5,5 giờ, nhưng đối với người hâm mộ "Chích chòe", mọi thứ còn khắc nghiệt hơn. Không có chuyến bay trực tiếp, họ có thể mất hàng chục giờ chuyển tiếp, hoặc thậm chí 60 giờ lái xe không ngừng nghỉ nếu chọn đường bộ. Đây là mức độ cực đoan nhất mà bóng đá Anh từng chứng kiến, vượt qua kỷ lục cũ của Chelsea với chuyến đi 3.977 km đến cùng đối thủ Qarabag.

Theo phân tích từ Opta Analyst, hành trình này xếp thứ 17 trong danh sách các chuyến đi dài nhất lịch sử Champions League. Tất cả các vị trí hàng đầu đều liên quan đến các đội từ Azerbaijan, như Qarabag hoặc Kazakhstan như Astana và Kairat – những quốc gia nằm ở rìa châu Âu hoặc có thể xem là vực Trung Á. Ví dụ như Kairat có trụ sở tại thành phố Almaty, không xa biên giới với Trung Quốc, vì vậy không ngạc nhiên khi họ là đội bóng xa nhất khỏi châu Âu lục địa từng thi đấu ở Champions League. Mùa này là lần đầu tiên họ tham gia giải đấu, và đã lập kỷ lục khi di chuyển 6.906 km đến Lisbon để đấu Sporting CP. Bảy trong tám trận của họ nằm trong top 12 hành trình dài nhất, chứng tỏ mùa 2025-26 là năm của những cuộc chinh phục địa lý.

Nhưng liệu khoảng cách có thực sự là "kẻ giết người"? Lịch sử cho thấy không hẳn vậy. Các đội lớn từ châu Âu thường vượt qua dễ dàng nhờ chênh lệch đẳng cấp. Sáu chuyến đi dài hơn so với của Newcastle đến Kazakhstan hay Azerbaijan đều kết thúc với kết quả bất bại cho đội khách: thắng 3, hòa 3. Với các đội Premier League, tỷ lệ còn ấn tượng hơn: trong top 10 hành trình dài nhất, họ thắng 6, hòa 2, chỉ thua 1 (Man United thua Maccabi Haifa năm 2002, nhưng trận đó diễn ra ở đảo Síp do lý do an ninh).

Qarabag không phải là đối thủ dễ chơi. Họ xếp thứ 22 vòng bảng mùa này, dù thua đậm Liverpool 0-6 và Ajax 2-4. Chelsea từng suýt ngã ngựa với trận hòa 2-2 tại Baku hồi tháng 11. Sự chênh lệch múi giờ (4 giờ) và mệt mỏi từ chuyến bay có thể khiến Newcastle gặp khó, đặc biệt khi lượt về chỉ cách vài ngày. HLV Eddie Howe cần chiến lược thông minh: nghỉ ngơi, điều chỉnh nhịp sinh học, và tận dụng đội hình xoay vòng. Rất may, chiến thắng đậm ở lượt đi đã giảm bớt sự khốc liệt phần nào.

Nhưng hậu quả không dừng ở một trận. Sau Baku, Newcastle phải bay về và chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Man City chỉ hai ngày sau ở giải ngoại hạng Anh. Đó mới thực sự là vấn đề. Giờ đá được các nhà tổ chức dời sang 8 giờ tối (giờ Anh) giúp ích phần nào, nhưng lịch sử cho thấy mệt mỏi có thể ảnh hưởng. Trong 9 chuyến đi dài tương tự trước đây, các đội Anh thắng 7 trận Premier League tiếp theo, nhưng một số chỉ nhờ bàn thắng muộn. Chelsea từng hòa Liverpool và Tottenham sau những hành trình tương tự, chứng tỏ đối thủ mạnh có thể khai thác điểm yếu.

Trong bối cảnh Champions League mở rộng, các đội như Newcastle phải thích nghi với những thách thức mới. Từ Almaty đến Lisbon, bóng đá châu Âu đang kết nối những vùng đất xa xôi, mang đến cơ hội nhưng cũng thử thách sức bền. Đối với người hâm mộ, đây là dịp để chứng kiến tinh thần bất khuất – dù phải vượt qua sa mạc, núi non hay múi giờ lệch lạc.

Vì thế, chiến thắng của Newcastle không chỉ về tỷ số, mà còn về ý chí chinh phục khoảng cách.

Bóng đá không chỉ là 90 phút trên sân; nó là hành trình của con người. Với Newcastle, chuyến đi đến Baku có thể trở thành biểu tượng của sự kiên cường, hoặc lời nhắc nhở về giới hạn địa lý trong môn thể thao toàn cầu.

LONG KHANG