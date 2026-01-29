Salah ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool sau gần 3 tháng

Mohamed Salah vui khi đã ghi được bàn thắng đầu tiên kể từ đầu tháng 11 năm ngoái.

Tiền đạo cánh người Ai Cập đã thực hiện một cú sút phạt đẹp mắt ở phút 50, giúp Liverpool dẫn trước 3-0 tại Anfield, qua đó giúp nhà vô địch Anh kết thúc ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng 36 đội và trực tiếp giành vé vào vòng 16 đội. Tương lai của Salah tại Liverpool, nơi anh đã tỏa sáng kể từ năm 2017, đã bị đặt dấu hỏi khi cầu thủ vào đầu tháng 12 rằng mình đã bị “bỏ rơi” bởi CLB sau khi HLV Arne Slot thẳng tay loại anh ra khỏi đội hình chính trong trận đấu thứ 3 liên tiếp.

Salah sau đó tham dự Cúp bóng đá châu Phi trong bối cảnh vị trí của mình tại Liverpool còn nhiều bất ổn, nhưng kể từ khi trở về từ giải đấu ở Morocco, anh đã đá chính 3 trận liên tiếp và hiện đã có bàn thắng đầu tiên kể từ sau bàn thắng vào lưới Aston Villa ngày 1-11. Trận đấu này cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng khác khi Salah có trận đấu thứ 80 tại Champions League cho Liverpool - san bằng kỷ lục của CLB tại Cúp C1/Champions League, bằng với Jamie Carragher.

Trong trận đấu thứ 91 dẫn dắt Liverpool trên mọi đấu trường, HLV Arne Slot đã có chiến thắng với cách biệt lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Đây cũng là chiến thắng đậm nhất của The Reds kể từ tháng 3-2023 khi họ thắng Man.United 7-0 tại Premier League. Quan trọng nhất, trận thắng thứ 14 trong 15 trận sân nhà gần nhất ở vòng bảng Champions League đã giúp Liverpool tránh được việc phải tham gia vòng play-off. Liverpool sẽ đối đầu với một trong các đội Club Brugge, Galatasaray, Juventus hoặc Atletico Madrid ở vòng 16 đội vào tháng 3.

Chiến thắng đậm 6-0 trước Qarabag không hoàn hảo khi Arne Slot mất Jeremie Frimpong vì chấn thương.

“Thật tuyệt khi lại được nằm trong tốp 8”, tiền vệ Alexis Mac Allister, người đã lập cú đúp cho Liverpool trong trận đấu với Qarabag, chia sẻ. “Nhưng tôi lại nghĩ về mùa giải trước khi chúng tôi đứng đầu bảng và sau đó gặp Paris SG ở vòng tiếp theo. Sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã làm tốt để đến được đây và đó là một đêm tuyệt vời đối với chúng tôi”.

Nhưng chiến thắng của thầy trò Arne Slot mất đi phần nào sự hoàn hảo khi họ sẽ không có sự phục vụ của Jeremie Frimpong trong trận đấu Premier League với Newcastle vào cuối tuần này. Với việc Conor Bradley phải nghỉ thi đấu hết mùa giải, chấn thương của Frimpong ngay từ đầu trận thắng 6-0 trước Qarabag đã buộc Wataru Endo phải vào sân ở vị trí hậu vệ phải, trong khi Ryan Gravenberch cũng đã được bố trí đá trung vệ do sự vắng mặt của các cầu thủ khác ở vị trí này.

“Rõ ràng là nếu một cầu thủ bị chấn thương như vậy, bạn không thể mong đợi họ ra sân vào thứ Bảy gặp Newcastle”, Slot nói về chấn thương của Frimpong, trước khi chia sẻ về khả năng mượn cầu thủ khẩn cấp. “Trước tiên hãy xem tình hình của Jeremie thế nào, có thể cậu ấy không thể thi đấu vào thứ Bảy, nhưng có thể cậu ấy sẽ thi đấu được một hoặc hai ngày sau đó. Và bây giờ chúng ta bước vào lịch thi đấu với một trận mỗi tuần, điều đó thường có nghĩa là ít chấn thương hơn, nhưng chúng ta không bao giờ chắc chắn”.

